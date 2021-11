Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Kaiserslautern (ots) – Der seit Sonntag vermisste Mann aus Kaiserslautern wurde

gefunden. Zeugen erkannten den Gesuchten in der Nacht zu Mittwoch im Stadtgebiet

und verständigten die Polizei.

Dem 59-Jährigen geht es den Umständen entsprechend gut. Er wurde in ein

Krankenhaus gebracht und wird dort ärztlich betreut.

Das Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich bei allen Hinweisgebern, die

mitgeholfen haben, den Vermissten zu finden!

Gegen Ampel gekracht und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstagmorgen aus

der Friedenstraße gemeldet worden. Zeugen berichteten, dass sie gegen 7 Uhr

beobachteten, wie ein Skoda-Fahrer beim Abbiegen in die Mennonitenstraße mit der

dortigen Ampel kollidierte und Schaden anrichtete – trotzdem fuhr der Mann

anschließend einfach weiter.

Ein Zeuge lief dem Wagen hinterher und konnte den Fahrer im Geranienweg

ansprechen. Der Mann gab an, zurück zur Ampel zu fahren und sich den Schaden

anzuschauen.

Vorsichtshalber verständigte der Zeuge parallel die Polizei. Als die ausgerückte

Streife vor Ort eintraf, war vom Unfallverursacher weit und breit nichts zu

sehen. Der Schaden an der Ampel aber schon. Weil der Verursacher sich nicht

selbst gemeldet hatte, wurden Ermittlungen wegen Fahrerflucht eingeleitet.

Das vom Zeugen beschriebene Fahrzeug konnte wenig später auf einem Parkplatz im

Geranienweg ausfindig gemacht werden. Die Unfallspuren im Frontbereich waren

unverkennbar.

Als die Beamten den Halter darauf ansprachen, gab er an, dass er den Unfall

nicht gemeldet habe, weil er keinen Schaden an der Ampel erkennen konnte. Warum

er gegen die Ampel gekracht war, dafür hatte er keine Erklärung. Auf den Mann

kommt nun eine Strafanzeige zu. |cri

Geschwindigkeit und Beleuchtung im Visier

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – In Höhe der Grundschule in Mehlingen hat

die Polizei am Dienstagmorgen eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

Gemessen wurden die Fahrzeuge, die in Richtung Enkenbach-Alsenborn durch den

30er-Bereich fuhren. Während der rund einstündigen Kontrolle wurden sieben

Fahrer erwischt, die hier zu schnell unterwegs waren. Am deutlichsten über dem

zulässigen Tempolimit lag ein Fahrer, der mit 51 km/h vorbeifuhr. Nach dem neuen

Bußgeldkatalog, der seit 9. November gilt, blühen dem Fahrer nun ein Bußgeld von

115 Euro und 1 Punkt in Flensburg.

Die lichttechnischen Einrichtungen an Fahrzeugen standen im Mittelpunkt einer

Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag in Kaiserslautern am Messeplatz. Von

10.30 bis 11.15 Uhr nahmen die Beamten die vorbeikommenden Autos ins Visier.

Dabei ergaben sich drei Beanstandungen wegen Beleuchtungsmängeln und darüber

hinaus noch eine Verwarnung wegen einer abgelaufenen HU-Plakette. Ein Fahrer

erhielt zudem einen Mängelbericht, weil er seinen Führerschein und die

Fahrzeugpapiere nicht dabei hatte. |cri

Wer hat den schwarzen Mazda gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Dass ihr Auto gestohlen wurde, hat eine Frau aus dem

Stadtgebiet am Dienstagnachmittag bei der Polizei angezeigt. Nach Angaben der

Seniorin hatte sie den Pkw gegen 14.30 Uhr gerade aus der Garage gefahren, als

ihr einfiel, dass sie etwas im Haus vergessen hatte. Deshalb ließ sie den Wagen

in der Einfahrt stehen und lief zurück ins Haus – das Auto blieb unverschlossen,

den Schlüssel nahm sie aber mit. Als die Frau ein paar Minuten später wieder

zurück kam, sei der Mazda nicht mehr da gewesen.

Bei dem verschwundenen Pkw handelt es sich um einen älteren schwarzen Mazda

Tribute mit KL-Kennzeichen. Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Wagen in der

Alex-Müller-Straße weggefahren ist, oder die wissen, wo das Fahrzeug jetzt

abgestellt ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150

bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Von Hund angesprungen und verletzt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen des Verdachts der

Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen eine Hundebesitzerin aus dem

Landkreis. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll sich der Hund der Frau am

Dienstagnachmittag im Wald bei Otterberg losgerissen und eine Spaziergängerin

angesprungen haben. Die 70-Jährige wurde dabei verletzt.

Die Betroffene meldete den Vorfall am späten Nachmittag und gab an, dass sie

sich mit Hilfe eines Tierabwehrsprays zur Wehr setzen musste, um Schlimmeres zu

verhindern.

Die Personalien der Hundebesitzerin sind bekannt. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |cri

Junge tritt Mädchen – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen

Dienstagnachmittag im Bereich Willy-Brandt-Platz unterwegs waren und gegen 13.50

Uhr eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen beobachtet haben. Ein 13-jähriges

Mädchen meldete der Polizei, dass es um diese Zeit von einem ihr unbekannten

Jungen auf dem Rathausvorplatz getreten wurde. Im weiteren Verlauf der

Auseinandersetzung habe sich ein junger Mann (ca. 18 Jahre alt) eingemischt und

sie mit dem Handy gefilmt.

Als das Mädchen ankündigte, dass es Polizei verständigen will, seien sowohl der

Täter als auch der junge Mann mit dem Handy in Richtung Schillerplatz

geflüchtet.

Von den beiden liegt folgende Beschreibung vor: einer hatte wenig Haare

(eventuell Glatze) und trug einen orange-roten Pullover; der andere hatte einen

Bart, trug eine Brille, war dunkel gekleidet, hatte weiße Nike-Schuhe an und

trug einen grauen Rucksack der Marke New Yorker bei sich.

Eine Polizeistreife suchte die Umgebung ab, konnten die beiden beschriebenen

Personen aber nirgends mehr sichten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der

Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Radfahrer ohne Licht – aber mit Drogen

Kaiserslautern (ots) – Einer Polizeistreife ist am späten Dienstagabend im

Stadtgebiet ein Fahrradfahrer ohne Licht entgegengekommen. Als die Beamten den

Mann daraufhin stoppten und kontrollierten, wirkte er sehr nervös.

Weil der Eindruck entstand, dass der 26-Jährige unter Drogeneinfluss steht,

wurden vor Ort erste Tests durchgeführt – sie erhärteten den Verdacht. Darauf

angesprochen, gab der junge Mann zu, dass der letzte Konsum von

Betäubungsmitteln erst ein paar Stunden zurück lag. Und: Er händigte einen

Beutel mit Marihuana-Blüten aus.

Der 26-Jährige musste sein Fahrrad vor Ort stehen lassen und zwecks Blutprobe

mit zur Dienststelle kommen. Er muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen

Fahrens unter Drogeneinfluss sowie einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz rechnen. |cri

Betrunken auf Probefahrt

Kaiserslautern (ots) – Reichlich Alkohol hatte ein Rollerfahrer „intus“, den die

Polizei am späten Mittwochabend in der Höfflerstraße kontrollierte. Der

22-Jährige war mit dem Roller eines 21-jährigen Bekannten gegen 23 Uhr auf der

Höfflerstraße unterwegs. Beim Erblicken der Streife, stellte er den Roller ab

und begab sich auf den Gehweg zu seinem Bekannten. Die beiden Männer erklärten,

dass sie nur eine Testfahrt gemacht hätten. Der 22-Jährige gab zusätzlich an

Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest zeigte

einen Wert von 1,21 Promille. Da der 21-Jährige ebenfalls angab gefahren zu sein

und ebenfalls Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurden Beide zwecks

Blutabnahme mit auf die Dienststelle genommen. Sie soll Aufschluss über den

Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum der beiden Männer geben. |elz

Diebstahl aus Auto schnell aufgeklärt

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Dank aufmerksamer Zeugen konnte ein

Diebstahl in Mackenbach am frühen Mittwochmorgen schnell geklärt werden. Zeugen

beobachteten einen Mann dabei, wie er an geparkten Pkws in der Straße „Auf der

Platte“ hantierte. Aufgrund der guten Beschreibung der Zeugen, konnte die

Polizei den Mann zwei Straße weiter antreffen und kontrollieren. In seinem

Rucksack fanden die Beamten eine Damenhandtasche, sowie zwei hochwertige

Sonnenbrillen. Die Gegenstände konnten bis jetzt noch niemandem zugeordnet

werden. Es ist nicht auszuschließen, dass der 38-jährige Mann noch andere Pkws

in Mackenbach angegangen hat. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts

des Diebstahls ermittelt. Die Polizei bittet Geschädigte, aus deren Wagen in der

Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Mackenbach Gegenstände entwendet wurden, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |elz

Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag haben Betrüger am Telefon

versucht, an das Geld ihrer Ofer zu gelangen – und hatten einmal Erfolg.

Am Vormittag gab sich die Anruferin bei einem 89-Jährigen aus Kaiserslautern als

Kommissarin aus. Sie berichtete, dass die Enkeltochter des Seniors einen

tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer Haftstrafe sollte

er 35.000 Euro überweisen. Der Mann erkannte den Trick und beendete den Anruf.

In einem weiten Fall versuchten es die Betrüger bei einer 90-jährigen Frau aus

dem Stadtgebiet. Diesmal gab sich die Anruferin als Enkelin des Opfers aus. Sie

versuchte mit der gleichen Masche die Seniorin zur Zahlung von 25.000 Euro zu

bewegen. Die Summe werde als Kaution benötigt, um einer Verhaftung durch die

Polizei zu entgehen. Auch die 90-Jährige erkannte die Betrugsmasche und legte

einfach auf.

Mit dem Trick des falschen Polizeibeamten hatten die Call-Center-Betrüger um die

Mittagszeit bei einer 80 Jahre alten Frau aus Kaiserslautern ebenfalls keinen

Erfolg. Aber es hätte für die ältere Dame schlimmer ausgehen können. Auch dieser

Anrufer tischte seinem Opfer die Geschichte von einem angeblichen Unfall auf, in

den ein Familienangehöriger verwickelt sei. Dabei sei ein Mensch ums Leben

gekommen. Um eine Verhaftung abzuwenden sei die Zahlung einer Kaution von 35.000

Euro erforderlich. Die Seniorin glaubte dem Betrüger und nahm Kontakt zur Bank

auf. Dort wollte sie die geforderte Summe abholen. Der Bankmitarbeiter schöpfte

Verdacht und verständigte die Polizei. Die „echte“ Polizei nahm daraufhin

Kontakt mit der 80-Jährigen Frau auf und klärte sie über die fiese Betrugsmasche

auf. Die alte Dame erreichte ihre Verwandte, die ihr versicherte, keinen Unfall

gehabt zu haben.

Mit der gleichen Geschichte versuchten es die Betrüger bei fünf weiteren

Senioren aus dem Stadtgebiet. Jedes Mal blitzen sie aber ab, weil die

Angerufenen den Betrugsversuch durchschauten und das Gespräch beendeten.

Allerdings waren die Call-Center-Betrüger in einem weiteren Fall erfolgreich.

Ein Mann meldete sich am Dienstagnachmittag bei einer 82-Jährigen aus dem

Landkreis und gab sich als Polizist aus. Er erzählte dem Opfer die gleiche

Geschichte von dem schweren Unfall und der notwendigen Kaution. Durch geschickte

Gesprächsführung gelang es dem Täter, die Frau vom Wahrheitsgehalt seiner Story

zu überzeugen. Sie vereinbarten die Übergabe von 30.000 Euro im Stadtgebiet von

Kaiserslautern. Die Geschädigte beschaffte die geforderte Summe und übergab sie

am späten Nachmittag an einen Unbekannten.

Immer wieder – und mit unterschiedlichen Methoden – versuchen Telefonbetrüger

die Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen.

Die Polizei appelliert: Lassen Sie sich nicht auf dubiose Anrufe ein! Legen Sie

sofort auf! Übergeben Sie niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen an

fremde Personen. Informieren Sie in jedem Fall die Polizei. Wenn Sie meinen,

Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich umgehend an eine

Polizeidienststelle. Klären Sie auch Ihre Angehörigen über die Maschen der

Betrüger auf.

Die Präventionsexperten von ProPK (Programm Polizeiliche Kriminalprävention der

Länder und des Bundes) haben auf ihrer Internet-Seite www.polizei-beratung.de

umfangreiche Informationen zu den verschiedenen Betrugsmaschen zusammengestellt.

Dort finden Sie auch Tipps, wie Sie sich vor solchen Betrügern schützen können –

und was Sie tun können, falls Sie auf einen solchen Anruf hereingefallen sind

und die telefonischen Anweisungen befolgt haben. |mhm

Sechs Urkundenfälschungen und eine Festnahme

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag, dem 23. November 2021 um ca. 12:30 Uhr wurde

durch Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei am

Outlet Zweibrücken ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen angehalten und sechs

moldauische, männliche Staatsangehörige im Alter von 29 bis 39 Jahren

festgestellt und kontrolliert. Bei der Kontrolle wiesen sich die Personen

allerdings mit rumänischen bzw. einer bulgarischen ID-Karte aus. Erst die nähere

Inaugenscheinnahme der Dokumente durch die Polizeibeamten ergab, dass es sich

bei allen vorgelegten ID-Karten um Totalfälschungen handelte. Der Abgleich der

Personendaten im Fahndungssystem ergab gleich mehrere Treffer aufgrund diverser

Vergehen im Bereich der Urkundendelikte. Außerdem bestand gegen einen der Männer

ein Einreiseverbot für die Bundesrepublik Deutschland, was dem Mann nach eigenen

Angaben bekannt war und weshalb dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach

dem Eintreffen der unterstützenden Kollegen der Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern wurden die Personen nach Kaiserslautern zur Dienststelle

verbracht und dort entsprechend beanzeigt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten

fünf Personen die Dienststelle verlassen. Der zur Festnahme ausgeschriebene Mann

wurde zuständigkeitshalber an die PI Zweibrücken zur weiteren Sachbearbeitung

und Prüfung aufenthaltsbeendender Maßnahmen übergeben.