Ludwigshafen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B9 bei Rheingönheim – B9 fast eine Stunde voll gesperrt

Ludwigshafen (ots) – Am späten Mittwochabend ereignete sich auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer, Höhe des Kreuzes Rheingönheim ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw mit Anhänger und einem Trike. Hierbei zog sich der Trike-Fahrer, ein 32jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer, ein 55jähriger Mann aus dem Landkreis Schwäbisch Hall, blieb unverletzt.

Zur ärztlichen Versorgung des Trike-Fahrers und zur Bergung des total beschädigten Trikes musste die B9 in diesem Bereich für knapp 1 Stunde komplett für den Verkehr gesperrt werden. Hierdurch kam es trotz Verkehrslenkungsmaßnahmen der Polizei und der Feuerwehr zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000,- Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, sich unter Tel.-Nr.: 06237/9330 bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu melden.

Information der Feuerwehr:

Ludwigshafen (ots) – Am 24.11.2021 um 22:04 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall auf die B9 in Richtung Speyer gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Auffahrunfall zwischen einem LKW und Trike vor.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst bei der Erstversorgung des Trikefahrers. Weiterhin wurde die Unfallstelle zur Unfallaufnahme großräumig ausgeleuchtet.

Bei diesem Unfall wurde der Trikefahrer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 26 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Polizei.