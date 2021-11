Einbruch in Wohnung, Hochheim am Main, Danziger Allee, Donnerstag, 18.11.2021, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 25.11.2021 13:50 Uhr

(fh)Im Laufe der vergangenen Woche sind Einbrecher in eine Wohnung in der „Danziger Allee“ in Hochheim eingestiegen. Die Unbekannten begaben sich in dem besagten Zeitraum auf den Balkon der Erdgeschosswohnung und drangen über ein Fenster ein. Dort entwendeten die Unbekannten Bargeld und flüchteten, indem sie sich erneut den Balkon zu Nutze machten. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise zu den Tätern vor.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Einbruchsversuch in Niederjosbach, Eppstein-Niederjosbach, Zeilring, Donnerstag, 25.11.2021, 17:10 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag versuchten drei Einbrecher vergeblich in ein Wohnhaus im Zeilring in Niederjosbach einzubrechen. Die derzeit noch unbekannten Täter versuchten über den Balkon des Anwesens einzusteigen, indem sie sich an einem Fenster zu schaffen machten. Aus bislang ungeklärten Gründen brachen die Täter dabei ihren Einbruchsversuch ab und traten die Flucht an. Bei den Tätern soll es sich um drei Männer gehandelt haben, welche mit hellen Jacken, dunklen Hosen und dunklen Schuhen bekleidet waren. Ein Täter trug eine dunkle Mütze.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Diebstahl eines E-Bikes, Hochheim am Main, Dr.-Ruben-Rausing-Straße, Donnerstag, 25.11.2021, 13:45 Uhr bis 22:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstags wurde ein hochwertiges E-Bike von einem Firmengelände in der Dr.-Ruben-Rausing-Straße in Hochheim gestohlen. Das mattschwarze Pedelec der Marke „KTM“ war zuvor mit einem Schloss an einem Metallzaun gesichert worden. Der Wert des Fahrrads beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Umstände der Tat sind bislang nicht bekannt.

Die Polizeistation Flörsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Pkw auf Parkplatz des MTZ beschädigt, Sulzbach am Taunus, Main-Taunus-Zentrum, Donnerstag, 25.11.2021, 19:00 Uhr bis 19:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:45 Uhr ein Fahrzeug auf dem Parkplatz „P8“ des Main-Taunus-Zentrums erheblich beschädigt. Als der Besitzer eines braunen Opel Zafira nach Erledigung seiner Einkäufe zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass unbekannte Täter den vorderen linken Reifen zerstochen und die Fahrerseite zerkratzt hatten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch, 01.12.2021: Bundesstraße 8, Anschlussstelle Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.