Autofahrerin bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Stadtbahn und einem Pkw ist am

Mittwoch gegen 14.15 Uhr in Linkenheim die 48-jährige Autofahrerin leicht bis

mittelschwer verletzt worden. Sie kam unter Einsatz eines Rettungsdienstes

vorsorglich in eine Klinik.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war die 48-Jährige auf der

von Bahnen und Autoverkehr gemeinsam genutzten Karlsruher Straße in Richtung

Norden unterwegs. Bei der dortigen Sparkasse wollte die Frau nach links abbiegen

und übersah dabei offenbar die in gleicher Richtung fahrende Bahn.

Nach dem folgenden längsseitigen Zusammenstoß beider Fahrzeuge war die Fahrertür

am Auto nicht mehr zu öffnen, weshalb die Verletzte über die Beifahrerseite aus

ihrem Pkw geborgen wurde.

Ihr Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden, wohingegen die Stadtbahn noch

fahrbereit war. Die eingleisige Bahnstrecke war aufgrund des Unfalls etwa eine

Stunde lang in beiden Richtung unterbrochen.

Der entstandene Gesamtschaden wird mit geschätzten 15.000 Euro beziffert.

Eggenstein-Leopoldshafen – Explosion im Rahmen eines Versuchs auf dem Gelände des KIT Campus Nord

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Zu einer unbeabsichtigten Explosion mit starker

Rauchentwicklung kam es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf dem Gelände des KIT

Campus Nord im Rahmen eines Experiments. Dabei wurde niemand verletzt und es war

auch nur geringer Sachschaden zu verzeichnen.

Nach den ersten Feststellungen der Kriminalpolizei ergab sich im Rahmen des

Versuchs vor einem Gebäude eine Wechselwirkung von Wasser mit heißen Schmelzen.

Die Folge waren vier laute Knallgeräusche und eine erhebliche Rauchentwicklung.

Der Versuch zu einer Wechselwirkung einer Eisen- und Oxidschmelze fand im Freien

unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt und wurde vom Institut für

Thermische Energietechnik und Sicherheit des KIT mit einem Gemisch aus

superabsorbierenden Polymeren und Wasser durchgeführt. Die dabei freigesetzten

Zersetzungsprodukte bestanden aus Eisen, Aluminiumoxid und Wasserdampf. Den

bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden keine giftigen Dämpfe freigesetzt.

Karlsruhe – 500 Liter Fäkalien verunreinigen Straße nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Mehrere Tausend Euro Sachschaden sowie eine intensive

Geruchsbelästigung sind nach aktuellem Kenntnisstand die Folgen eines

Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 10:00 Uhr in der

Martha-Kropp-Straße ereignet hat.

Beim rückwärts Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt, übersah ein 65-jähriger

Pkw-Fahrer einen 37-jährigen Lkw-Fahrer, der auf der Martha-Kropp-Straße fuhr.

Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Lkw derart beschädigt, dass

ca. 500 Liter geladene Fäkalien auf der Straße verteilt wurden.

Die Fahrbahn musste im Anschluss gereinigt werden.

Stutensee – Unfall zwischen zwei Radfahrern – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei Radfahrer hatten am Dienstagabend einen Unfall an der

Kreuzung Friedrichstaler Allee / Blankenlocher Weg im Hardtwald. Einer der

beiden entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und schlug noch nach seinen

Kontrahenten mit einer Fahrradpumpe.

Ein 25-jähriger Mann fuhr auf seinem Pedelec auf der Friedrichstaler Allee

Richtung Stadt, der andere Unfallbeteiligte fuhr mit dem Fahrrad von links

kommend den Blankenlocher Weg entlang. Beide Trafen sich in der Kreuzungsmitte,

nahmen aber wohl beide nach einem kurzen Gespräch an, dass weder Personen- noch

Sachschaden entstanden ist. Man trennte sich daraufhin.

Beim Losfahren stellte der Pedelec-Fahrer aber dennoch eine Beschädigung fest

und nahm erneut Kontakt mit dem Radfahrer auf. Er wollte dessen Kontaktdaten.

Der Radfahrer schlug im Zuge des Gesprächs mit seiner Luftpumpe nach dem

25-Jährigen, dieser konnte den Schlag aber abwehren.

Danach entfernte sich der Radfahrer. Er war ungefähr 60 Jahre alt, 170 cm groß

und trug eine rote Jacke, eine schwarze Fahrradhose und einen Helm mit

grünlich-gelbem Überzug. Er fuhr ein rotes Herrenrad und trug eine Sonnenbrille.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung

setzen.

Durlach – Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter versuchten am Dienstag zwischen 15:55 Uhr und

17:15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Durlacher Strählerweg einzusteigen.

Beim Aufhebeln der Terrassentür, lösten die Eindringlinge die Alarmanlage aus

und machten sich daraufhin aus dem Staub. Nach derzeitigem Sachstand wurde

nichts entwendet.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist auf der Suche nach Zeugen die im Bereich

des Strählerwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten

sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

Bretten – Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – Eine leichtverletze Person

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person, drei beschädigte Fahrzeuge und

ein Sachschaden von 3.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher

sich am späten Dienstagnachmittag in Bretten ereignet hat.

Nach derzeitigem Stand war eine 34-jährige Pkw-Fahrerin gegen 17:10 Uhr auf der

Heilbronner Straße in Bretten aus Fahrtrichtung Gelnhausen unterwegs. Hierbei

fuhr sie auf einen stehenden 52-jährigen Autofahrer auf, welcher wiederum mit

seinem Pkw auf das Fahrzeug eines 57-Jährigen geschoben wurde. Der 52-jährige

Autofahrer wurde leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus.

Karlsbad – Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Karlsruhe (ots) – Rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines

Verkehrsunfalls der sich am Dienstagmorgen in Auerbach ereignet hat.

Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten dabei unverletzt.

Nach aktuellem Sachstand fuhr der 24 Jahre alte Unfallverursacher kurz vor 07:00

Uhr auf dem Klembachweg in Richtung Remchinger Straße. Beim Abbiegen in die

Remchinger Straße kollidierte er mit dem von rechts kommenden Mini. Durch die

Wucht des Aufpralls war das Fahrzeug des 24-Jährigen nicht mehr fahrbereit und

musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.