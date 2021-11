Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt

Speyer (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es Beamtinnen und Beamten der Polizei Speyer am Donnerstag 25.11.2021 kurz vor Mitternacht 5 Männer des Fahrraddiebstahls zu überführen. Die Männer waren gerade dabei sich in der Iggelheimer Straße an den am Bahnhof Speyer Nord-West abgestellten Fahrrädern zu schaffen zu machen, als sie einen Streifenwagen erblickten und flüchteten.

Die Diebe, die ein Fahrrad entwendet hatten, konnten letztlich gestellt werden. Gegen die in Speyer wohnenden Männer im Alter von 21 bis 30 wurde ein Strafverfahren eingeleitet

Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch in Geschäftsräume

Speyer (ots) – Während ein Einbruch in ein Café in der Maximilianstraße in der Nacht von Dienstag 23.11.2021 auf Mittwoch 24.11.2021 scheiterte, gelang es Unbekannten am Donnerstagabend 25.11.2021 gegen 22:00 Uhr in ein Baumaschinengeschäft in der Werkstraße einzubrechen und Treibstoff zu entwenden. Die Schadenshöhe dürfte im 4-stelligen Bereich liegen.

Zeugen, die in der Nacht von 23.11.2021 auf 24.11.2021 im Bereich der Maximilianstraße oder am 25.11.2021 im Bereich der Werkstraße verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer (ots) – In eine Verkehrskontrolle geriet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 01:00 Uhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer. Die Fahrt war für den Mann aus Neustadt in der Auestraße jedoch beendet, denn er war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Amfetamin.

Eine Blutprobe soll Aufschluss über die Höhe der Drogenkonzentration geben. Aufgrund seiner fehlenden Fahrerlaubnis wurde bereits ein Strafverfahren eingeleitet.