Sachbeschädigung einer Ladestation

Germersheim (ots) – Dienstagvormittag 23.11.2021 um 11:40 Uhr beschädigte eine Gruppe von 3 Jugendlichen eine Ladesäule An Fronte Diez in Germersheim. Vor Eintreffen der Polizei hatten sich die Täter bereits von der Tatörtlichkeit entfernt und konnten nicht mehr festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Täterbeschreibung:

Bei dem Trio soll es sich um zwei männliche und eine weibliche Jugendliche im Alter von jeweils etwa 15 Jahren gehandelt haben. Die weibliche Jugendliche hatte dunkle Haare und trug eine rote Jacke.

Einer der männlichen Tatverdächtigen trug eine dunkle Jogginghose, eine dunkle Jacke mit weißen Streifen und der andere Tatverdächtige war komplett dunkel gekleidet.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Anzeigen bei Personenkontrollen

Germersheim/Rülzheim (ots) – Am Dienstagabend 23.11.2021 führte die Polizei Germersheim mehrere Personen- und Verkehrskontrollen durch. Bei fünf kontrollierten Personen wurden Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden und sichergestellt. Bei zwei weiteren Personen wurden EC-Karten aufgefunden, die ihnen nicht gehörten. Die dementsprechenden Strafanzeigen wurden erfasst.

Weiterhin wurde ein 31-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad kontrolliert, der nicht die gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Zudem wurden bei den Kontrollen noch drei Ordnungswidrigkeiten gegen das Waffengesetz geahndet.

PKW aufgebrochen

Lingenfeld (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 23.11.2021 brachen bisher unbekannte Täter ein in der Humboldtstraße in Lingenfeld abgestelltes Auto auf und entwendeten das Autoradio. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer

07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Zwei Trunkenheitsfahrten und Fahren ohne Führerschein

Germersheim (ots) – Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Germersheim fiel sowohl am Vormittag, als auch am Nachmittag wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf. Der 61-jährige lernte beim ersten Mal scheinbar nichts dazu und setzte sich nachmittags wieder betrunken hinters Steuer. Dabei fiel er einer Augenzeugin vom Morgen auf, nachdem er mittags in seinem Zustand auf einen vorausfahrenden weißen Transporter mit GER-Kennzeichen am Ortseingang Kuhardt auffuhr.

Nach kurzem Gespräch setzten die Fahrzeugführer unerwartet ihre Fahrt fort. Später konnte der 61-jährige zuhause angetroffen werden. Er war stark betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Ihn erwartet neben dem ersten Strafverfahren ein weiteres Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizeiinspektion Germersheim bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer des Transporter sich unter Tel.: 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.