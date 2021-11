25-Jähriger nach Widerstand vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots) – Ein 25-jähriger Mann muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Dienstagabend 23.11.2021 wegen des Verdachts des Widerstands strafrechtlich verantworten. Der Sicherheitsdienst einer Unterkunft in der Otto-Röhm-Straße meldete sich gegen 22 Uhr bei der Polizei, weil sich ein 25-Jähriger dort zum wiederholten Male unberechtigt aufhalten soll. Die Beamtinnen und Beamten konnten den Mann in der Unterkunft antreffen.

Er erhielt einen Platzverweis und wurde von den Ordnungshütern aufgefordert das Wohnhaus zu verlassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ging der Mann im Anschluss mit Tritten und Schlägen auf die Streife los. Mit Hilfe von Unterstützungskräften und dem Einsatz von Pfefferspray konnte der Mann letztendlich vorläufig festgenommen werden.

Da der Mann offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – In ein Mehrfamilienhaus im “Seitersweg” versuchten Kriminelle am Dienstag 23.11.2021 einzubrechen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie gegen 18 Uhr in das Wohnhaus unter Gewalteinwirkung zu gelangen. Ob sie bei ihrem Vorhaben gestört wurden oder weshalb sie im Anschluss das Weite suchten, muss noch geprüft werden.

An der Tür ntstand ein Schaden von circa 200 Euro. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Scheibe eingeschlagen und ohne Beute geflüchtet

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem bislang Unbekannte die Scheibe eines grauen Wagens auf einem Parkplatz “Bei den Stockwiesen” eingeschlagen haben und im Anschluss keine Beute machten, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge, machten sich die Kriminellen zwischen 6 und 16.30 Uhr an dem Seat zu schaffen und beschädigten hierbei eine Scheibe.

Offenbar stießen sie im Wagen auf keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Dennoch wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Groß-Gerau

Renitenter “Schwarzfahrer” in der S-Bahn

Riedstadt-Goddelau (ots) – Kontrolleure der Deutschen Bahn AG haben am Dienstagabend 23.11.2021 in einer S-Bahn der Linie 7 einen 21-jährigen Mann aus Büttelborn angetroffen, der sich im Nachgang als überaus renitenter “Schwarzfahrer” entpuppte. Da er keinen Fahrschein vorweisen konnte, verließen alle gegen 21.30 Uhr am Bahnhof Riedstadt-Goddelau die S-Bahn. Als er sich dort ausweisen sollte, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, die letztlich mit Spuckattacken, Schlägen und Tritten gegen die Kontrolleure und einem geflüchteten Schwarzfahrer endete.

Auf seiner Flucht schlug er im Bahnhof mit einem Stein das Display eines Fahrscheinautomaten ein. Im Rahmen der wenig später eingeleiteten Fahndung, konnte eine Streife der Bundespolizei den Flüchtigen noch im Nahbereich des Bahnhofes festnehmen. Nach Feststellung seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Erschleichen von Leistungen wurde er wieder entlassen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Transporter aufgebrochen – Werkzeuge erbeutet

Raunheim (ots) – Ein in der Oderstraße geparkter Transporter der Marke Mercedes geriet in der Nacht zum Mittwoch (24.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen gewaltsam die Seitentür des Fahrzeugs auf und entwendeten anschließend aus dem Innenraum hochwertige Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Wert von rund 4.500 Euro.

Zudem richteten die Diebe einen Schaden von etwa 1.500 Euro an dem Transporter an. Hinweise bitte an das Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Nach Überfall auf Kiosk – Kripo ermittelt 2 Tatverdächtige

Raunheim (ots) – Nachdem 2 Unbekannte am 16.11.2021 einen Kiosk in der Bahnhofstraße überfallen haben und hierbei mehrere hundert Euro erbeuteten, konnten die Ermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nun 2 Tatverdächtige ermitteln. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich anschließend rasch ein Tatverdacht gegen einen 16-jährigen Jugendlichen aus Raunheim.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt und legte ein Geständnis ab. Der daraufhin erlassene Haftbefehl wurde unter Auflagen, unter anderem dem Tragen einer elektronischen Fußfessel, außer Vollzug gesetzt. In diesem Zusammenhang stießen die Ermittler in der Folge auf den 17-Jährigen zweiten Tatverdächtigen. Auch der gegen ihn erlassene Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen schweren Raubes verantworten. Zudem ermitteln die Beamten gegen einen 22 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, die beiden Jugendlichen zu der Tat angestiftet zu haben.

Mit “Wassertrick” Schmuck erbeutet

Rüsselsheim (ots) – Unter dem Vorwand Lederjacken zu verkaufen sowie der Bitte um ein Glas Wasser, verschaffte sich ein Mann am Montagnachmittag 22.11.2021 im Zeitraum zwischen 13-15 Uhr, Zugang in die Wohnung einer Seniorin in der Liebigstraße in Haßloch.

Als die Frau nach kurzer Abwesenheit mit einer Flasche Wasser zu dem Unbekannten zurückkehren wollte, hatte dieser mit seinen Jacken die Wohnung bereits wieder verlassen. Anschließend stellte die Wohnungsinhaberin fest, dass mehrere Schmuckstücke entwendet wurden.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

