Dachhaie unterwegs

Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Dachhaie, Betrüger die sich als

Dachdecker ausgeben, waren am Mittwoch in der Ringstraße unterwegs. Vier Männer

fuhren mit einem Transporter vor und sprachen einen 72-jährigen Anwohner an. Sie

boten ihm an, die veraltete Regenrinne rund um das Haus zu erneuern. Der Mann

ließ sich auf das unerwartete Angebot ein. Für die Arbeiten vereinbarten sie

einen Preis von 600 Euro.

Nachdem bereits mehrere Rinnen abmontiert und ausgetauscht waren, forderten die

Arbeiter aufgrund hoher Materialpreise plötzlich 2.500 Euro von dem

Hauseigentümer. Der Senior verweigerte die höhere Zahlung. Bei dem Disput zeigen

sich die Männer lautstark und fordernd. Der 72-Jährige beharrte auf seinem

Standpunkt und verständigte schließlich die Polizei.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die vermeintlichen Dachdecker. Bei der

Überprüfung stellte sich heraus, dass die Männer bereits wegen ähnlicher Delikte

aufgefallen waren. Die Beamten brachten die Beschuldigten zur Dienststelle. Dort

wurden sie erkennungsdienstlich behandelt. Auf die Tatverdächtigen kommt eine

Anzeige wegen Betruges zu.

Die Masche der „Dachhaie“: Als Handwerker ohne vorherigen Auftrag erscheinen

angebliche Dachdecker, die einen Schaden am Dach oder der Regenrinne entdeckt

haben wollen. Sie versprechen den vermeintlichen Schaden für kleines Geld zu

reparieren und verlangen dann eine horrende, ungerechtfertigte Summe für die

meist unfachmännisch ausgeführten „Reparaturen“. Oftmals werden die Opfer unter

Druck gesetzt. Bei ähnlichen Maschen treten Betrüger als Pflasterarbeiter oder

Teerkolonnen auf.

Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht auf vermeintliche Handwerker ein, die

unangemeldet und ohne Auftrag kommen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen,

holen Sie Familienmitglieder oder Nachbarn dazu und informieren Sie die Polizei.

Wenn Ihnen Fahrzeuge oder Personen verdächtig vorkommen, rufen Sie die Polizei.

|mhm

Schulwegkontrolle

Kaiserslautern (ots) – Beamte des Altstadtreviers haben am Mittwochmorgen ein

besonderes Augenmerkt auf den Schulweg der Grundschüler am Betzenberg und der

Schüler der Bertha von Suttner IGS gelegt. Besonders wurde dabei auf die

Ablenkung im Straßenverkehr und die, aufgrund der noch herrschenden Dämmerung,

lichttechnischen Einrichtungen der KFZ geachtet. Ein großes Lob an alle

Autofahrer: Im gesamten Zeitraum konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Lediglich mussten die Beamten einige Eltern ermahnen, die verbotswidrig am

Fahrbahnrand hielten, um ihre Kinder vor der Schule aussteigen zu lassen. Sie

wurden von den Beamten auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren

für andere Kinder und Verkehrsteilnehmer angesprochen. Die Polizei wird die

Kontrollen wiederholen. |elz

Bilanz des Sonderkontrolltages zur Bekämpfung von Diebstählen an/aus Kraftfahrzeugen

Westpfalz (ots) – Wie angekündigt waren die Beamten der Polizeiinspektionen von

Kaiserslautern, Landstuhl und der Polizeiwache Schöneberg-Kübelberg in ihren

Dienstgebieten unterwegs um im Rahmen des Sonderkontrolltags zur Bekämpfung von

Diebstählen an/aus Kraftfahrzeugen die örtlichen Schwerpunktbereiche zu

bestreifen. Hierbei wurden insgesamt 141 unverschlossene Kraftfahrzeuge mit

darin befindlichen Wertgegenstände festgestellt. Die Halter wurden kontaktiert

und sensibilisiert. Im Rahmen der Kontrollen und an den Informationsständen

wurden über 200 Bürgergespräche geführt und hinsichtlich der Thematik

sensibilisiert. Die Beamten wurden durch Kräfte der Security Police unterstützt.

Deshalb lässt sich unser Appell weiterhin nur wiederholen: Räumen Sie Ihr

Fahrzeug aus – bevor andere es für Sie tun! Lassen Sie nichts im Wagen zurück,

was Ihnen wichtig ist oder einen gewissen materiellen Wert hat! Lassen Sie auch

nichts im Innenraum herumliegen, was das Interesse von Dieben wecken könnte,

beispielsweise Taschen, denen man von außen nicht ansieht, was darin steckt. Und

vor allem: Schließen Sie Ihr Fahrzeug IMMER ab – auch wenn sie nur kurz Brötchen

holen, den Lottozettel abgeben oder schnell auf die Toilette müssen! Denn Diebe

sind noch schneller. Und: Auch in der eigenen Hofeinfahrt ist Ihr Fahrzeug nicht

vor Dieben sicher. Auch hier schauen Langfinger gerne mal nach, ob die Türen

offen sind – und wenn ja, bedienen sie sich einfach. Mit Vorliebe nachts, „im

Schutz der Dunkelheit“, aber auch zu jeder anderen Tageszeit. Deshalb: Unbedingt

den Wagen abschließen! |elz

Autos an Ampel aufeinander geschoben

Kaiserslautern (ots) – An der Ampel in der Hohenecker Straße ist es am

Mittwochmorgen gegen 7 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 61-Jähriger

Autofahrer, der mit seinem BMW in Richtung Brandenburger Straße fuhr, war

offenbar einen Moment unaufmerksam und erkannte zu spät, dass die beiden vor ihm

fahrenden Wagen wegen Rotlicht an der Ampel abbremsten. Er krachte dem bereits

haltenden Lada aufs Heck und schob diesen durch die Wucht des Aufpralls auf den

davor stehenden Nissan.

Der 45-jährige Lada-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt (Verdacht auf

Schleudertrauma), die beiden anderen Fahrer kamen unverletzt davon. Allerdings

wurden alle beteiligten Fahrzeuge beschädigt, dabei der BMW und der Lada so

stark, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Geschätzter Sachschaden: rund 9.000 Euro.

Für den Unfallverursacher hat die Sache auch noch ein Nachspiel: Bei der

routinemäßigen Überprüfung der Papiere und Personalien der Beteiligten, stellte

sich heraus, dass dem 61-Jährigen im Sommer der Führerschein entzogen wurde. Auf

den Mann kommt deshalb auch noch eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis zu. Er machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die

Ermittlungen dauern an, zumal der 61-Jährige als Fahrer einer Speditionsfirma

arbeitet und zum Zeitpunkt des Unfalls offenbar auf dem Weg zu seiner

Arbeitsstätte war… |cri

Illegale Shopping-Tour

Kaiserslautern (ots) – Besonders „schlau“ sein wollten zwei junge Frauen bei

einer illegalen Shopping-Tour am Mittwochnachmittag in der Innenstadt.

Stattdessen haben sie jetzt Strafanzeigen am Hals.

Die beiden 20 und 22 Jahre alten Frauen aus dem Stadtgebiet fielen kurz nach 15

Uhr in einer Modeboutique in der Fackelstraße auf. Den Mitarbeitern war nicht

entgangen, dass die beiden Kundinnen mit Kleidungsstücken in die Umkleidekabine

gegangen waren, aber mit leeren Bügeln wieder herauskamen.

Beide mussten daraufhin mit ins Büro kommen und wurden einer Kontrolle

unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass sie unter ihrer Kleidung mehrere

Unterwäsche-Stücke übereinander gezogen hatten. Neben den Strafanzeigen

handelten sich die Frauen damit auch ein Hausverbot für sämtliche Filialen der

Boutique ein. |cri

Es kracht beim Abbiegen

Kaiserslautern (ots) – Zwei Verletzte und zwei stark beschädigte Fahrzeuge – das

ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der

Pariser Straße ereignet hat. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen

17.30 Uhr zu dem Unglück, als ein 19-jähriger Autofahrer auf seinem Weg in

Richtung Einsiedlerhof mit seinem VW Passat an der Ampel nach links in die

Straße „Am Belzappel“ abbog. Dabei kreuzte er die Fahrbahn eines

entgegenkommenden VW Tiguan, der Vorrang gehabt hätte.

Der 52-jährige Tiguan-Fahrer konnte nicht mehr bremsen, so dass es zur Kollision

mit dem VW Passat kam. Der Tiguan-Fahrer und ein Mitfahrer im Passat zogen sich

dabei Verletzungen zu; sie wurden zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus

gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend

Euro geschätzt. |cri

Vor den Augen der Polizei bei Rot über die Ampel

Kaiserslautern (ots) – Direkt vor den Augen einer Polizeistreife hat sich ein

Autofahrer am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet einen sogenannten

Rotlichtverstoß „geleistet“. Die Beamten fuhren gegen 15.50 Uhr hinter einem

Citroen Evasion durch die Rudolf-Breitscheid-Straße und konnten beobachten, wie

die Ampel an der Kreuzung zur Logenstraße auf Rot umsprang. Obwohl der Citroen

noch weit genug weg war, um zu bremsen, fuhr der Wagen ungebremst weiter und bog

nach links in die Logenstraße ab.

Nachdem der Streifenwagen folgen konnte, wurde das Fahrzeug kurz darauf gestoppt

und der Fahrer mit dem Vorwurf konfrontiert. Der 73-Jährige gab den Verstoß

nicht zu. Er erhält nun Post von der Bußgeldstelle und hat Gelegenheit, sich

schriftlich zu äußern.

Dem Mann droht eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Nach dem neuen Bußgeldkatalog

muss er wegen des Überfahrens der Ampel, die bereits länger als eine Sekunde

„Rot“ zeigte, mit einem Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und

einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. |cri

Hindernisse auf der Fahrbahn

Kaiserslautern (ots) – Am Davenportplatz hat sich am Mittwochabend ein Auto

selbständig gemacht. Zeugen meldeten kurz vor 21 Uhr, dass ein fahrerloser Pkw

rückwärts von einem Parkplatz gerollt war und nun (teilweise) auf der Fahrbahn

stehe. Eine Streife rückte aus und sicherte das Fahrzeug mit Warnbaken ab.

Die Halterin wurde ermittelt und konnte telefonisch erreicht werden. Sie kam zu

ihrem Wagen, stellte ihn wieder ordnungsgemäß auf der Parkfläche ab und zog die

Handbremse an, um zu verhindern, dass er erneut wegrollt…

Eine andere „Gefahrenstelle“ war eine Stunde zuvor aus der Burgstraße gemeldet

worden. Eine Passantin hatte kurz vor 20 Uhr die Polizei verständigt, weil aus

einem Pkw eine Gasflasche gefallen war und nun als „Hindernis“ auf der Fahrbahn

lag.

Bis die Streife kurz darauf vor Ort eintraf, hatte bereits jemand die Flasche

von der Fahrbahn geräumt und auf eine Verkehrsinsel gestellt. Die Feuerwehr

wurde verständigt und kümmerte sich um den Transport sowie die Lagerung der

leicht beschädigten Gasflasche. |cri

Wie gewonnen, so zerronnen

Kaiserslautern (ots) – Einen Sechserpack Bier wollte ein Ladendieb am späten

Mittwochabend in einem Tankstellen-Shop in der Pariser Straße stehlen. Der Täter

wartete offensichtlich, bis ein weiterer Mann den Verkaufsraum betrat, dann

flüchtete er mit dem Sixpack nach draußen. Dort stürzte der Dieb und das

Diebesgut fiel zu Boden, wobei einige Bierflaschen zerbrachen. Nachdem sich der

Täter wieder aufgerappelt hatte, rannte er in Richtung Saarstraße davon.

Der andere Mann, der nach dem Dieb den Shop betreten hatte, ging nun ebenfalls

nach draußen, nahm sich eine der Bierflaschen, die noch ganz geblieben waren,

und lief dann ebenfalls in Richtung Saarstraße weiter.

Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor: Der Haupttäter ist etwa 1,75 Meter

groß, dünn, trug eine schulterlange schwarze Perücke, eine schwarze

Softshell-Jacke und blaue Jogginghosen. Der andere Mann ist ebenfalls ungefähr

1,75 Meter groß und dünn, hat aber breitere Schultern und war schwarz gekleidet

mit Jeans und Winterjacke (Softshell).

Doch damit nicht genug: Etwa eine halbe Stunde später – gegen 23 Uhr – tauchte

ein Mann im Tank-Shop auf und fragte nach seinem Mobiltelefon. Dieses habe er

seinem Bruder geliehen und der habe es beim Klauen verloren. Es war aber kein

Handy abgegeben worden.

Kurz darauf kam ein zweiter Mann herein, und beide Männer forderten den

Mitarbeiter auf, ihnen auf Kosten des Hauses eine Dose eines Bier-Mischgetränks

zu überlassen. Das lehnte der Mitarbeiter jedoch ebenso ab wie eine Bezahlung

mit einer Kryptowährung.

Letztlich trollten sich die beiden Männer, und der Tankstellen-Mitarbeiter

verständigte die Polizei. Die Ermittlungen laufen… |cri