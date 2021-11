Ohne Führerschein und gefälschten Kennzeichen unterwegs

Lingenfeld (ots) – Am Mittwochabend 24.11.2021 wurde eine 49-Jährige mit ihrem Fahrzeug in der Lehrer-Ackermann-Straße in Lingenfeld kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte die Polizei ermitteln, dass die 49-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Bei der Inaugenscheinnahme der am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen konnten die Polizisten zudem feststellen, dass es sich hierbei um selbst entworfene Totalfälschungen handelte. Der 49-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Totalfälschungen wurden sichergestellt. Zudem wurde gegen die 49-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet.

19-Jähriger unter Betäubungsmitteleinfluss

Lustadt (ots) – Am Mittwochmorgen 24.11.2021 gegen 11:00 Uhr kontrollierte die Polizei einen 19-jährigen Opel-Fahrer in Lustadt. Bei der Verkehrskontrolle räumte der 19-jährige Fahrer den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ein durchgeführter Urintest bestätigte die Angaben des Fahrers.

Dem Opel-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem kommt auf den 19-Jährigen ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zu.

Mehrere Farbschmierereien

Lingenfeld (ots) – Von Dienstag auf Mittwoch 24.11.2021 beschmierten bisher unbekannte Täter den Haupteingang der Realschule und eine Gebäudewand der Grundschule in Lingenfeld mit schwarzer Sprühfarbe. Weiterhin beschmierten die unbekannten Täter eine Betonwand in der Beetovenstraße in Lingenfeld. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer

07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.