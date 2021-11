Vorhersagen sind natürlich immer eine vage Angelegenheit. Doch für Börsenexperten scheint der Blick auf das Jahr 2022 besonders knifflig zu sein.

Dieses Jahr ist nämlich etwas Realität geworden, von Ökonomen jahrelang nur sehr theoretisch gesprochen haben: die Inflation. Lange Zeit lag die Messlatte dafür bei unter zwei Prozent, aber in diesem Jahr liegt die Inflationsrate in Deutschland schon bei vier Prozent. Das ist der höchste Wert seit über 28 Jahren. Auch für Anleger ist diese Entwicklung besorgniserregend, denn die Frage ist, welches Investment verspricht derzeit noch eine ertragreiche Rendite?

Diese Aktien könnten 2022 die Nase vorn haben

Zum Kauf von Aktien gehört natürlich immer auch eine Portion Glück dazu. Doch das Traden von Aktien liegt derzeit voll im Trend. Und das Beste: es gibt Wertpapiere, die recht stabil sind und auch für das Jahr 2022 vielversprechend wirken. Diese wollen wir uns im Folgenden einmal näher anschauen.

1. Tesla

Die Marke Tesla dürfte mittlerweile jedem ein Begriff sein. Das Unternehmen stellt Elektroautos für die breite Masse her und aufgrund der wachsenden Beliebtheit dieser Fahrzeuge konnte die Tesla-Aktie im Jahr 2020 gute Gewinne verzeichnen.

Die Erfolgsgeschichte begann eigentlich schon im Jahr 2017, denn bereits da wurde die Tesla-Aktie an der Börse schon höher gehandelt als die des deutschen Konkurrenten BMW. Laut brokerdeal.de, dem Experten und Vermittler für Aktienkäufe, ist die Tesla Aktie Prognose auch weiterhin sehr günstig. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren gezeigt, dass E-Autos auch für den Massenmarkt bestimmt sind. Dementsprechend wächst es auch immer weiter an und fährt seine Produktion stetig hoch.

2. Zalando

Diese Aktie ist nicht nur günstig, sondern wird von vielen für das Börsenjahr 2022 als sehr profitabel eingeschätzt. Wirft man einen näheren Blick darauf, stellt man fest, dass man es hier mit einer ähnlich soliden Mischung wie bei der Allianz-Aktie zu tun hat. Aktuell liegt der Aktienkurs von Zalando bei 85,58 Euro, die Marktkapitalisierung liegt bei 20,25 Milliarden Euro und das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei ca. 2. Was außerdem für diese Aktie spricht, ist ihr Wachstumsprozess in den Bereichen E-Commerce und Fashion. Damit hat Zalando derzeit eine recht stabile Wettbewerbsposition inne.

3. Shop Apotheke Europe NV

Zwar hat die Shop Apotheke Europe NV jüngst mit einem Abstieg zu kämpfen gehabt und somit auch mit Reputationsverlusten, doch mittlerweile hat sie sich wieder gut erholt. Dies liegt zum einen an den kalten Herbst- und Wintermonaten und zum anderen auch an der heftigen vierten Welle der Corona-Pandemie.

Schon im vergangenen Frühjahr hat sich gezeigt, dass die Menschen bei steigenden Corona-Inzidenzen ihre Medikamente lieber online einkaufen, wie beispielsweise bei dem niederländischen Arzneimitteldienst Shop Apotheke. Die Befürchtung, dass die Online-Pharma-Shops aufgrund der hohen Impfquote dieses Jahr einen Einbruch erleben, hat sich jedenfalls nicht bestätigt.

4. TeamViewer AG

Bei dem Unternehmen TeamViewer AG, welches seinen Hauptsitz in Göppingen hat, dreht sich alles um Überwachung, Vernetzung und Steuerung von Maschinen und Computern. Auch hier handelt es sich sozusagen um einen Gewinner der Corona-Krise, denn das Unternehmen ist aufgrund der Pandemielage auch in den Bereich Online-Unterricht eingestiegen – und zwar mit „TeamViewer Classroom“, einem Full-Service-Projekt, an dem keine Drittanbieter beteiligt sind. Das Hauptaugenmerk liegt also auf den Themen Datenschutz und Barrierefreiheit. Zwar gibt es derzeit keine allgemeinen Schulschließungen, aber dennoch kann es aufgrund des Infektionsgeschehens gut sein, dass immer wieder einzelne Schulen schließen müssen und die Schüler gezwungen sind, von zuhause aus am Unterricht teilzunehmen. Außerdem hat die Pandemie auch große Defizite im Bildungssektor hinterlassen und die Digitalisierung vorangetrieben.

5. SMA Solar Technology AG

Die SMA Solar Technology AG hat ihren Hauptsitz in Nordhessen, ist aber deutschlandweit bekannt. Sie produzieren unter anderem Wechselrichter für Photovoltaikanlagen mit netzunabhängiger und -abhängiger Einspeisung. Auch weltweit gehört sie zu den führenden Anbietern.

Der Trend zu umweltbewusstem Verhalten und auch der Weg zur Klimaneutralität führen derzeit dazu, dass die entsprechenden Produkte gefragt sind wie nie – und das dürfte sich auch in der Zukunft nicht so bald ändern, zumal ja nun feststeht, dass auch eine grüne Partei mitregieren wird. Viele sind sich einig, dass nicht nur die Windenergie einen weiteren Zuwachs erleben wird, sondern auch die Sonnenenergie bald eine entscheidende Rolle spielen wird.

Sind diese Aktien wirklich sicher?

Eins vorweg: es gibt keine Aktien, die hieb- und stichfest sind. Das heißt, es kann immer zu unvorhergesehenen Schwankungen kommen. Angebot und Nachfrage bestimmen die Kapitalmärkte und damit auch die internationalen Börsen. Gibt es mehr Marktteilnehmer, die Aktien kaufen wollen, als solche die verkaufen wollen, steigt der Kurs einer Aktie. Gibt es dagegen mehr, die verkaufen wollen, als solche die kaufen wollen, passiert das Gegenteil: der Kurs fällt. Bei Aktien, die häufig gehandelt werden, kommt es sekündlich zu Preisänderungen.