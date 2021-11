Worms – Orange Day – Infoveranstaltung gegen Gewalt an Frauen

Worms (ots) – Jährlich am 25. November findet der internationale Gedenk- und

Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen statt. Dieser Tag wird auch als

Orange Day bezeichnet. Orange ist die Farbe, die die Vereinten Nationen als

Symbol für eine gewaltfreie Welt für Frauen eingeführt haben. Der Soroptimist

International Club Worms, eine Vereinigung die sich für die Rechte der Frauen

weltweit stark macht, und die Polizeidirektion Worms nehmen diesen Tag zum

Anlass, zu einer Informationsveranstaltung in die Hagenstraße 5 einzuladen. Das

Gebäude der Polizeidirektion Worms wird orange illuminiert, um symbolisch auf

das Thema hinzuweisen. Auf dem Parkplatz vor dem Dienstgebäude stehen Ihnen ab

18:00 Uhr kompetente, neutrale und natürlich kostenlose Ansprechpartner zur

Verfügung. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Weitere Informationen hierzu finden

Sie auch im Internet unter

https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/opferschutz/opferhilfe-bei-gewalttaten/

https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/haeusliche-gewalt/. Wir

wollen, dass Sie sicher leben – Ihre Polizei Worms

Betrüger in Alzey

Alzey (ots)

Am Dienstag, 23.11.2021, betrat ein 24-Jähriger aus Krefeld gegen 16.00 Uhr einen gastronomischen Betrieb in der Hospitalstraße und sprach die Gäste und den Besitzer an. Der Krefelder meinte, dass er dringend Geld benötige und daher sein neues IPhone 13 Max Pro statt für 1599EUR für lediglich 700EUR verkaufen wolle. Der Besitzer zweifelte die Geschichte an, da ihm ein ähnlicher Fall bekannt war, in dem sich das IPhone im Nachhinein als Fälschung herausgestellt hatte. So hielt er den Krefelder fest und rief die Polizei. Die drei Begleiter des Krefelders flohen daraufhin aus dem Lokal in unbekannte Richtung. Bei dem 24-Jährigen wurden ein IPhone Max Pro und Apple Ear Pods aufgefunden und sichergestellt. Die Prüfung, ob es sich um eine Fälschung handelt, steht noch aus. Eine Fahndung nach den geflüchteten Begleitern führte nicht zu deren Aufgreifen.

Worms – Nach Verkehrskontrolle in Gewahrsam

Worms (ots) – Gestern, gegen 13:30 Uhr wurde in Worms-Pfeddersheim ein

Autofahrer aus dem Verkehr gezogen und in Gewahrsam genommen. Der 35-jährige

Mann konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Odenwaldstraße keinen

Führerschein vorzeigen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem

stand er unter Drogeneinfluss. Weiter ergab die Überprüfung seiner Person, dass

gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Nachdem eine Blutprobe entnommen worden war,

wurde er zwecks Vorführung beim Ermittlungsrichter in Gewahrsam genommen.

Weitere Ermittlungen folgen.