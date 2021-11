Marburg: Sehbehinderten niedergeschlagen und Polizei angegriffen

(ots) – Zunächst schlug ein 35-jähriger alkoholisierter Wohnsitzloser einen Sehbehinderten, der beim Passieren versehentlich den Münzsammelbecher umgestoßen hat. Anschließend griff er plötzlich und unvermittelt die Polizei an und leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Bei der Festnahme erlitten der 35-Jährige und zwei Polizeibeamte Verletzungen.

Zwei Zeugen reagierten am Mittwochabend 24.11.2021 ganz hervorragend. Eine Zeugin kümmerte sich sofort um den niedergeschlagenen und verletzten 19 Jahre jungen Mann. Der andere Zeuge verfolgte in sicherer Entfernung den vom Tatort Weggehenden, rief dabei zeitgleich die Polizei an, hielt Kontakt und ermöglichte so die spätere Festnahme.

Nach bisherigem Wissen lief der sehbehinderte 19-Jährige gegen 21.35 Uhr in der Marktgasse an dem dort sitzenden und bettelnden Wohnsitzlosen vorbei und stieß dabei versehentlich dessen Münzsammelbecher um. Noch während sich der 19-Jährige darum bemühte, den Becher wieder aufzustellen, versetzte ihm der Wohnsitzlose einen Fausthieb ins Gesicht. Nach der Zeugenaussage ging der 19-Jährige zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Die Polizei, herangeführt durch den verfolgenden Zeugen, stellte den Mann in der Universitätsstraße. Er reagierte gereizt und aggressiv und verhielt sich zudem völlig unkooperativ. Nach der Erklärung der Festnahme zur Identitätsfeststellung und anschließenden Ausnüchterung zur Verhinderung weiterer Straftaten griff der Mann die Polizeibeamten unvermittelt mit Faustschlägen an. Sogar als der Mann bereits auf dem Boden lag, schlug und trat er weiter um sich.

Im Verlauf dieses Geschehens erlitt der Festgenommenen eine blutende Verletzung am Kopf. Die beteiligten Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen an den Händen. Der Arzt, der die von der Staatsanwaltschaft Marburg veranlasste Blutprobe beim Festgenommenen entnahm, untersuchte und versorgte auch dessen Verletzungen. Der Mann verbrachte den Rest der Nacht zur Ausnüchterung in der Zelle. Er muss sich wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstands verantworten.

Marburg: Auseinandersetzung in der Reitgasse

(ots) – In der Nacht zum Donnerstag 25.11.2021 gegen 02.45 Uhr, kam es in der Oberstadt, zwischen den Eingängen zu 2 Bars in der Reitgasse nach einem zunächst verbalen Streit zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit mindestens 3 Beteiligten. Ein 23-jähriger, alkoholisierter Mann erhielt einen Faustschlag ins Gesicht, der ohne sichtbare Verletzung blieb.

Zwei Männer, augenscheinlich ausländischer Herkunft, einer mit weißem, der andere mit grauem Pulli flüchteten. Die Fahndung blieb erfolglos. Wer hat den Streit und die folgende Auseinandersetzung gesehen? Wer kann den Geschehensablauf schildern und die Beteiligten beschreiben? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf: Ungebetene Gäste auf dem Schulgelände

(ots) – Nicht nur dass sich die Personen durch den hochgeschobenen Maschendrahtzaun unberechtigten Zugang verschafften, sie beschädigten zudem die Abdeckung des Trampolins. Nach den Spuren könnten der oder die Eindringlinge versucht haben, dass große Abdeckgitter zu entfernen, welches eine unbeaufsichtigter Nutzung verhindern soll. Das Trampolin steht auf der Spielwiese und ist durch einige Häuser der Straße Am Lohpfad zu sehen.

Die Polizei hofft daher auf Zeugen. Die Taten auf dem Gelände der Astrid-Lindgren-Schule waren zwischen 12.40 Uhr am Dienstag und 10.10 Uhr am Mittwoch, 24. November, wahrscheinlich aber am Abend bzw. in der Nacht. Die Polizei ermittelt u.a. wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Dautphetal: Geschwindigkeitskontrolle vor der Schule

Bei einer 90 Minuten dauernden Geschwindigkeitsmessung ahndete die Polizei Biedenkopf insgesamt 12 Verstöße. Bei erlaubten 50 km/h fuhren die Verkehrssünder zwischen 57 und 65 km/h. Die Kontrolle war am Mittwoch 24.11.2021 zwischen 11-12.30 Uhr auf der Landstraße 3042 vor der Mittelpunktschule in Dautphe. Dieses Resultat ergab sich, obwohl entgegenfahrende Autofahrer durch das Betätigen der Lichthupe auf die Kontrollstelle der Polizei aufmerksam machten.

Fahrten unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss

Marburg: Scooter-Fahrer erneut aufgefallen

Die Polizei hatte den Scooterfahrer bereits am Dienstag nach einem positiven Drogentest aus dem Verkehr gezogen und ihm die Weiterfahrt bis zum endgültigen Abbau des Betäubungsmitteleinflusses untersagt.

Am Mittwoch, 24. November, fuhr der 22-Jährige erneut mit seinem E-Scooter. Die Kontrolle um 18.25 Uhr brachte das gleiche Ergebnis wie am Tag zuvor. Der Drogentest reagierte erneut positiv auf THC und Amphetamine. Damit folgten erneut eine Blutprobe und eine Unterbindung der Weiterfahrt, dieses Mal durch Sicherstellung des E-Scooters.

Amöneburg: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Einer Streife der POolizei Stadtallendorf fiel am Donnerstagmorgen (25. November) um kurz vor 10 Uhr in Amöneburg ein Autofahrer auf. Bei der Kontrolle ergaben sich der Verdacht, dass der 33 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Drogentest bestätigte diesen Verdacht mit einer Reaktion auf Kokain und Amphetamine. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte den Autoschlüssel sicher, um die Weiterfahrt zu verhindern.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen