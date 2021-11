Einbruch in Ladengeschäft

Fulda (ots)

Fulda – In der Florengasse brachen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (25.11.), gegen 3 Uhr, in ein Ladengeschäft ein. Die Täter zerstörten eine Schaufensterscheibe und durchsuchten den Verkaufsraum. Sie stahlen mehrere Feuerzeuge im Wert von insgesamt 50 Euro und flüchteten danach in Richtung Dalbergstraße. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal – Am Mittwoch (24.11.), um 9 Uhr, parkte ein 72-jähriger Mann aus Heringen seinen weißen VW Golf auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Schubertstraße im Ortsteil Lengers. Als der Mann, gegen 10 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug seinen Golf am linken Kotflügel beschädigt hatte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Auto entstand Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (24.11.), gegen 22 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mann aus Hauneck mit seinem BMW X2 die Bundesstraße 27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Unterhaun. Zur selben Zeit befuhr ein 62-jähriger Mann aus Gerstungen mit einem Transporter die Autobahnabfahrt der A4 und bog nach links in die Frankfurter Straße Richtung Bad Hersfeld ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen zweigten zu dieser Zeit beide Lichtzeichenanlagen gelbes Blinklicht und die Vorfahrt wurde durch die dort befindlichen Verkehrszeichen geregelt. Beim Abbiegevorgang kollidierte der Mann aus Gerstungen mit seinem Transporter mit dem vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Kollision im Längsverkehr und geflüchtet

Schlitz – Am Mittwoch (24.11.), gegen 16:45 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer mit Anhänger die Bahnhofstraße (L 3140) in Richtung Queck. Zeitgleich fuhr aus der entgegengesetzten Richtung ein anderer Lkw mit Anhänger entgegen, dabei kam es zu einem Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel. Der Schaden an dem Lkw, der in Richtung Queck fuhr, beträgt circa 500 Euro. Der zweite Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Fahrzeug erbittet der Polizeiposten in Schlitz unter der Tel. 06642/60999-0, die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Audi gestohlen

Nentershausen – Unbekannte entwendeten am frühen Mittwochmorgen (24.11.), in der Zeit zwischen 2:30 Uhr und 3:30 Uhr, einen Audi A6 mit dem amtlichen Kennzeichen HEF-B 667. Zur Tatzeit stand das Auto in einem Hof eines Einfamilienhauses in der Straße „Auf dem Born“ im Ortsteil Weißenhasel. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 16.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Cornberg – Am frühen Mittwochmorgen (24.11.), in der Zeit von 0 Uhr bis 0:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße ein. Während der Bewohner kurz das Haus verlassen hatte, öffneten die Einbrecher die Wohnungstür gewaltsam und gelangten so in die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Bad Hersfeld – Ein in der Gotzbertstraße abgestellter, weißer Polo wurde in der Nacht zu Mittwoch (24.11.) Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger schlugen eine Scheibe des Pkw ein und entwendeten eine in dem Fahrzeug befindliche, schwarze Ledergeldbörse. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Ford Mustang

Bad Hersfeld – Unbekannte schlugen in der Nacht zu Mittwoch (24.11.) in der Friedrich-Wagner-Straße eine Scheibe eines grauen Ford Mustang ein. Die Langfinger entwendeten eine leere Einkaufstüte eines Bekleidungsgeschäfts und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld – Ein Bürogebäude in der Leinenweberstraße wurde am Donnerstagmorgen (25.11.), gegen 1 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher versuchten mehrere Türen der Einrichtung aufzuhebeln. Die Türen hielten den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Bebra – Unbekannte entwendeten am frühen Donnerstagmorgen (25.11.), in der Zeit zwischen 2:30 Uhr und 3:30 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-AS 682 eines blauen VW Polo. Außerdem zerstachen die Täter die Reifen des Pkw und verursachten hierdurch Schaden in Höhe von circa 350 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Otto-Kraft-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de