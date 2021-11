Einbrecher in Glashütten am Werk,

Glashütten, Am Steinchen (Oberems) / Auf der Platt, 25.11.2021, 08.30 Uhr bis 19.30 Uhr

(pa)Am Donnerstag waren in Glashütten Einbrecher unterwegs. Im Ortsteil Oberems kam es im Verlauf des Tages zu einem Wohnungseinbruch, in Glashütten selbst blieb es bei einem Versuch.

Zwischen 08.30 Uhr am Morgen und 18.45 Uhr abends begaben sich Unbekannte in Oberems auf ein Wohngrundstück in der Straße „Am Steinchen“. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters im Erdgeschoss drangen die Täter in das dortige Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten nach jetzigem Stand Schmuck und Bargeld. Eine weitere Tat ereignete sich in der Straße „Auf der Platt“ in Glashütten. Dort wurde im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter beschädigten einen Rollladen, wobei es ihnen nicht gelang, das dahinterliegende Fenster zu öffnen, sodass sie unverrichteter Dinge wieder abzogen.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

In Gartenhütten eingebrochen,

Oberursel, Weißkirchen, Grabenstraße, 24.11.2021, 17.00 Uhr bis 25.11.2021, 12.15 Uhr (pa)In Oberursel Weißkirchen waren von Mittwoch auf Donnerstag Diebe in einem Schrebergarten am Werk. Wie am Donnerstagmittag festgestellt wurde, hatten sich in der Zeit seit dem späten Mittwochnachmittag Unbekannte Zugang zu dem in der Grabenstraße gelegenen Gartengrundstück verschafft, die Schlösser zweier Gartenhütten aufgebrochen und die Hütten nach Wertsachen durchsucht. Entwendet wurde eine Stichsäge der Marke Einhell. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Mountainbike gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Gluckensteinweg 25.11.2021, 14.30 Uhr bis 21.55 Uhr (pa)Im Bad Homburger Gluckensteinweg kam es am Donnerstag zum Diebstahl eines Mountainbikes. Ein Radfahrer hatte sein Velo nachmittags am Fahrradständer vor einer Apotheke abgestellt und durch ein Schloss gesichert. Als der Mann am späten Abend zurückkam, war sein weißes Mountainbike der Marke „Focus“ im Wert von mehreren Hundert Euro verschwunden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Mercedes beschädigt und davongefahren

Oberursel, Weißkirchen, Taunusblick, 24.11.2021, 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr (pa)Im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen ereignete sich am Mittwochnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Mercedes CLA parkte sein Fahrzeug gegen 16.30 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße „Taunusblick“. Bei seiner Rückkehr gegen 18.00 Uhr musste der Autofahrer feststellen, dass offenbar ein anderes Fahrzeug gegen den Mercedes gefahren war und das Heck im Bereich der Fahrerseite deutlich beschädigt hatte. Statt sich wie vorgeschrieben um die Regulierung des Schadens zu kümmern, war der oder die Verantwortliche jedoch unerkannt davongefahren. Die Polizeistation Oberursel ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240 – 0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: B 456, Gemarkung Grävenwiesbach, Höhe Abfahrt Hundstadt

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.