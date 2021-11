Berauscht zur Polizei gefahren

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstag 23.11.2021 gegen 13:00 Uhr fuhr der 56-jährige mit seinem Roller zur Polizei um dort eine Anzeige zu erstatten. Während der Anzeigenaufnahme konnten bei ihm typische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine Verkehrsuntauglichkeit hindeuten.

Darauf angesprochen räumte er selbst die Einnahme von Medikamenten ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Nur ein Feierabendbier

Edenkoben (ots) – Nur ein Feierabendbier will ein 39-jähriger Fahrzeugführer getrunken haben, der am Mittwoch 24.11.2021 gegen 16 Uhr vor der Polizeidienststelle in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 0,66 Promille.

Die Weiterfahrt wurde dem 39-Jährigen untersagt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die Halterin übergeben. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Verkehrsteilnehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss nun mit einer Geldbuße von 500 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Vorfahrt missachtet

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstagabend 23.11.2021 befuhr die 36- jährige PKW Fahrerin aus dem Kreis SÜW mit ihrem PKW die Poststraße in Bad Bergzabern. Dort wollte sie in die Weinstraße einbiegen, wobei sie die 30-jährige PKW Fahrerin auf der Weinstraße übersehen hat. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand vermutlich ein Sachschaden von ca. 7.000 EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch den Unfall kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Weinstraße.

64-jährige Radfahrerin bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Edenkoben (ots) – Am Mittwoch 24.11.2021 kam es gegen 09:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Edenkoben, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin und einer 64-jährigen Fahrradfahrerin. Die Pkw-Fahrerin missachtete beim Linksabbiegen aus der Bahnhofstraße (von der Bismarckstraße kommend) in die Bahnhofstraße (Richtung Staatsstraße) die von links kommende bevorrechtigte Fahrradfahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei stürzte die Radfahrerin schwer und zog sich eine Unterschenkelfraktur sowie Schürfwunden im Gesicht zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Wohnungseinbruch

Bad Bergzabern (ots) – Am Mittwoch 24.11.2021 zwischen 04:30-10:40 Uhr wurde in ein Wohnhaus in Bad Bergzabern, in der Lessingstraße, eingebrochen. Hierbei wurden alle Räume durchwühlt und Bargeld entwendet.

Zeugen, welche zum genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.