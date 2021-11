35-jähriger Mann tödlich verletzt

Frankfurt/BAB5 (ots)-(ne) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der BAB 5 ist Mittwochabend 24.11.2021 ein 35-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Der 35-Jährige betrat gegen 22:30 Uhr die Fahrbahn der BAB 5 in Richtung Kassel, zwischen dem Westkreuz und dem Nordwestkreuz Frankfurt. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß des Mannes mit einem Pkw.

Der 35-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei musste die Fahrbahn aufgrund der umfangreichen Folgemaßnahmen bis etwa 3:30 Uhr komplett sperren. Ersten Ermittlungen zufolge hat sich der Mann in suizidaler Absicht auf die Autobahn begeben.

Festnahme nach Geschäftseinbruch

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fue) – Eine Streife konnte am Donnerstag 25.11.2021 gegen 04.00 Uhr, einen Mann dabei beobachten, wie dieser in der Voltastraße in ein Ladengeschäft einstieg, nachdem er zuvor die Tür aufgehebelt hatte.

Beim Verlassen des Geschäftes wurde er festgenommen. Er hatte rund 500 EUR Bargeld Diebesgut sowie diverses Werkzeug dabei. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 46-jährigen Mann, ohne festen Wohnsitz.

Bei Fahrraddiebstahl beobachtet

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Ein 57-jähriger Mann aus Hattersheim am Main wurde am Mittwoch, den 24. November 2021, gegen 14.30 Uhr dabei beobachtet, wie er mit einer Metallsäge versuchte, ein Fahrradschloss zu öffnen.

Mit dem Schloss war ein Rad der Marke Hercules auf dem Liebfrauenberg gesichert. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, an dem Schloss entstand Sachschaden.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

29.November 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße

30.November 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

01.Dezember 2021: Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

02.Dezember 2021: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße

03.Dezember 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

