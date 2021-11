Mauer, Rhein-Neckar-Kreis: Falscher „Microsoft-Mitarbeiter“ ergaunert vierstelligen Geldbetrag – Polizei gibt Warnhinweise

Mauer, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Montag meldete sich ein bislang

unbekannter Mann telefonisch bei einer über 50-Jährigen und stellte sich als

Mitarbeiter des Unternehmens „Microsoft“ vor. Er wollte die Frau darüber in

Kenntnis setzen, dass ihr PC angeblich mit einer Schadsoftware infiziert ist und

er das nun dringend beheben müsse. Die nichtsahnende Frau schenkte den Angaben

des Mannes zunächst Glauben und kam den Anweisungen des Unbekannten nach. Sie

lud eine Software herunter, die angeblich die Schäden auf ihrem Computer beheben

sollte. Tatsächlich ermöglichte die über 50-Jährige dem Betrüger so aber den

Zugriff auf ihren PC. In der Folge spähte der falsche „Microsoft-Mitarbeiter“

dann hochsensible Daten der Frau aus und führte parallel mehrere Transaktionen

von ihrem Bankkonto durch. Nachdem die Frau die verdächtigen Abbuchungen in Höhe

eines niedrigen vierstelligen Betrags bemerkte, erkannte sie den dreisten

Betrug. Sie verständigte sofort die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Die Cyberkriminalisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die

weiteren Ermittlungen aufgenommen und geben folgende Hinweise:

Die Firma „Microsoft“ bietet keinen telefonischen und

unaufgeforderten technischen Support an (Hinweise hierzu auch

auf der Microsoft-Homepage).

unaufgeforderten technischen Support an (Hinweise hierzu auch auf der Microsoft-Homepage). Gehen Sie nicht auf Anrufe von angeblichen

Microsoft-Mitarbeitern ein und beenden Sie das Gespräch

umgehend.

Microsoft-Mitarbeitern ein und beenden Sie das Gespräch umgehend. Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten, Bankkonto- oder

Kreditkartendaten sowie Zahlungsdaten wie PINs oder TANs an die Anrufer heraus.

Keine Software installieren oder installieren lassen.

Wurde man bereits Opfer?

Rechner sofort vom Internet trennen und herunterfahren.

Über einen anderen nicht infizierten Rechner unverzüglich

betroffene Passwörter ändern.

Rechner überprüfen lassen und evtl. Fernwartungsprogramm auf dem

Rechner löschen.

Rechner löschen. Sofort Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen

aufnehmen, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt

sind.

aufnehmen, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. Vom Geldinstitut beraten lassen, ob bereits getätigte Zahlungen

zurückgeholt werden können.

zurückgeholt werden können. Schnellstmöglich Anzeige bei der Polizei erstatten!

Weitere Informationen zum Betrugsphänomen finden Sie auch unter dem

nachfolgenden Link der Polizeilichen Kriminalprävention:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: 36-Jähriger vermisst – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag, den 07.11.2021, verließ der

36-jährige Andreas L. seine Wohnung Im Krautgarten und kehrte seitdem nicht mehr

zurück. Der Vermisste befindet sich vermutlich in einer psychischen

Ausnahmesituation wobei eine Selbstgefährdung nicht auszuschließen ist.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen der Kriminalpolizei zum

Aufenthaltsort von Andreas L. blieben bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 1,75 m groß,

dick, dunkle mittellange Haare, Brillenträger Vermutlich ist Andreas L. mit

einem schwarzen 1er BMW mit Heidelberger Zulassung unterwegs.

Ein Bild kann hier abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/sandhausen-vermisstenfahndung/

Zeugen, welchen den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort

der Person geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die

Kriminalpolizei oder unter 110 an den Polizeinotruf zu wenden. Außerdem nimmt

auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

B37 / Neckarhausen / Neckarsteinach, Rhein-Neckar-Kreis: 18-Jähriger fällt durch rasante Fahrweise auf – Polizei sucht nach möglichen Betroffenen sowie Zeugen

B37 / Neckarhausen / Neckarsteinach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am

Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein,

wonach ein Opel-Fahrer durch seine riskante Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer

gefährdet habe. Der Fahrer des Fahrzeugs soll auf der B37, zwischen Neckarhausen

und Neckarsteinach, mehrere Autofahrer überholt haben und hierbei auf die

Gegenfahrbahn geraten sein. In der Folge wären mehrere Fahrzeugführer gezwungen

gewesen, dem Opel-Fahrer auszuweichen. Dass es in der Folge zu keinem Unfall

gekommen ist, sei lediglich der schnellen Reaktion der übrigen

Verkehrsteilnehmer zu verdanken. Im Rahmen der sofort eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Neckargemünd das

gesuchte Fahrzeug, von welchem das Kennzeichen bekannt war, im Bereich

Kleingemünd feststellen und kontrollieren. Der 18-jährige Fahrer gab an, dass er

es eilig gehabt habe. Hinweise, dass der Fahranfänger unter dem Einfluss

berauschender Mittel stand, ergaben sich nicht.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang

aufgenommen und bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer

des schwarzen Opels mit BCH-Kennzeichen gefährdet wurden sowie Zeugen, die

darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.: 06223

92540 zu melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Wer kann Hinweise geben?

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr bis

Mittwoch, 7 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt

zu einem Einfamilienhaus in der Albrecht-Dürer-Straße. Die Einbrecher warfen mit

einem vor Ort befindlichen Stein eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das

Gebäudeinnere. Offenbar waren sie auf der Suche nach Wertgegenständen. Die

Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und öffneten mehrere Schubläden und

Schränke. Ob die Täter tatsächlich fündig wurden und etwas entwendet haben, ist

bislang unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch

nicht bekannt. Die Hauseigentümer befanden sich zur Tatzeit nicht im Haus. Ein

aufmerksamer Nachbar verständigte die Polizei am Mittwochmorgen, nachdem er das

beschädigte Fenster festgestellt hatte. Die Zentrale Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung vor Ort

beauftragt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum oder die Tage zuvor verdächtige

Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet festgestellt haben sowie Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch,

zwischen 17:20 Uhr und 07:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Firmengebäude

einer Computerfirma in der Danziger Straße. Einer oder mehrere bisher unbekannte

Täter verschafften sich Zutritt in das Firmengebäude, in dem sie zwei Fenster

aufhebelten. Es wurden unter anderem mehrere Smartphones, sowie Arbeitsgeräte

und Bargeld entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend

Euro. Auf dem Firmengelände befindet sich ein in Abbruch stehendes Gebäude. Dort

konnten Zeugen gegen 00:00 Uhr Lichtschein wahrnehmen. Ob dies im Zusammenhang

mit der Tat steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden durch

das Polizeirevier Sinsheim geführt. Zeugenhinweise werden dort unter der

Rufnummer 07261 690-0 entgegengenommen.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: versuchter Einbruch in Reihenhaus – Polizei sucht Zeugen

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr

versuchten sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem

Reihenhaus in der Lopodunumstraße zu verschaffen. Vermutlich stiegen die Täter

zunächst über das auf der Gebäuderückseite befindliche Gartentor und gelangten

so auf das Grundstück. Indem sie versuchten die Terrassentür aufzubrechen,

versuchten sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus zu

verschaffen. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen die Täter allerdings von

ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Zentrale

Kriminaltechnik wurde mit der Spurensicherung beauftragt. Die Ermittlungsgruppe

Eigentum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Einbrecher bei ihrer

Tatausübung womöglich gestört wurden. Anwohner sowie Spaziergänger und weitere

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet gesehen haben,

werden daher gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.:

0621 174 4444 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Drei verletzte Beteiligte, drei nicht

mehr fahrbereite Autos und Sachschaden in Höhe von fast 50.000 Euro sind die

Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Mittwochnachmittag auf der B 535 bei

Schwetzingen. Ein 31-jähriger Mann war kurz nach 13 Uhr mit seinem Mercedes auf

dem Beschleunigungsstreifen der B 36, von der Autobahn kommend, in Fahrrichtung

Heidelberg unterwegs. Da auf der durchgehenden Fahrbahn starker Verkehr

herrschte und er nicht einfädeln konnte, musste er am Ende der

Beschleunigungsspur anhalten. Der ihm nachfolgende 54-jährige BMW-Fahrer konnte

sein Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stehen bringen. Eine dahinter fahrende

33-Jährige realisierte die stehenden Fahrzeuge zu spät, wollte mit ihrem Toyota

noch ausweichen, fuhr aber letztendlich auf den BMW auf und schob diesen auf den

Mercedes. Der Toyota kam ins Schleudern und kam quer zur Fahrbahn zum

Stillstand.

Die Fahrer der drei Autos erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die B 535 zwischen der Abfahrt von der A 6 bis

zur Anschlussstelle Plankstadt Nord bis 16 Uhr gesperrt. Es wurde eine

vorübergehende Umleitung eingerichtet.

Sandhausen / A5 / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Tank- und Rastanlage

Sandhausen / A5 / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Dienstag, 22:30

Uhr, bis Mittwoch, 06:00 Uhr, wurden durch einen oder mehrere bisher unbekannte

Täter ein Fenster der Raststätte Hardtwald-West aufgehebelt. Im Inneren wurden

Geldspielautomaten aufgebrochen und das darin vorhandene Bargeld, sowie mehrere

Bekleidungsstücke entwendet. Der Diebstahlsschaden kann bisher nicht näher

beziffert werden.

Die Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Hinweise werden unter der Rufnummer

0621 174 – 4444 beim Kriminaldauerdienst entgegengenommen.

Ketsch/BAB 6: An unversichertem Pkw falsche Kennzeichen angebracht und ohne Fahrerlaubnis gefahren

Ketsch/BAB 6 (ots) – Am Mittwochmittag war ein 35-jähriger Mann auf der A 6 mit

einem unversicherten Auto unterwegs, an dem zusätzlich falsche Kennzeichen

angebracht waren. Der Nissan fiel einer Streife der Autobahnpolizei Walldorf

auf, als dieser auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs war, auf. Er wurde

auf einen nahegelegenen Parkplatz ausgeleitet und einer Kontrolle unterzogen.

Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass dieses bereits im September diesen

Jahres stillgelegt worden war und dass kein Versicherungsschutz bestand. Die

angebrachten Kennzeichen waren für einen VW Touran ausgegeben. Diese waren

ebenfalls entstempelt. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest,

dass diesem die Fahrerlaubnis bereits im Mai entzogen worden war. Zudem zeigte

er Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum. Ein Drogentest bestätigte dies und

reagierte positiv auf Marihuana und Kokain. Dem 35-Jährigen wurde daraufhin eine

Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird nun wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens

ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss ermittelt. Zudem

sieht er Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das

Kraftfahrzeugsteuergesetz entgegen.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch,

zwischen 17:20 Uhr und 07:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Firmengebäude

einer Computerfirma in der Danziger Straße. Einer oder mehrere bisher unbekannte

Täter verschafften sich Zutritt in das Firmengebäude, in dem sie zwei Fenster

aufhebelten. Es wurden unter anderem mehrere Smartphones, sowie Arbeitsgeräte

und Bargeld entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend

Euro. Auf dem Firmengelände befindet sich ein in Abbruch stehendes Gebäude. Dort

konnten Zeugen gegen 00:00 Uhr Lichtschein wahrnehmen. Ob dies im Zusammenhang

mit der Tat steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden durch

das Polizeirevier Sinsheim geführt. Zeugenhinweise werden dort unter der

Rufnummer 07261 690-0 entgegengenommen.