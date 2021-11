Scheibe von Transporter eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 24.11.2021, zwischen 21-22:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein Loch in die Scheibe an der Beifahrertür eines Mercedes Transporters, der in der Bismarckstraße stand und entriegelten die Tür von innen. Gestohlen wurde nichts.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

63-Jährige fällt nicht auf vermeintlichen Telekommitarbeiter rein

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 24.11.2021 gegen 18:25 Uhr, klingelte ein vermeintlicher Telekommitarbeiter bei einer 63-Jährigen in der Bergstraße an der Tür. Er erklärte, dass er eine Netzwerküberprüfung durchführen wolle.

Daraufhin erwiderte die 63-Jährige vorbildlich, dass er einen förmlichen Termin ausmachen solle. Als der Unbekannte sagte, dass das nicht nötig sei, beendete sie das Gespräch und schloss die Tür.

Schlüsselbund aus VW Polo gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 24.11.2021 gegen 19:30 Uhr, stellten ein 35-Jähriger und eine 28-Jährige ihren VW Polo auf einem Parkplatz in der Erzbergerstraße ab. Als sie gegen 23:00 Uhr wieder zurückkamen, stellten sie fest, dass die hintere rechte Fahrzeugtür offenstand und dass unbekannte Täter den im Auto befindlichen Schlüsselbund stahlen.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Bargeld aus Sprinter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 24.11.2021 gegen 12:50 Uhr, stellte ein 49-jähriger Zulieferer seinen Mercedes Sprinter in der Hemshofstraße ab. Als er nach der Zustellung wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass seine Geldmappe mit mehreren tausend Euro fehlte, die im Fußbereich gelegen hatte.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.