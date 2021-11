Mannheim-Oststadt: Standheizung löst Feuerwehreinsatz aus

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 07:30 Uhr verursachte die rauchende

Standheizung eines Land-Rovers einen Feuerwehreinsatz in der Dynamostraße. Ein

Zeuge verständigte die Polizei, da er unter dem Auto eine Rauchentwicklung

feststellte. Um einen größeren Schaden eines Feuers zu verhindern, setzten die

Polizisten einen Feuerlöscher ein. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr stellte

schließlich bei der genaueren Nachschau fest, dass die Rauchentwicklung durch

die eingeschaltete Standheizung verursacht wurde. An dem Auto entstand kein

Schaden.

Mannheim-Innenstadt: Mehrere Spiegel von Autos abgetreten – Festnahme

Mannheim (ots) – Am Mittwoch um kurz vor 11 Uhr beschädigte ein 45-jähriger Mann

vor dem Quadrat N7 mehrere dort abgestellte Autos und konnte im Anschluss

festgenommen werden. Der 45-Jährige trat an einem Smart sowie an zwei VWs die

Außenspiegel der Beifahrerseite ab. Zeugen beobachteten die Taten und

verständigten die Polizei. Noch am Tatort konnten die Beamten den Mann

festnehmen und zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt bringen. Nachdem die

strafprozessualen Maßnahmen beendet waren, durfte der Täter gehen. Die Höhe des

Schadens ist noch nicht bekannt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen

Sachbeschädigung.

Mannheim-Innenstadt: Unzufriedene Kundin wird handgreiflich gegenüber Sicherheitsmitarbeitern

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Mittwochvormittag wurde eine unzufriedene Kundin

in der Mannheimer Innenstadt handgreiflich gegenüber drei Sicherheitsmitarbeiter

einer Agentur für Arbeitsmarktdienstleistungen in der Mannheimer Innenstadt. Der

50-jährigen Frau wurde durch die Security-Bediensteten der Zutritt zu der

Agentur in den M-Quadraten verwehrt, woraufhin sie die drei Männer mit

unflätigen Ausdrücken beleidigte, nach ihnen trat und mit Pfefferspray gegen sie

sprühte. Die Mitarbeiter erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Gegen die Frau

wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Mannheim-Neckarau: Bewaffneter Überfall auf Wettbüro

Mannheim-Neckarau (ots) – Bei dem bewaffneten Überfall auf ein Wettbüro in der

Katharinenstraße am Mittwochabend wurde Bargeld in Höhe von ca. 1.000 Euro

erbeutet. Der unbekannte Täter hatte die 26-jährige Angestellte unter Vorhalt

einer Pistole in deutscher Sprache dazu aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Das

Bargeld hatte er in einer mitgeführten, weißen Plastiktüte verstaut. Er wird als

Mann von 18-20 Jahren und hellem Teint beschrieben. Er ist ca. 175 cm groß und

von dünner Statur. Der Mann trug eine orangene Jacke, einen schwarzen Schal vor

dem Gesicht und eine Mütze / Kapuze. Er hatte trug zudem helle Handschuhe und

war mit einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden

gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 zu

wenden.

Feuermelder im Mannheimer Hauptbahnhof eingeschlagen – Polizei räumt Gebäude

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Mannheim (ots) – Eine männliche Person hat am Dienstagabend (23.11.2021) die

Scheibe der Brandmeldeanlage am Mannheimer Hauptbahnhof eingeschlagen und damit

einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Gegen 20.30 Uhr wurde durch einen 49-jährigen Deutschen die Scheibe der

Brandmeldeanlage im Basement des Bahnhofsgebäudes eingeschlagen und der

Alarmknopf betätigt. Aufgrund der zu Beginn unklaren Lage wurde durch die

Bundespolizei das Gebäude, unter anderem mittels Lautsprecherdurchsagen, geräumt

und abgesperrt.

Nach einer Entwarnung durch die Feuerwehr konnte die Absperrung kurze Zeit

später wieder aufgehoben werden.

Bei einer Auswertung der Videoüberwachungsanlage konnte eine männliche Person

beim Einschlagen der Scheibe festgestellt werden. Diese wurde im Rahmen der

Personenfahndung von einer Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof gestellt.

Den Deutschen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von

Notrufeinrichtungen. Was ihn zu der Tat bewogen hat, ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.