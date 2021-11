Neustadt: Lehrkräfte der Neustadter Schulen erhalten Tablets und Laptops

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadt Neustadt an der Weinstraße stattet Lehrerinnen und Lehrer mit mehr als 500 Tablet-Computern und Laptops aus. Die Geräte werden von der Stadt beschafft und leihweise zur Verfügung gestellt. Das Land Rheinland-Pfalz zahlt hierfür im Rahmen des Bund-Länder-Digitalpakts der Stadt rund 330.000 Euro. Die IT-Abteilung der Stadtverwaltung teilt mit, dass somit für die 18 Schulen in städtischer Trägerschaft 331 iPads und 211 Laptops inklusive Software und Zubehör bestellt werden konnten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Bund 500 Millionen Euro bereitgestellt, um Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten auszustatten. Über dieses Programm (Digitalpakt II) konnte die Stadtverwaltung 1000 iPads kaufen, einrichten und Neustadter Schülerinnen und Schülern aushändigen, bei denen entsprechender Bedarf bestand. Maßgabe war, dass alle Schülerinnen und Schüler am pandemiebedingten Fernunterricht teilnehmen können.

Gleichzeitig wurden alle Schulen in städtischer Trägerschaft mit LAN und WLAN ausgestattet. Bei diesem, ebenfalls vor allem über den Digitalpakt von Bund und Land finanzierten Großprojekt stehen aktuell nur noch einzelne kleine Restarbeiten aus. Im kommenden Jahr werden die Schulen mit weiterer Präsentationstechnik ausgestattet. Auch für diese ist ein hoher LAN- und WLAN-Standard, so wie er nun an Neustadter Schulen besteht, Voraussetzung.

Der Digitalpakt mit dem Bund gilt als wichtiger Baustein in der Digitalisierung des rheinland-pfälzischen Bildungswesens. In Neustadt an der Weinstraße sind die Projektverantwortlichen froh darüber, dass die Ausstattung von Schulen, Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften so zügig vorangekommen und in großen Teil bereits abgeschlossen ist. In enger Kooperation mit dem Land konnten viele von der Stadt geplante Maßnahmen schnell umgesetzt werden, da entsprechend zeitnah auch die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt wurden.

Insofern konnten nach einer Bestandsaufnahme auch die Geräte für die Lehrkräfte erfreulich rasch bestellt werden. Für diesen vierten Teil des Digitalpakts (offiziell: „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 – Zusatzvereinbarung Leihgeräte für Lehrkräfte“) stehen für ganz Rheinland-Pfalz rund 25 Millionen Euro zur Verfügung. Während Neustadt die angeforderte Zuwendung bereits erhalten hat, können andere Schulträger noch bis zum 1. Dezember entsprechende Mittel beantragen. Nach Angaben des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz haben von 358 Schulträgern bislang 236 Gelder im Umfang von 17,8 Mio. Euro abgerufen (Stand 9.11.2021).

Ein Vorteil des „Digitalpakts IV“ ist, dass die Gerätebeschaffung zwar durch die Schulträger erfolgt, diese aber auf eine Rahmenvereinbarung des Landes zurückgreifen können. Das erspart die Durchführung eines aufwändigen Vergabeverfahrens. Aufgrund der weltweit angespannten Marktlage konnten noch nicht alle beauftragten Geräte bereits ausgeliefert werden.

Nach Angaben des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz soll das Digitalpakt-Programm „Leihgeräte für Lehrkräfte“ dazu beitragen, dass die digitale schulische Infrastruktur gestärkt wird. Die Geräte sollen für die Unterrichtsvorbereitung und den Einsatz digitaler Unterrichtsformate genutzt werden.