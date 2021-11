Zeuge verfolgt Dieb – Polizei nimmt 14-Jährigen fest

Bensheim (ots) – Ein 14 Jahre alter Junge, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am Mittwochmorgen 24.11.21 beim Diebstahl in einer Drogerie von einem Zeugen gesehen und bis zur Festnahme verfolgt. Der Jugendliche hatte Unmengen an Rasierklingen im Gegenwert von mehreren Hundert Euro in eine Tüte gepackt, die er auf der Flucht zurückließ.

Nachdem der Diebstahl in der Fabrikstraße gegen 11 Uhr beobachtet wurde, blieb der Zeuge aus Bensheim dem Täter an den Fersen. Parallel alarmierte er die Polizei und gab den Beamten konsequent die Standortdaten durch.

Auch als er den Jugendlichen mal kurz aus den Augen verloren hatte, blieb er hartnäckig dabei und konnte ihn schlussendlich wieder aufspüren.

Im Bereich eines großen Parkplatzes “Im Entich” hat die Polizei den 14-Jährigen festnehmen können. Die Tasche mit dem Diebesgut hatte eine Passantin gefunden. Nachdem auf der Wache Anzeige erstattet wurde, wurde der 14-Jährige in Obhut des Jugendamtes übergeben.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – In dem Zeitraum vom 23.11.2021, 17:00 Uhr bis zum 24.11.2021, 22:15 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Ford KA, der in der Straße der Heimkehrer am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 1.500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken vorderen Radkasten, sowie an der linken vorderen Felge beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/705-555 entgegen.

Darmstadt

Eingebrochen und von Bewohner überrascht – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Weil ein bislang unbekannter Mann in der Nacht zum Donnerstag 25.11.21 in ein Wohnhaus in der Roßdörfer Straße eingebrochen ist und hierbei von einem Bewohner überrascht wurde, hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 01.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zur Wohnung. Gerade als er ein Zimmer betrat und sich offenbar nach Beute umschauen wollte, wurde er von einem Bewohner überrascht. Daraufhin suchte der Unbekannte sofort das Weite.

Der Flüchtige soll um die 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte einen Bart und einen kurzen braunen Haarkranz. Seine Statur wurde als korpulent beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke.

Das Kommissariat 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Fahrradfahrerin durch Unfall verletzt

Darmstadt (ots) – Bereits am 18.11.2021, zwischen 14:45-15:30 Uhr, kam es in der Bessunger Straße/Höhe Hausnummer 68 zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Darmstädterin war mit ihrem Fahrrad auf der abschüssigen Straße in Richtung Heidelberger Straße unterwegs, als sie von einem weiteren Radfahrer links überholt wurde. Da dieser Radfahrer den Seitenabstand nicht einhielt, kam es zu einer Berührung zwischen den Fahrrädern, woraufhin die 68-Jährige das Gleichgewicht verlor und stürzte. Durch den Sturz erlitt sie diverse Verletzungen.

Der bisher unbekannte überholende Radfahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort. Die Geschädigte Radfahrerin meldete den Unfall erst einige Tage später bei der Polizei. Das 2. Polizeirevier in Darmstadt sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere gab die gestürzte Radfahrerin an, dass ihr nach dem Sturz mehrere Passanten zur Hilfe eilten. Das 2.Revier ist unter der Rufnummer 06151/969-41210 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Groß-Umstadt (ots) – Ein grauer Ford, der auf einem Parkplatz in der Krankenhausstraße abgestellt war, rückte am Mittwoch (24.11.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 10-14.15 Uhr eine Scheibe des Wagens ein. Sie entwendeten hieraus eine rote Handtasche des Herstellers “Picard”, in der sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente befanden.

Mit ihrer Beute suchten die Kriminellen anschließend das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei wiederholt den Hinweis, keine Wertsachen, auch nicht für wenige Minuten, im Auto zurückzulassen. Vermeintliche Verstecke, wie beispielsweise der Koffer- oder Fußraum bieten keinerlei Schutz vor Dieben. Ein Auto ist kein Tresor!

Schnell können diese “Verstecke” ausfindig gemacht und mit geringem Zeitaufwand Zurückgelassenes aus dem Fahrzeug gestohlen werden. Kriminelle benötigen oft nur wenige Sekunden, um eine Scheibe einzuschlagen oder die Tür zu entriegeln.

Vollsperrung der B45 nach Wildunfall

B45/Münster (ots) – Am Mittwoch 24.11.2021 ereignete sich auf der B45 zwischen der Anschlussstelle Eppertshausen und Münster ein Wildunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Gegen 22:30 Uhr befuhren ein 27-Jähriger aus Dieburg, ein 22-Jähriger aus Modautal, sowie eine 20-Jährige aus München mit ihren PKWs die B45 von Eppertshausen kommend in Richtung Münster.

Als ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte kam es zum Zusammenstoß des Wildschweines mit den drei Fahrzeugen. Das Wildschwein verendete vor Ort. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme- und Bergungsmaßnahmen war die B45 für eine Stunde voll gesperrt gewesen.

Neben zwei Streifen der Polizeistation Dieburg befanden sich noch zwei Fahrzeuge der ADAC-Straßenwacht und ein Abschleppwagen am Unfallort.

Kellerräume aufgebrochen und Fahrräder entwendet

Groß-Umstadt (ots) – Im Tatzeitraum zwischen Montag 22.11. und Mittwoch 24.11.2021 gelang es bislang Unbekannten Fahrräder aus den Kellerräumen von 3 Wohnhäusern im “Kappesgärtenweg” und im “Adenauerring” zu erbeuten. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Unter Einwirkung von Gewalt verschafften sich die ungebetenen Gäste nach derzeitigem Kenntnisstand Zutritt zu den Kellerräumen. Im Kappesgärtenweg hatten sie es auf zwei E-Bikes, unter anderem auf ein gesichertes schwarzes Bike des Herstellers “Scott”, abgesehen. Aus einem Keller im Adenauerring machten sie ein weißes Mountainbike der Firma “Cube” zu ihrer Beute. Im Anschluss suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Ob die 3 Fälle im Zusammenhang zueinander stehen und ob noch weitere Räder entwendet wurden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Unfallflucht in Griesheim – Polizei sucht Zeugen und Mutter mit Kind

Griesheim (ots) – Im nördlichen Bereich der Hofmannstr. wurde bereits am Samstag 20.11.2021 gg. 10:30 Uhr ein geparkter schwarzer VW Sharan von einem Kind auf einem Fahrrad angefahren und hierbei erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Nach Angaben einer Augenzeugin war ein ca. 4-5 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Ottostr. unterwegs, als dieser gegen den geparkten Pkw fuhr.

Dies teilte der Junge wohl auch seiner ca. 30-35 jährigen Mutter mit, welche das Kind aber zum Weiterfahren aufforderte. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Griesheim unter der 06155/ 8385-0 zu melden.

Groß-Gerau

Nach Brand in Wohnung – 70-Jähriger erliegt Verletzungen

Kelsterbach (ots) – Nach dem Brand in einer Wohnung in der Lilienstraße am 17.11.2021, bei dem der 70-jährige Wohnungsinhaber schwer verletzt aufgefunden und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, ist der Mann bereits am 19.11.2021 in einem Krankenhaus seinen hierbei erlittenen schweren Verletzungen erlegen.

Die Brandermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem tragischen Unfallgeschehen als Brandursache aus. Durch das Feuer entstand zudem Schaden am Inventar der Wohnung.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtete

Erbach (ots) – Am Mittwoch 24.11.2021 zwischen 11.15-20.05 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Honda Jazz, der in der Erlenbacher Straße am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 1.500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der Heckstoßstange sowie am hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953 – 0 entgegen.

