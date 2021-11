Ludwigshafen: Julia Neigel & Band – Akustisch 2022 am 23. April

Ludwigshafen – Julia Neigel, die deutsche Ausnahmesängerin, ist derzeit auf vielen Kanälen präsent. Im August 2020 erschien ihr Comeback-Album „Ehrensache“, das gleich auf Platz 13 der Deutschen Album Charts einstieg. Da 2021 nur “corona- konforme” Live-Konzerte möglich waren, hat Julia ihre Show kurzerhand abgespeckt und für ein Akustik Set arrangiert.

Ihre Band strotzt vor Kraft und Spielfreude. Bringt ihre Klassiker wie “Sehnsucht”, “Weil ich Dich liebe”, “Frei für ewig” oder ”Schatten an der Wand” mit viel Druck und Leidenschaft auf die Bühne. Eine großartige Show mit einer der besten Rocksängerinnen Deutschlands. Der deutsche Rolling Stone kürte Julia Neigel, die mit einem Stimmumfang von mehr als drei Oktaven gesegnet ist, sogar mehrfach zur „besten Sängerin national“.

Line Up – Akustik Show: Julia Neigel Gesang, Uwe Fischer Gitarre (u.a. Maschine – Dieter Birr, Kim Fischer), Dennis Hormes Gitarre (u.a. The Boss Hoss), Rainer Scheithauer Keyboard (u.a. Grönemeyer)

Die Stiftung LebensBlicke freut sich sehr auf das Benefizkonzert am 23.4.22 um 19 Uhr in der Friedenskirche in Ludwigshafen und ist optimistisch, dass Konzerte im Frühjahr 2022 wieder möglich sind. Tickets sind ab sofort bei eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Spendenkonto:

Sparkasse Vorderpfalz – IBAN DE22 5455 0010 0000 0009 68