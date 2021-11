Streit um Parkplatz eskaliert

Ein 31-jähriger Mann aus Mainz-Weisenau wurde am Mittwochmorgen bei einem Streit um einen Parkplatz beleidigt und verletzt. Gegen 09:00 Uhr kam es zwischen dem 31-Jährigen und der Fahrerin eines Opels zu verbalen Streitigkeiten um den Parkplatz vor einer Apotheke in der Mainzer Oberstadt. Im Verlauf der Streitigkeiten kam es zu wechselseitigen Beleidigungen. Um weiterem Streit aus dem Wege zu gehen, ging der 31-Jährige in die Apotheke, um hier seine Einkäufe zu tätigen. Als er nach einiger Zeit die Apotheke wieder verließ und in Richtung seines Fahrzeugs gehen wollte, wurde er hinterrücks vom Ehemann der Opelfahrerin in den Rücken getreten, sodass er zu Boden fiel. Beim Versuch wieder aufzustehen schlug ihm der 33-jährige Ehemann mehrfach mit der Faust ins Gesicht, bis der Geschädigte erneut zu Boden fiel. Während Passanten und Angestellte einer nahegelegenen Bankfiliale auf den Vorfall aufmerksam wurden, fuhr das Ehepaar mit ihrem Fahrzeug weg. Da der Geschädigte und die Zeugen der Polizei das Kennzeichen des Opels, sowie eine Personenbeschreibung des Paares nennen konnten, wurden beide Personen im Nachhinein angetroffen. Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mainz – Polizei überwacht Coronaregelungen – Medieninformation

Mainz (ots)

Das Polizeipräsidium Mainz führt in enger Abstimmung mit den originär zuständigen Behörden, zur Einhaltung der Regelungen des Infektionsschutzgesetztes, der aktuellen CoBeLVO, sowie der auf deren Grundlage erlassenen Allgemeinverfügungen, angepasste Einsatzmaßnahmen durch.

Hierzu werden insbesondere in den Innenstadtbereichen, die Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen, Parks und Freizeitareale, Weihnachtsmärkte, ÖPNV sowie Gastronomie und Kultureinrichtungen überwacht. Dazu setzt die Polizei insbesondere auf Fuß- und Radstreifen, kann aber auch für weitergehende Kontrollen auf Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei des PP ELT zurückgreifen. Ergänzt wird dies durch anlassbezogene Kontrollen bei Feststellungen durch den täglichen Streifendienst.

Die Polizei Mainz steht seit Beginn der Corona-Pandemie routiniert und dauerhaft im Dialog mit den originär zuständigen Behörden und leistet auf deren Ersuchen regelmäßig Amtshilfe bei kurzfristigen und geplanten Kontrollmaßnahmen.

Plakataktion Guntersblum

Guntersblum, Ortslage (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 25.11.21 teilt die Polizei Oppenheim mit, dass in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 24.-25.11.21, erneut 7 Plakate in der Ortslage Guntersblum angebracht wurden. Erneut bitten wir um Mitteilung von Zeugenwahrnehmungen an die sachbearbeitende Dienststelle (PI Oppenheim Tel. 06133 933100, pioppenheim@polizei.rlp.de)

Verkehrsunfall mit Flucht

Sankt-Johann, 24.11., Hindenburgstraße, 15:20 Uhr. Ein 66-Jähriger parkte seinen Ford auf der Hindenburgstraße am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer eines unbekannten PKW touchierte dabei dessen linken Außenspiegel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Flüchtigen!

Jugendschutzkontrolle: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

24.11., Bingen, Rathausstraße, Ecke Basilikastraße, Holzhauserstraße, Rochusallee und Burg Klopp, 16:00 Uhr – 19:00 Uhr. Im genannten Zeitraum wurde eine Kontrolle nach dem Jugendschutzgesetz durchgeführt. Bei zwei Jugendlichen wurden diverse Drogen-Substanzen aufgefunden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Fahrraddiebstahl

Bingen, Hintere Grube, 23.11., 16:30 Uhr – 24.11., 14:10 Uhr. Eine Frau zeigte den Diebstahl ihres Fahrrads an. Das dunkelblaue Damenrad der Marke Passat war an einem Fahrradständer angeschlossen.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bingen, 24.11., Mainzer Straße, 12:30 Uhr. Ein 25-Jähriger erschien auf der Dienststelle, um seinen sichergestellten Fahrzeugschlüssel abzuholen. Hierbei bemerkten die Beamten, dass der junge Mann mit einem Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen anreiste. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er seinen Hauptwohnsitz bereits seit dem Sommer 2018 in Deutschland hat, hier jedoch keine Kraftfahrzeug-Steuer entrichtet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss II

Bingen, 24.11., Rochusallee, 12:35 Uhr. Bei einer Streifenfahrt kam den Beamten ein Mofa-Roller entgegen. Der 40-jährige Fahrer zeigte deutliche Anzeichen eines zeitnahen BTM-Konsums, ein Drogentest verlief positiv. Ihm wurde eine Weiterfahrt untersagt; man brachte ihn in ein Krankenhaus, wo man ihm eine Blutprobe entnahm.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 24.11., Mainzer Straße, 11:30 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde der Fahrer eines Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer zeigten sich deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums, was er ohne weiteres sofort zugab und ein anschließender Drogentest auch bestätigte. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Plakataktion löst Ermittlungen der Polizei aus

Guntersblum, Ortslage (ots)

In der Nacht vom 19.11.2021 auf den 20.11.2021 wurden durch bislang unbekannte Täter in der Ortslage Guntersblum an mindestens 18 Örtlichkeiten selbst gefertigte DIN A4 Plakate angebracht.

Inhaltlich wird darin ein Vergleich der unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangenen Handlungen zum Nachteil der in Deutschland lebenden Juden und der heutigen Situation der gegen Covid-19 nicht geimpften Personen, insbesondere zu deren Ausgrenzung auf Weihnachtsmärkten aufgrund von teilweise geltenden 2G-Regelungen, hergestellt.

Auf den Plakaten werden historische Aufnahmen und das Titelbild des Sachbuchs „Ein ganz normales Pogrom – November 1938 in einem deutschen Dorf“ von Sven Felix Kellerhoff verwendet.

Wegen des Sachverhalts wird durch die Polizeiinspektion Oppenheim ein Ermittlungsverfahren geführt.

In diesem Zusammenhang ist die Polizei auf die Mithilfe der Bürger*innen angewiesen und bittet um Mitteilung von Zeugenwahrnehmungen an die sachbearbeitende Dienststelle (Polizeiinspektion Oppenheim, Tel. 06133 933100, pioppenheim@polizei.rlp.de