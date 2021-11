Brand mit tödlich verletzter Person

Frankenthal (ots)- Folgemeldung – Die Brandörtlichkeit in Frankenthal wurde am Donnerstag 25.11.2021 von einem Sachverständigen zusammen mit Brandermittlern der Kriminalpolizei begutachtet. Ein technischer Defekt konnte nicht vollständig ausgeschlossen werden. Hinweise auf ein Einwirken Dritter oder ein vorsätzliches in Brand setzen, haben sich bisher nicht ergeben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte auch ein unsachgemäßer Umgang mit Feuer ursächlich für den Brand gewesen sein. Bei der Obduktion des 63-jährigen Verstorbenen konnte dessen Identität zweifelsfrei bestätigt werden. Todesursächlich war eine Rauchgasintoxikation.

Vier Personen bei Folgeunfall leicht verletzt

Frankenthal (ots) – Am Freitagmorgen 26.11.2021 gegen 06:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B9 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem 4 Personen, darunter eine 24-jährige Polizeibeamtin und ein 26-jähriger Polizeibeamter, leicht verletzt wurden. Die Polizeikräfte sicherten ein verunfalltes Auto auf der rechten Fahrspur der B9 (Worms in Richtung Frankenthal, zw. Abfahrten Rheinufer 2 und 1) ab. Das verunfallte Auto musste nach einem Wildunfall abgeschleppt werden.

Ein 25-jähriger Autofahrer übersah die Absperrung und konnte einen Unfall nur durch eine Vollbremsung verhindern. Der 25-Jährige wurde daraufhin von den Polizeikräften hinter der Absperrung kontrolliert. Währenddessen fuhr ein 36-jähriger Autofahrer in die Absperrung und kollidierte mit dem dort abgestellten Auto des 25-Jährigen. Dieses Auto wurde auf den Streifenwagen und die dort stehenden Polizeikräfte geschoben.

Die beiden Polizisten, sowie der 51-jährige Beifahrer des kontrollierten 25-Jährigen und der 36-Jährige Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Alle Verletzten, bis auf den 36-Jährigen, wurden vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.500 Euro. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen für ca. 3 Stunden vollgesperrt werden.

Geschwindigkeitskontrolle

Frankenthal (ots) – Einsatzkräfte der Polizei Frankenthal führten am 24.11.2021, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr, in der Robert-Bosch-Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei konnten insgesamt 26 Fahrzeuge gemessen werden, wovon vier, bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h, zu schnell waren.

Der höchstgemessene Wert betrug 46 km/h. Des Weiteren konnte noch ein Gurt- und ein Handyverstoß festgestellt werden.