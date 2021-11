Karlsruhe – Nach mutmaßlichem versuchten Tötungsdelikt Unterbringungsbefehl gegen 26-Jährigen erlassen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Ein 26 Jahre alter Mann soll am Mittwochmittag in einem gemeinsamen Wohnanwesen

in der Karlsruher Waldstadt seinen 62-jährigen Vater mit einem Messer

angegriffen und schwer verletzt haben. Der Geschädigte erlitt diverse

Schnittverletzungen u.a. im Bereich der Halsschlagader und am linken Unterarm.

Er wurde per Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und dort operiert.

Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den Verdächtigen vor dem Anwesen

widerstandslos vorläufig festnehmen. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen

übernahm in der Folge das Dezernat für Kapitaldelikte der Kriminalpolizei

Karlsruhe.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschuldigte aufgrund einer

psychischen Erkrankung in einem wahnhaften Zustand gehandelt hatte, wurde auf

Antrag der Staatsanwaltschaft durch den zuständigen Ermittlungsrichter des

Amtsgerichts Karlsruhe gegen den Mann ein Unterbringungsbefehl erlassen, d.h.

eine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Bretten – Mit Haftbefehl gesuchter 37-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Karlsruhe (ots) – Das Polizeirevier Bretten konnte am Mittwochabend einen mit

Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen festnehmen, nachdem dieser in einem Discounter

einen Ladendiebstahl begangen hatte.

Der 37-Jährige und seine 33-Jährige Ehefrau, sowie deren 14-Jähriger Sohn wurde

von Kunden gegen 19:55 Uhr dabei beobachtet wie sie in einem Discounter mehrere

Gegenstände entwendeten. Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien

durch die hinzugerufene Polizei wurde festgestellt, dass gegen den 37-Jährigen

ein Haftbefehl bestand.

Karlsruhe – Frauen sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Seit Anfang November kam es in der Günther-Klotz-Anlage,

Grünwinkel und Ettlingen zu mehreren sexuellen Belästigungen von Frauen. Die

Frauen joggten zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr auf dem Rad- und Fußweg. Von

hinten näherte sich der Unbekannte auf einem Fahrrad und schlug im Vorbeifahren

den Frauen kräftig auf das Gesäß. Ohne sich umzusehen fuhr der Mann dann weiter.

Der Täter wird als ca. 30 – 40 Jahre und ca. 180 cm groß beschrieben. Er trug

dunkle Kleidung, einen dunklen Fahrradhelm und war auf einem schwarzen

Herrenfahrrad mit auffallend starker Beleuchtung unterwegs.

Da sich die Taten alle auf dem Rad- und Fußweg von Ettlingen über

Weiherfeld-Dammerstock und weiter durch die Günther-Klotz-Anlage bis Grünwinkel

ereigneten, muss davon ausgegangen werden, dass der Täter diese Strecke oft

nutzt.

Frauen die auf die beschriebene Art sexuell belästigt werden, werden gebeten

sofort die Polizei zu verständigen, um zeitnahe Fahndungsmaßnahmen zu

ermöglichen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Diese werden

gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Autotransporter nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 11:20 Uhr beobachtete eine Zeugin einen

Verkehrsunfall in der Lerchenstraße in Karlsruhe, bei dem ein Autotransporter

zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte und sich im Anschluss unerlaubt von der

Unfallstelle entfernte.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fahrer des Autotransporters aus der

Lerchenstraße kommend nach rechts in die Lameystraße abgebogen sein. Er blieb

hierbei mit seinem Heck an einem geparkten Pkw hängen. Das Auto verkeilte sich

in dem Heck des Autotransporters und wurde dadurch eineinhalb Parkplätze gegen

das folgende geparkte Auto gezogen. Das mitgezogene Auto blieb dort stehen und

war nicht mehr fahrbereit.

Laut Angaben der Zeugin soll es sich um einen großen alten Autotransporter in

der Farbe Rot handeln. Vor Ort wurden Spuren sichergestellt.

Da eine umgehend eingeleitete Fahndung leider ohne Erfolg verlief, ist die

Polizei nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu dem

Unfallverursacher geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch

unter der Nummer 0721/944840 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe- Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Bargeld im unteren dreistelligen Bereich haben Diebe bei einem

Einbruch am späten Mittwochnachmittag im Stadtteil Neureut an sich genommen.

Nach bisherigem Sachstand verschafften sich die Eindringlinge zwischen 16:40 Uhr

und 18:15 Uhr gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus in der Zehntwaldstraße.

Im Inneren des Wohnhauses betraten sie nahezu alle Räumlichkeiten und öffneten

Schränke sowie Schubladen. Mit ihrer aufgefundenen Beute machten sich die Täter

bislang unerkannt aus dem Staub.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im

Bereich der Zehntwaldstraße, am späten Mittwochnachmittag verdächtige

Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich mit dem zuständigen

Polizeirevier in Verbindung zu setzten.

Remchingen – Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Tier- und Kleintransporte

Karlsruhe (ots) – Die Verkehrsgruppe Bundesautobahn des Polizeipräsidiums

Karlsruhe führte am Mittwoch, zwischen 08:00 und 14:00 Uhr Verkehrskontrollen

auf der A8 mit dem Schwerpunkt Tier- und Kleintransporte durch. Insgesamt wurden

14 Fahrzeuge und 19 Personen kontrolliert.

Bei zwei Kurzstreckentransporten von Rindern wurde festgestellt, dass behornte

und unbehornte Tiere zusammen transportiert wurden. Ein Rind wies leichte

Verletzungen auf. Des Weiteren lag gegen einen Fahrer ein

Vollstreckungshaftbefehl vor. Weitere Beanstandungen wurden nicht festgestellt.

Oberhausen-Rheinhausen – Unter Alkoholeinfluss zwei Unfälle verursacht

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Gleich zwei Unfälle mit anschließender

Unfallflucht verursachte am Mittwochnachmittag ein unter Alkohol stehender

58-jähriger Autofahrer im Rhein-Neckar-Kreis und bei Oberhausen.

Zunächst war der Mann den bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 15.30 Uhr auf

der Bundesstraße 39 zwischen Hockenheim und Neulußheim gegen eine

Mittelleitplanke gestoßen. Anschließend setzte der 58-Jährige seine Fahrt

unbeirrt in Richtung Karlsruhe fort. Wohl aufgrund des vorangegangenen Unfalls

löste sich schließlich auf der Landesstraße 560 bei Oberhausen-Rheinhausen der

linke Vorderreifen.

Das Fahrzeugteil schleuderte auf die Gegenfahrbahn und andere Fahrzugführer

mussten ausweichen. Ein Lkw-Fahrer sowie ein dahinterfahrender Mercedes-Fahrer

konnten wegen des Reifens noch rechtzeitig abbremsen, wohingegen der Fahrer

eines VW mit seinem beladenen Anhänger auffuhr. Glücklicherweise wurden bei

diesem Unfall keine Personen verletzt.

Auch nach diesem Unfall setzte der 58-jährige SEAT-Fahrer seine Fahrt beharrlich

fort, bis er von einer zur Unfallaufnahme hinzubeorderten Streife des

Polizeireviers Philippsburg in Oberhausen gestellt werden konnte.

Die Polizeibeamten vernahmen bei dem Mann Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen

Wert von über zwei Promille. Nach der Blutentnahme auf dem Polizeirevier

behielten die Beamten den Führerschein des Beschuldigten ein.

Der bei den Unfällen entstandene Gesamtsachschaden ist bislang noch nicht

bekannt.