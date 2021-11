Neustadt: Malangebot im Mehrgenerationenhaus für Kinder ab 6 Jahren im Dezember 2021

Neustadt an der Weinstraße – Wo wohnen sie nur, die kleinen Wichtel und Feen, von denen man das ganze Jahr über hört, aber besonders in der Vorweihnachtszeit? Man hört von ihnen, aber keiner hat sie bisher gesehen. Brauchen sie vielleicht eine Tür, um ins Haus gelangen zu können?

Die Abteilung Jugendarbeit der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße möchte die Wichtel unterstützen und ihnen kleine Türchen gestalten. Diese können dann Zuhause und/oder in der Stadt aufgestellt werden.

Das Malangebot findet am 4. und 11. Dezember 2021 von 9.30 bis 13.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus statt. Kinder unter 6 Jahren dürfen teilnehmen, wenn sie eine Begleitperson mitbringen.

Im Anschluss der Gestaltung laufen die Verantwortlichen mit den teilnehmenden Kindern durch die Stadt und fragen in den Geschäften nach, wer einem Wichtel ein Zuhause bieten möchte! Natürlich dürfen die Türchen aber auch mit nach Hause genommen werden.

Die Kosten belaufen sich auf 5 Euro pro Wichteltürchen. Es handelt sich um Türchen aus Holz. Gemalt wird mit Acrylfarbe.

Aufgrund der derzeitigen Pandemiesituation kann die Durchführung des Projekts nicht garantiert werden. Die Abteilung Jugendarbeit behält die Corona-Entwicklungen im Blick und wird auf Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Beschränkungen und Regeln achten und ein geeignetes Hygienekonzept entwickeln.

Alle Angebote werden finanziell unterstützt durch das Förderprogramm „Miteinander – Füreinander“ des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

Weitere Informationen auf www.nw4you.de oder bei Nicole Metzger 06321/ 31720

Um eine zeitnahe Anmeldungen per Telefon: 06321/8551526 oder

E-Mail an: mehrgenerationenhaus@neustadt.eu wird gebeten.