Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und LKW (siehe Foto)

Frankenthal (ots) – Eine 83-jährige Frankenthalerin wurde am Mittwochnachmittag 24.11.2021 gegen 15:30 Uhr bei der Kollision mit einem LKW schwer verletzt. Die ältere Dame war als Fußgängerin auf dem Gehweg in der Wormser Straße in Rtg. Nordbrücke unterwegs, als sie von einem LKW (Gliederzug), welcher vom Parkplatz eines dortigen Discountmarktes auf die Wormser Straße einfahren wollte, angefahren wurde.

Die Dame wurde durch zufällig vorbeikommende Kräfte einer Frankenthaler Hilfsorganisation bis zum Eintreffen des Rettungswagens und des Notarztes vom Rettungshubschraubers bereits erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der 32-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock.

Für die Unfallaufnahme wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Wormser Straße war bis ca. 19:30 Uhr zwischen der Nordbrücke (Nordring) und Eisenbahnstraße (Einfahrt zu einem dortigen Baumarkt) voll gesperrt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 23.11.2021 gegen 16.00 Uhr, befuhr ein Mann mit seinem Krankenfahrstuhl den Gehweg in der Hanns-Fay-Straße. Etwa in Höhe der Hausnummer 5 touchierte er zunächst ein etwa 5-jähriges Mädchen, welches den Gehweg mutmaßlich in Begleitung ihrer Mutter benutzte, sodass dieses zu Boden stürzte, hiernach touchierte er noch einen am Straßenrand abgestellten Pkw Hyundai, an welchem ein geschätzter Schaden von etwa 750 Euro entstand.

Anschliessend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch zwei Zeugen konnte der Unfall beobachtet werden, diese halfen zunächst dem Mädchen wieder auf die Beine, hiernach entfernte sich dieses mit seiner Begleitung ebenfalls von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Frankenthal nach dem geschädigten etwa 5-Jährigen Mädchen und der weiblichen Begleitung, mutmaßlich die Mutter des Mädchens.

Brand in einer Kleingartenanlage

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 21.11.2021 gegen 18.30 Uhr wurde in einer Kleingartenanlage, in der Verlängerung der Gerhart-Hauptmann-Straße, ein Brand gemeldet. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten der Brand eines Spielturmes samt Sandkasten festgestellt. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr zügig gelöscht werden, sodass es nur zu einem Schaden an dem Spielturm kam.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 23.11.2021 gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw die Benderstraße in Richtung Foltzring. In Höhe der Kreuzung zum Meergartenweg wurde ihm durch einen entgegenkommenden 22-jährigen Mann aus Ludwigshafen, welcher mit seinem Pkw in den Meergartenweg einbiegen wollte, die Vorfahrt genommen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Pkw des 22-Jährigen auf den hinter ihm fahrenden Pkw eines 40-jährigen Mannes geschoben.

Alle 3 Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro. Der 78-jährige Mann und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden zur Überprüfung ihrer Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

