Fußgänger auf A 7 – Festgenommener ist identifiziert

Autobahn 7 (ots) – Folgemeldung – Der Mann, der mit einem langen weißen Gewand bekleidet war und einen längeren Stock mit sich führte, ist inzwische identifizert. Der löste am heutigen Donnerstagmorgen 25.11.2021 einen Polizeieinsatz auf der A 7 aus.

Es handelt sich um einen 38-Jährigen aus Niestetal. Er hat offenbar psychische Probleme und wird aus diesem Grund in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall auf der Autobahn dauern an.

Erstmeldung:

Autobahn 7 (ots) – Am Donnerstagmorgen 25.11.2021 gegen 9 Uhr, meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer von der A7 bei der Polizei, da sich zwischen Kassel-Nord und Lutterberg ein Fußgänger im Bereich der Fahrbahn aufhalten solle. Neben einer sofort veranlassten Rundfunkwarnmeldung eilten Streifen der Polizeiautobahnstation Baunatal zu der Gefahrenstelle, etwa 3 Kilometer nördlich der Anschlussstelle Kassel-Nord.

Dort trafen sie auf den von den Anrufern beschriebenen Mann, der sich ohne ein Fahrzeug offenbar zu Fuß im Bereich des Standstreifens bewegte. Auf Ansprache griff der Unbekannte die Beamten jedoch sofort mit einem Stock an, wobei ein Polizist getroffen wurde und eine Kopfplatzwunde erlitt. Anschließend flüchtete der Mann trotz fließenden Verkehrs über die Autobahn, woraufhin vorsorglich eine Vollsperrung der A 7 in beide Richtungen durch die Polizei veranlasst wurde. Die Beamten konnten den Flüchtenden wenige Augenblicke später auf dem Standstreifen der Fahrbahn in Richtung Nord unter Gegenwehr festnehmen.

Bei dem Festgenommenen mussten durch die eingesetzten Polizisten und einen angeforderten Notarzt Erste-Hilfe-Maßnahmen geleistet werden, da dieser zwischenzeitlich nicht mehr ansprechbar war. Nachdem die Erste Hilfe erfolgreich verlaufen und der Mann wieder zu sich gekommen war, verhielt er sich im Rettungswagen erneut aggressiv und musste schließlich in Begleitung mehrerer Polizisten in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Der am Kopf und Knie verletzte Beamte wurde zunächst vor Ort von Rettungskräften und später ebenfalls in einem Krankenhaus versorgt.

Die Identität des festgenommenen Mannes ist momentan noch nicht bekannt, genauso wie die möglichen Gründe für den Vorfall und sein Verhalten. Da der Verdacht besteht, dass der Festgenommene unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte, wurde zur Klärung dieser Frage eine Blutentnahme bei ihm angeordnet. Die Ermittlungen im Krankenhaus dauern derzeit an.

Die Beamten bitten um weitere Zeugenhinweise auf einen Mann, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, der einen längeren Stock mitführte, der ihnen Donnerstagmorgen 25.11.2021 nahe der Autobahn aufgefallen war. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Autofahrer fährt Laterne um und flüchtet

Kassel-Mitte (ots) – Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Donnerstag 25.11.2021 in der Straße “Entenanger” eine Laterne umgefahren und ist anschließend geflüchtet. Der zunächst unbekannte Fahrer eines Fords war mit seinem Wagen gegen 0:10 Uhr aus Richtung Steinweg gekommen und von der Obersten Gasse nach rechts in die Straße Entenanger abgebogen, wo er jedoch frontal gegen die Laterne krachte. Der Laternenmast war dadurch komplett umgestürzt.

Ein 18-Jähriger aus Kassel hatte den Unfall beobachtet und das anschließende Verhalten des Fahrers und dessen Flucht sogar gefilmt. Die schnelle Mitteilung des Zeugen und das der Polizei ausgehändigte Video führten dazu, dass Beamten wenig später an der Anschrift des Halters die Festnahme des mutmaßlichen Fahrers gelang.

Auch den im Frontbereich beschädigten Ford fanden die Polizisten dort. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der 31-jährige Fordfahrer befand sich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,1 Promille, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiteten musste. Seinen Führerschein stellten die Polizisten ebenfalls sicher. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

Parfüm im Wert von 20.000 Euro gestohlen – Kripo sucht Zeugen

Vellmar (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch 24.11.2021 bei einem Einbruch in Vellmar Parfüm im Wert von ca. 20.000 Euro gestohlen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können.

Die Polizei war Mittwochmorgen wegen des Einbruchs zu der Parfümerie in dem Einkaufzentrum in der Straße Lange Wender gerufen worden. Wie die Anzeigenaufnahme und Spurensuche der Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) ergaben, waren die Täter gewaltsam über eine Seitentür in die Parfümerie eingebrochen und hatten dort anschließend kosmetische Produkte, hauptsächlich Parfüm unterschiedlicher Marken, gestohlen.

In welche Richtung sie mit der Beute flüchteten und wie sie diese abtransportierten, ist derzeit noch unklar. Die Auswertung der Sicherheitstechnik durch den Sicherheitsdienst ergab Hinweise darauf, dass sich der Einbruch gegen 02 Uhr in der Nacht ereignet hatte.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an und werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Bereich des Einkaufszentrums gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Diebesguts geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Anwohner beobachtet nächtlichen Fahrraddiebstahl im Hinterhof

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Einen schnellen Fahndungserfolg nach einem Fahrraddiebstahl konnten Beamte des Polizeireviers Mitte in der vergangenen Nacht dank des Hinweises eines Anwohners verbuchen. Der Zeuge hatte gegen 3:30 Uhr die Polizei alarmiert, da er durch Geräusche auf das Treiben des Diebs im Hinterhof des Mehrfamilienhauses in der Querallee aufmerksam geworden war. Er hatte den Täter daraufhin sogar mehrfach angesprochen.

Desinteressiert hatte dieser aber weitergemacht und war dann mit dem Mountainbike von Scott im Wert von 600 Euro weggefahren. Da der Anwohner aber inzwischen die Polizei verständigt und eine präzise Beschreibung des Diebs abgegeben hatte, kam der Täter mit seiner Beute nicht sehr weit. Bei der Fahndung konnte die Streife des Reviers Mitte den 17-Jährigen aus Kassel in der Neuen Fahrt noch auf dem gestohlenen Fahrrad ausfindig machen und festnehmen.

Der bereits wegen Fahrraddiebstählen bei der Polizei bekannte Jugendliche versuchte dort noch vergeblich, sich und seine Beute vor den Beamten in einer Einfahrt zu verstecken. Der 17-Jährige muss sich nun erneut wegen Fahrraddiebstahls verantworten. Die Beamten brachten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause zu volljährigen Angehörigen.

Unfallflucht in Wilhelmshöher Allee – Dunkelblauenr VW Golf 4 gesucht

Kassel-Mitte (ots) – Am vergangenen Wochenende fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in der Wilhelmshöher Allee in Kassel gegen einen geparkten Pkw und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte war mit seinem Fahrzeug zuvor in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen.

Aus nicht bekannten Gründen war er in Höhe der Hausnummer 19 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Mercedes C-Klasse, die dort vorwärts in einer Parklücke stand, im Heckbereich beschädigt. Der Schaden an der C-Klasse wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Sonntag, 09:30 Uhr eingrenzen.

Anhand von am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteilen haben die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun herausgefunden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen dunkelblauen VW Golf 4, Baujahr 2003, gehandelt hatte. Der Wagen müsste vorn rechts einen starken Streifschaden davongetragen haben.

Nun werden Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf ein solches beschädigtes Fahrzeug geben können, gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

