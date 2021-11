Neidenfels: Auf der Sportanlage in Neidenfels gehen die Lichter an

Neidenfels – Der Förderverein Kunstrasenplatz Neidenfels hat sein neues Projekt „Umrüstung der bestehenden Flutlichtanlage gegen neue LED-Fluter“ auf der Kunstrasenanlage in Neidenfels umgesetzt. Die Maßnahme in Höhe von ca. 20.000,- Euro konnte, auch coronabedingt, nach einer Vorbereitungszeit von ca. 1 Jahr erfolgreich fertig gestellt und Ende Oktober/Anfang November 2021 zur Freude aller Fußballer und Zuschauer in Betrieb genommen werden.

Aufgrund steigender Strompreise werden sich jedoch die Kosten für die neue LED-Anlage schnell refinanzieren! Die 6 neuen Doppel-Fluter wurden von der Fachfirma Sans aus Bexbach nach entsprechenden Lichtberechnungen mit einer Leistung von 950 Watt und einer Lichtstärke von 134.000 Lumen ausgestattet. Es war schon beeindruckend als die neue Flutlichtanlage der TSG Neidenfels im Zuge einer kleinen Festlichkeit zum ersten Mal in Betrieb genommen werden konnte! Zu diesem Zeitpunkt wurde erst allen so richtig klar, wie schlecht die Lichtverhältnisse tatsächlich waren und wie dringend die Anlage erneuert werden musste. Zuletzt war es immer schwieriger geworden defekte Röhren zu ersetzten, damit der Spielbetrieb auch bei Dunkelheit aufrechterhalten werden konnte.

Nach der Fertigstellung des Kunstrasenplatzes im Jahre 2016, der Anschaffung der erforderlichen Gerätschaften zur Erhaltung des Platzes sowie der Abschluss eines Wartungs- und Pflegevertrages, war dies ein weiteres, wichtiges und sinnvolles Projekt des Fördervereins in die Zukunft des Sports in Neidenfels.