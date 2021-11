Mit gefälschten Impfausweisen aufgefallen

Rheinhessen (ots) – Ein 50-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau aus

Rheinhessen müssen sich wegen Fälschung eines Impfausweises verantworten. Der

50-jährige Mann wollte sich am Dienstagnachmittag mit der Kopie seines

Impfausweises in einer Apotheke eine digitale Impfzertifikanz erstellen lassen.

Schon beim ersten Hinsehen stellte eine Apothekerin allerdings offensichtliche

Hinweise auf eine mögliche Fälschung fest, denn sie erkannte einen eklatanten

Rechtschreibfehler in der Berufsbezeichnung des angeblich impfenden Arztes. Auch

eine Überprüfung weiterer Merkmale hielt die vorgelegte Kopie des Impfausweises

nicht stand, weshalb die Polizei verständigt wurde. Nachdem die alarmierte

Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 den Sachverhalt vor Ort aufgenommen

hatte, wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine

Durchsuchung der Wohnung des 50-Jährigen durchgeführt. Hierbei konnte letztlich

der gefälschte Impfausweis aufgefunden und sichergestellt werden. Bereits am

Montagnachmittag kam es in einer anderen Rheinhessischen Apotheke zu einem

ähnlichen Vorfall. Hier hatte eine 60-jährige Frau versucht mit einem

gefälschten Impfausweis an einen digitalen Nachweis zu kommen. Auch hier wurde

die Polizei verständigt und eine Strafanzeige gefertigt.

Absage der Adventskonzerte des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz

Worms/Mainz (ots) – Polizeipräsident Reiner Hamm und die Polizeiseelsorge haben

sich aufgrund der aktuellen Entwicklungen der pandemischen Lage dazu

entschlossen, die bereits angekündigten Adventskonzerte in den Domen zu Mainz

und Worms abzusagen. Nachdem bereits letztes Jahr pandemiebedingt keine

Adventskonzerte stattfinden konnten, ist die diesjährige Entscheidung nicht

leichtgefallen, aber nach einer verantwortungsvollen Abwägung aller

Gesichtspunkte unausweichlich.

Polizei vollstreckt 11 Haftbefehle bei länderübergreifenden Kontrollen (FOTO)

Mainz (ots) – Die Polizei Rheinland-Pfalz hat bei einer groß angelegten

Fahndungs- und Kontrollaktion elf bestehende Haftbefehle vollstreckt und eine

Person in Untersuchungshaft genommen. Zudem wurden 31 Strafanzeigen,

insbesondere wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gefertigt. Die

Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen fanden vom 8. bis 21. November 2021 im Rahmen

der sogenannten Südschienen-Kooperation in Abstimmung mit der Polizei in den

Ländern Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen statt. Schwerpunkt der

länderübergreifenden Kontrollaktion war der Erkenntnisgewinn zu mobilen

Tätergruppierungen im Deliktsbereich der Eigentumskriminalität.

„Fast 300 Einsatzkräfte aller rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien haben im

Aktionszeitraum insgesamt 425 Fahrzeuge und 996 Personen kontrolliert. Dabei gab

es ein koordiniertes Vorgehen zwischen der rheinland-pfälzischen Polizei und den

Kolleginnen und Kollegen aus den anderen beteiligten Bundesländern.

Eigentumskriminalität muss gemeinsam und länderübergreifend bekämpft werden, da

wir es mit mobilen, reisenden Tätergruppierungen zu tun haben“, sagte

Innenminister Roger Lewentz. Er dankte den beteiligten Kräften für ihren

Einsatz.

Die landesweiten Kontrollen betrafen insbesondere die potentiellen An- und

Abfahrtsrouten von kriminellen Einzelpersonen und Banden. Hierbei wurden mobile

und stationäre Kontrollen an den Bundesstraßen sowie den Bundesautobahnen

durchgeführt. Zudem setzte die Polizei auf zielgerichtete Präventionsmaßnahmen

und Sensibilisierung der Bevölkerung. Hierzu wurden beispielsweise gezielt

Wohngebiete durch uniformierte Polizeikräfte aufgesucht und Bürgergespräche zur

Verhaltensprävention sowie zur technischen Prävention an Wohnhäusern geführt.

Mainz – Schulweg sicher machen – Kontrolle an Mainzer Schule

Mainz (ots) – Weil die Hol- und Bringzonen an der Mainzer Pestalozzischule nicht

ausreichend genutzt werden sollen, führte die Polizeiinspektion Mainz 2 am

Dienstagmorgen eine kleine Aktion an der Schule durch.

Tatsächlich stellten die Polizistinnen und Polizisten dann fest, dass

autofahrende Eltern auf der Rückseite der Schule anfahren und die aussteigenden

Kinder dort eine Straße in Richtung Schulhof überqueren müssen. Diese Gefahr

könnte durch die Nutzung der Hol- und Bringzonen vermieden werden.

Mit ca. 25 Autofahrern und -fahrerinnen wurden Beratungsgespräche hinsichtlich

der Gefahren für Kinder im Umfeld von Schulen geführt. Die Aktion der Polizei

wurde positiv aufgenommen.

Intensivtäter ins Netz gegangen

A61 Rheinhessen (ots) – Deutlich unter Drogeneinfluss stand der 34-jährige

Fahrer eines VW Golf bei einer Polizeikontrolle am Dienstagnachmittag auf der

A61 bei Sprendlingen.

Im Fahrzeug fanden die Zivilfahnder der Verkehrsdirektion Wörrstadt dazu einen

gefälschten griechischen Personalausweis und einen verbotenen Schlagring. Mit

den falschen Personalien hatte der Mann aus Albanien bereits ein Konto bei einer

Sparkasse in Ahrweiler eröffnet. Angaben dazu wollte er nicht machen.

Sein 25-jähriger Beifahrer legte einen gefälschten kroatischen Ausweis und einen

gefälschten kroatischen Führerschein vor. Tatsächlich kam er ebenfalls aus

Albanien, war bereits wegen Einbruchs und Erpressung polizeibekannt und zur

Fahndung ausgeschrieben.

Beide Männer wurde vorläufig festgenommen und dem 34-Jährigen eine Blutprobe

abgenommen. Die Eigentumsverhältnisse des in Deutschland zugelassenen VW Golf

müssen noch geklärt werden.

Betrugsanrufe falsche Polizeibeamte.

Bingen (ots)

Am Nachmittag des 24.11.2021 wurden wieder mehrere Senioren im Bereich der Polizeiinspektion Bingen von falschen Polizeibeamten angerufen. Unter Angabe von erfundenen Sachverhalten wurde versucht Geld bzw. Sachwerte zu erlangen. Zum Glück blieb es bis jetzt bei Versuchen, so dass keine Schäden entstanden. Die Polizei empfiehlt die Gespräche schnell zu beenden, keine Angaben über Vermögenswerte zu machen und auf keinen Fall Geld, Schmuck oder ähnliches auszuhändigen.

Beamtenbeleidigung und Widerstand

Bingen (ots)

Bingen, 23.11., Schmittstraße, 11:46 Uhr. Ein Mann meldete einen Nachbarn, der zum wiederholten Male in seiner Wohnung schreiend randalierte und Gegenstände aus Fenster und Balkon warf. Der 40-Jährige Beschuldigte reagierte auf das Erscheinen der Polizisten sofort aufgebracht und verweigerte den Zutritt zur Wohnung. Auf die Aufforderung, den sehr lauten Fernseher leise zu stellen, zeigte er sich zunehmend aggressiv. Als einer der Beamten den Fernseher abstellte, wurde der Mann ausfallend beleidigend und äußerst unruhig in seinem körperlichen Verhalten. Er baute sich vor dem Beamten derart auf, dass von einem Angriff ausgegangen werden musste. Der Beamte stieß den 40-Jährigen auf die Couch zurück und setzte den sogenannten „Taser“ ein. Im Anschluss konnten dem Störer Handfesseln angelegt werden; er wurde auf der Dienststelle in Gewahrsam genommen. Des Weiteren ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,09 Promille.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Bingen, 23.11., Hitchinstraße, 21:00 Uhr. Ein 23-Jähriger geriet in eine Standkontrolle. Hierbei ergaben sich drogentypische Auffälligkeiten, was ein Test bestätigte. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Bingen, 23.11., Koblenzer Straße, 09:25 Uhr. Die Fahrer eines Hyundais und eines Renaults befuhren hintereinander die Koblenzer Straße. Ersterer musste aufgrund des Rotlichts einer Lichtzeichenanlage anhalten, was sein Nachfolger durch die tiefstehende Sonne zu spät bemerkte. Durch seinen zu geringen Sicherheitsabstand fuhr der 32-Jährige auf den Renault auf, welcher dadurch 4 Meter nach vorne geschoben wurde. Der 63-jährige Fahrer erlitt eine leichte Gehirnerschütterung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung

Bingen (ots)

Bingen, 23.11., Espenschiedstraße, 07:55 Uhr. Nach der Aufnahme eines Unfalls kontrollierten die Beamten einen Motorroller-Fahrer. Der 17-Jährige war nur in Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung. Der Roller wies Hinweise auf technische Manipulation auf (abweichender Sportauspuff; fehlende Schrauben an der Getriebeblende). Der Jugendliche räumte schließlich ein, dass der Motorroller unerlaubterweise 50 km/h erreicht. Außerdem wies der Fahrer eindeutig Anzeichen eines BTM-Konsums auf, was ein Test auch bestätigte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Bingen, 23.11., Espenschiedstraße, 07:31 Uhr. Eine 24-Jährige fuhr in Richtung Mainzer Straße. An einem Fußgängerüberweg hielt sie verkehrsbedingt, um eine Vielzahl von Schulkindern passieren zu lassen. Als wieder frei war, fuhr sie zunächst langsam an. Plötzlich kam ein 11-jähriges Mädchen von rechts gerannt, um den gegenüber haltenden Bus noch zu erreichen. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es zu einer leichten Kollision zwischen PKW und Fußgänger kam. Durch den Sturz erlitt das Schulmädchen eine Prellung im rechten Oberschenkel.