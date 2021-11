Ludwigshafen: KG Eule sagt Fasnacht im Saal ab

Ludwigshafen – Der Vorstand der KG Eule hat auf Grund der dramatischen Situation der Pandemie entschieden, alle Veranstaltungen des Vereins für die kommende Fasnachtskampagne (2021/2022) abzusagen.

Andreas Landwehr, Vorsitzender des Vereins betont: „Das ist sehr schmerzhaft, aber die Sicherheit unserer Aktiven und unserer Gäste hat die höchste Priorität. Wir können es nicht verantworten“. Auch die wirtschaftlichen Aspekte hätten eine Rolle gespielt. „Wir müssen mit den Werten des Vereins bedacht um gehen. Jetzt planen und vertragliche Verpflichtungen eingehen, die wir aller Voraussicht nach im Januar oder Februar wieder absagen müssen – das geht nicht. Insofern können und wollen wir auch hier kein Risiko eingehen“. Man denke jetzt über Formate an der frischen Luft nach. „Ob wir so etwas anbieten können wird sich zeigen“, so Landwehr weiter.