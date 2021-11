Kraftrad entwendet

Rittersheim (ots)

Zwischen dem 22.11.21, 15:00 h und dem 23.11.21, 15:58 h wurde in Rittersheim, am Mühlpfad ein Kraftrad entwendet. Die bislang unbekannten Täter brachen das Schloss eines Schuppens auf und entwendeten das darin befindliche Leichtkraftrad. Es handelte sich um eine rote Honda.

Betrugsversuch per Telefon

Bischheim (ots)

Am 22.11.21, zwischen 11:10 h und 12:10 h erhielt eine Frau mehrere Anrufe von einem angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft. Der Anrufer wollte Probleme auf dem PC der Frau lösen. Die Frau erkannte sogleich die Betrugsmasche und beendete die Telefonate zügig. Es entstand kein Schaden.

Zwei Verletzte durch Verkehrsunfall

Oberhausen (ots)

Am 24.11.2021 gegen 05:30 Uhr geriet ein 36-jähriger PKW Fahrer im Bereich der K5 von Oberhausen nach Kirn ins Schleudern. Das Fahrzeug rutschte quer auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem PKW eines 33-jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Um die beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der Streckenabschnitt war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Bad Sobernheim (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag des 23.11.2021 kam es gegen 14:15 Uhr in der Poststraße zu einem Auffahrunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr eine 46-Jährige mit ihrem Mercedes die Poststraße aus Richtung Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Felkestraße und übersah hierbei eine 28-jährige VW Golf-Fahrerin, welche verkehrsbedingt anhalten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf gegen das Zufahrtstor einer dort ansässigen Firma geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die 28-Jährige erlitt eine leichte Verletzung am rechten Ellenbogen.

Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 melden.

Teils erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen an Teststationen im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach

Am 23.11.2021 kam es ab 16:30 Uhr zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen an Corona-Testzentren im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Kreuznach. Am Drive-In und Walk-In-Testzentrum auf dem Michelin-Parkplatz in Bad Kreuznach kamen mehrere hundert Personen zusammen um sich testen zu lassen. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich bis weit auf die B 41 und bis tief in die Gensinger Straße. Mit zwei Funkstreifenwagen musste eine Verkehrsregelung erfolgen und die Testwilligen wurden in einer weiten Schleife über den Parkplatz der Michelin geleitet, um eine Entlastung der Fahrbahn zu gewährleisten. Erst gegen 18:30 Uhr konnte der Verkehr rund um das Testzentrum wieder ordnungsgemäß fließen. Am Testzentrum auf dem Mitfahrerparkplatz in Waldlaubersheim stauten sich ebenfalls mehrere wartende Fahrzeuge in den dort befindlichen Kreisverkehren, was ein verkehrsregelndes Eingreifen von einer Funkstreifenwagenbesatzung nötig machte.

Die Polizei Bad Kreuznach bittet nach Möglichkeit bei Feststellen einer Überfüllung oder einem verstärkten Verkehrsaufkommen an den Testzentren zu einer späteren Uhrzeit zurückzukehren und so die Verkehrssituation zu entlasten.