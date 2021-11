Streitigkeiten wegen Parkplatz

Neuhofen (ots) – Am Dienstag 23.11.2021 gegen 14:00 Uhr, kam es in der Ludwigshafener Straße aufgrund eines Parkplatzes vor einer Einfahrt zu Streitigkeiten zwischen der Fahrerin und Anwohnern. In den Streit mischten sich auch andere Anwohner mit ein.

Zwischen den Anwohnern kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Während der Auseinandersetzung fielen auch Beleidigungen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Wohnhaus

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Dienstag 23.11.2021 zwischen 07:45-12:45 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Langstraße eingedrungen. Die Täter gelangten durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür in das Anwesen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde ein mittlerer, dreistelliger Geldbetrag entwendet.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Dienstagmorgen 23.11.2021 gegen 10:50 Uhr, befuhr ein 84-jähriger PKW-Fahrer die Buschgasse in Richtung Eisenbahnstraße. Ein Mitarbeiter der Gemeinde stand mit einer Kehrmaschine in der Buschgasse.

Beim Vorbeifahren streifte der PKW-Fahrer die Kehrmaschine, welche daraufhin gegen den Gemeindemitarbeiter stieß. Hierdurch verletzte sich der Mann leicht. Gegen den Fahrzeugfrüher wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Schmorbrand in Keller

Mutterstadt (ots) – Am Dienstag 23.11.2021 gegen 12.13 Uhr, brach in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt ein Schmorbrand aus, der eine starke Rauchentwicklung verursachte. Ein offenes Feuer wurde nicht festgestellt.

Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt an einem Warmwasserspeicher aus. Durch den Schmorbrand entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Unfallflucht – geparkten PKW gestreift

Maxdorf (ots) – Im Zeitraum 22.11.2021, 18:00 Uhr bis 23.11.2021, 11:30 Uhr kam es in der Jahnstraße in Maxdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Der PKW des Geschädigten war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher streifte wahrscheinlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten PKW, so dass dieser einklappte und das Spiegelglas gegen die Fahrerscheibe schlug.

Auch die Spiegelabdeckung wurde zerstört. Der Schaden liegt bei etwa 250 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf, 06237 / 934-1100, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.