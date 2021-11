Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Heckscheibe eingeschlagen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 24.11.2021, 10:00 Uhr bis 24.11.2021, 12:00 Uhr wurde an einem in einem Feldweg am Rand der L517 in Bad Dürkheim abgestellten Skoda die Heckscheibe eingeschlagen. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch einschlagen der Heckscheibe ins Fahrzeuginnere und durchwühlten den Innenraum. Entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Bad Dürkheim (ots) – Am 25.11.2021, gegen 07:25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 271, an der Anschlussstelle Mannheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Frau. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem Honda Civic die B271 von Wachenheim aus kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. An der Anschlussstelle Mannheimer Straße stand ein Iveco Transporter welcher nach links auf die B271 abbiegen wollte. Der Transporterfahrer nahm der 19-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen die Vorfahrt und es kam zu einem Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde die Fahrerin des Honda nur leicht verletzt. Sie wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Der Transporterfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Bad Dürkheim abgestreut. Die B271 musste in diesem Bereich voll gesperrt werden.

Bad Dürkheim: Einbruchsversuch Juweliergeschäft

Bad Dürkheim (ots) – Am 25.11.2021 gegen 03:40 Uhr kam es am Römerplatz in Bad Dürkheim zu einem Einbruchsversuch in ein dortiges Juweliergeschäft. Nachdem ein Anwohner ein lautes Geräusch wahrgenommen, aber es nicht zuordnen konnte, verständigte er die Polizei. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch Polizeikräfte aufgesucht. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Schaufensterscheiben aus Sicherheitsglas an mehreren Stellen einzuschlagen. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Berg: Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von 23.11.2021 17:00 Uhr bis 24.11.2021, 13:00 Uhr wurde ein Im Langental in Weisenheim am Berg abgestellter Ford beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Wenden den Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der linken hintern Tür und der Stoßstange entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000EUR. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Verursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Flüchtiger hinterlässt 1000,- Euro Schaden

Haßloch (ots) – Von Sonntag bis Dienstag (21. – 23. Nov) stand der weiße BMW 1er in der Füllergasse, als ein unbekannter Autofahrer an der Stoßstange hänge blieb und flüchtete. Rund 1000,- Euro Schaden hat er zurückgelassen. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Dirmstein: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Dirmstein (ots) – Einen 40-jährigen Pkw-Fahrer unterzogen Beamte der Polizei Grünstadt am Donnerstag, 25.11.2021 gegen 00:10 Uhr in Dirmstein einer Verkehrskontrolle. Hierbei konnten die Beamten sowohl im Fahrzeuginnenraum, als auch in der Atemluft des Ford-Fahrers Alkoholgeruch feststellen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Fahrer wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,69 Promille auf und lag somit über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille. Den Mann erwarten nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie eine Geldbuße und ein Monat Fahrverbot.

