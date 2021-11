Polizei Eschwege

Anhänger rollt gegen Verkehrsschild

Um 12:54 Uhr befuhr gestern Mittag ein 58-jähriger Eschweger mit seinem Pkw mit Anhänger die K 34 von Oberhone in Richtung Eltmannshausen. In einer Linkskurve löste sich der Anhänger vom Auto und rollte gegen ein Verkehrsschild und das Fundament eines Versorgungskastens. Der Sachschaden wird mit ca. 1.000 EUR angegeben.

Fahrradfahrer verletzt

Um 06:59 Uhr befuhr heute Morgen ein 54-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Lkw die Elsa-Brändström-Straße in Eschwege aus Richtung Klinikum-Werra-Meißner und beabsichtigte an der Einmündung zur Luisenstraße nach links in diese einzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 55-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Fahrrad den vorgeschriebenen Radweg in der Luisenstraße aus Richtung Wolfsgraben kommend in Fahrtrichtung Neustadt.

Beide Fahrzeuge blieben im Einmündungsbereich stehen. Da der Radfahrer vorfahrtsberechtigt war, wollte er auf der Straße um den Lkw herumfahren. Dies bemerkte der 54-Jährige zu spät und fuhr mit dem Lkw gegen den Radfahrer, welcher dadurch vom Fahrrad stürzte und vor dem LKW zum Liegen kam.

Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß am rechten Bein verletzt und mit einen Rettungswagen in das Klinikum-Werra-Meißner eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Sachbeschädigung – Hakenkreuze eingekratzt

An der Bushaltestelle der Anne-Frank-Schule im Südring in Eschwege haben Unbekannte auf die Innenwand des Wartehäuschens mehrere Hakenkreuze eingeritzt und mittels eines Edding aufgemalt. Die Tat wurde heute Vormittag bemerkt und angezeigt. Der Sachschaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 22:29 Uhr, ein 33-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau, der die B 7 zwischen Datterode und Röhrda befuhr. Das Reh wurde durch den Aufprall tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR.

Trunkenheitsfahrt

Um 23:03 Uhr wurde gestern am späten Abend ein 55-jähriger aus Sontra mit seinem Pkw in der Schloßstraße in Sontra angehalten und kontrolliert. Der Aufforderung seinen Führerschein vorzuzeigen konnte der 55-Jährige nicht nachkommen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Weiterhin gab er an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Eine vorgefundene Flasche Mundspülung ließ die eingesetzten Beamten jedoch anderes vermuten. Zwei durchgeführte Tests führten offensichtlich durch das kurz zuvor getrunkene Mundwasser zu unterschiedlichen Ergebnissen zwischen ca. 2 und über 3 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der 55-Jährige gab dann auch an, eine halbe Flasche Wein getrunken zu haben. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

Um 17:34 Uhr befuhr Donnerstagnachmittag 25.11.2021 ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Sudetenstraße in Hessisch Lichtenau, in die er nach links abbiegen wollte.

Dabei übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 35-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Tankbetrug

Bereits am vergangenen Mittwoch 24.11.21 befuhr gegen 17:52 Uhr ein grauer Pkw Skoda mit polnischem Kennzeichen das Gelände einer Tankstelle in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen. Der Beifahrer stieg aus dem Fahrzeug aus und tankte Dieselkraftstoff in Höhe von 26,17 Euro. Anschließend stieg er wieder ein und der im Fahrzeug wartenden Fahrer fuhr davon, ohne die Rechnung zu begleichen.

Es stellte sich bei den Ermittlungen zusätzlich heraus, dass die angebrachten polnischen Kennzeichen (CCH36Y2) zur Fahndung ausgeschrieben sind. Hinweise: 05542/93040.

