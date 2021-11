Mannheim, Heidelberg: Mit einem „Drei-Säulen-Konzept“ zu mehr Sicherheit in der Vorweihnachtszeit

Mannheim / Heidelberg (ots) – Mit der Vorfreude auf Weihnachten steigen derzeit

auch die Corona-Infektionszahlen. Um die geltenden Regelungen des Landes

Baden-Württemberg durchzusetzen und zu kontrollieren, verstärkt das

Polizeipräsidium Mannheim seine Präsenzmaßnahmen. Für die Weihnachtsmärkte in

Mannheim und Heidelberg werden mehrere Fußstreifen uniformierter sowie ziviler

Beamtinnen und Beamte eingesetzt um insbesondere größere Pulk-Bildungen zu

verhindern sowie dort, wo erforderlich, für die Einhaltung der geltenden

Regelungen zu sorgen. Da an den einkaufsstarken Tagen, dem sog. „Black-Friday“

sowie den Adventssamstagen, mit einem besonders erhöhten Personenaufkommen in

den Innenstädten zu rechnen ist, werden hier in Mannheim und Heidelberg

zusätzliche Polizeibeamtinnen und -beamte zum Einsatz kommen. Die Hälfte des

eingesetzten Personals besteht aus speziell geschulten Kommunikationsteams.

Diese sollen vor allem die Akzeptanz für die Maßnahmen fördern sowie das

Verständnis für die Kontrollen der Polizei fördern. Des Weiteren werden, jeweils

einmal am 01. Dezember in Mannheim und am 07. Dezember in Heidelberg, gemeinsame

Schwerpunktaktionen mit den Ortspolizeibehörden der beiden Städte durchgeführt.

Klares Ziel der geplanten Aktionen ist es, mehr Menschen für die Einhaltung der

geltenden Regelungen zu sensibilisieren.

Mannheim-Innenstadt: Unfall mit Verletzten verursacht und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein unbekannter Mercedes-Fahrer verursachte am

Dienstagmittag in der Mannheimer Innenstadt einen Verkehrsunfall, bei dem zwei

Personen verletzt wurden, und fuhr anschließend einfach weiter. Der unbekannte

Fahrer eines Mercedes war kurz vor 13 Uhr am Kurpfalzkreisel vom Luisenring in

Richtung Friedrichsring unterwegs. An der Ampel in Höhe der Einfahrt zur

Fußgängerzone „Breite Straße“ missachtete er das Rotlicht und fuhr in die

Kreuzung ein. Eine Straßenbahn der Linie 3, die aus Richtung Kurpfalzbrücke in

Richtung Paradeplatz unterwegs war, musste scharf bis zum Stillstand abbremsen,

um eine Kollision zu vermeiden. Hierdurch kamen zwei Fahrgäste der Bahn zu Fall

und zogen sich Verletzungen zu. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt, ohne

anzuhalten fort. Der Fahrerin der Bahn gelang es, ein Bild des Fahrzeugs zu

fertigen, als dieses an der folgenden Ampel anhielt.

Die beiden verletzten Fahrgäste im Alter von 53 und 77 Jahren wurden nach

notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert.

Eine sofortige Fahndung nach dem silberfarbenen Mercedes CLA mit SP-Kennzeichen

verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers des

Mercedes dauern an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrer

oder Fahrerin des silbernen Mercedes geben können, werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Wallstadt: Unbekannter entblößt sich vor Joggerin – Polizei sucht Personengruppe sowie weitere Zeugen

Mannheim-Wallstadt (ots) – Bereits am Sonntag, den 7.November, entblößte sich

ein bislang unbekannter Mann vor einer 49-jährigen Joggerin im Mannheimer

Stadtteil Wallstadt. Die Frau war in den frühen Nachmittagsstunden auf den

Feldwegen bei Wallstadt unterwegs, als sie gegen 13:50 Uhr in Richtung der

Straßenbahnhaltestelle „Wallstadt-Ost“ joggte. Auf dem Weg dorthin fiel ihr ein

Mann auf, der in Höhe der Autobahnbrücke BAB 6 an einem dortigen Geländer lehnte

und der 47-Jährigen zunächst den Rücken zuwandte. Als die Joggerin dann aber auf

Höhe des Mannes war, drehte sich dieser plötzlich zu ihr um und entblößte sich

in sexueller Weise vor der 47-Jährigen. Die Frau setzte ihren Weg schnellen

Schrittes fort. Wenige Meter weiter traf sie dann auf eine ihr unbekannte,

dreiköpfige Personengruppe. Sofort machte die 47-Jährige die Frau sowie die

beiden Männern, wobei einer davon in einem Rollstuhl saß, auf den Unbekannten

aufmerksam. Anschließend lief sie nach Hause und verständigte die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Aufgreifen des

Mannes.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca.50-60 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, leichter Bauchansatz, ein

auffallend rundes Gesicht sowie graumelierte/kurze Haare. Der Mann trug eine

Brille mit großen/eckigen Gläsern sowie eine dunkelbraune Jogginghose, die durch

einen verstärkten Bund an den Beinen auffiel. Des Weiteren trug er ein

dunkelgraues Sweatshirt ohne Kapuze sowie eine auffallend ziegelrote Steppjacke.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht nun nach Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben oder darüber hinaus

sachdienliche Angaben machen können. Besonders die Frau sowie die beiden Männer,

die an dem besagten Sonntag als Gruppe unterwegs waren und von der 47-Jährigen

angesprochen wurden, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Mannheim-Oststadt: Unbekannter Opel-Fahrer fährt 31-Jährigen an und flüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Dienstag gegen 13:40 Uhr befuhr ein bislang

unbekannter Mann mit seinem silbergrauen Opel die Augustaanlage stadteinwärts.

Hierbei zeigte er einem in gleicher Richtung fahrenden 31-jährigen VW-Fahrer,

aus bislang nicht bekannten Gründen, den Mittelfinger. Kurz vor dem

„Carl-Reiß-Platz“ mussten beide Fahrzeugführer verkehrsbedingt halten. Diesen

Moment nutzte der 31-Jährige aus, um aus seinem Fahrzeug zu steigen und den

Opel-Fahrer auf sein Fehlverhalten anzusprechen. Dieser hatte allerdings kein

Interesse an einem klärenden Gespräch und setzte stattdessen zur Weiterfahrt an.

Hierbei streifte der Unbekannte mit seinem rechten Außenspiegel den Arm des

31-Jährigen, der sich hierbei verletzte. Ohne seine Pflichten als

Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Opel-Fahrer in Richtung

Wasserturm. Eine medizinische Behandlung des 31-Jährigen vor Ort war nicht

erforderlich.

Beschreibung des Unfallverursachers und dessen Fahrzeug: männlich und ca. 60-70

Jahre alt. Bei dessen Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Opel handeln.

Auffällig ist, dass durch den Zusammenstoß mit dem 31-Jährigen die Abdeckung des

rechten Außenspiegels abgerissen wurde und das Fahrzeug des Gesuchten

entsprechende Beschädigungen aufweisen dürfte.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem

wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und wegen des Verdachts der

Beleidigung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sowie darüber

hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.:

0621 174 3310 zu melden.

Mannheim-Lindenhof: 49-jähriger Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt.

Mannheim-Lindenhof (ots) – Ein betrunkener Radfahrer ist am Dienstagabend im

Stadtteil Lindenhof vom seinem Fahrrad gestürzt. Der 49-jährige Mann war gegen

22.30 Uhr mit seinem Fahrrad von der Innenstadt in den Stadtteil Lindenhof

gefahren. In der Eichelsheimer Straße hatte er aus unklaren Gründen die

Kontrolle über das Rad verloren und war auf die Fahrbahn gestürzt. Zeugen

vernahmen einen lauten Knall, fanden den 49-Jährigen mit seinem Fahrrad auf dem

Boden liegend vor und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen einer

Polizeistreife bemerkten die Beamten sofort die Alkoholbeeinflussung des Mannes.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Ihm wurde daraufhin eine

Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

ermittelt.

Mannheim-Oststadt/Neuostheim: Bei zwei Autos die Scheiben eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Oststadt/Neuostheim (ots) – In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 18:00

Uhr, und Mittwochnacht 00:30 Uhr, wurde an gleich zwei Fahrzeugen die Scheiben

eingeschlagen und Wertsachen entwendet. Bislang unbekannter Täter schlug bei

einem Mercedes-Benz in der Seckenheimer Landstraße, auf Höhe der Hausnummer 176,

eine der Scheiben ein und entwendete ein Handy, sowie eine Leder-Aktentasche mit

sämtlichen persönlichen Gegenständen. Kurze Zeit später wurde bei einem in der

Gottlieb-Daimler Straße auf Höhe der Hausnummer 17 abgestellten Mercedes,

ebenfalls die Scheibe eingeschlagen und eine weiße Lederhandtasche entwendet.

Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der

Ermittlungen, an den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700

EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/ oder Hinweise auf den

Täter oder die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-1743310, zu melden.

Mannheim-Wallstadt: Fahrräder aus Kellerräumen entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr,

entwendeten bisher unbekannte Täter aus den Kellerräumen eines

Mehrfamilienhauses insgesamt zwei Fahrräder. Die Täter gelangten auf bisher

unbekannte Weise in den Keller und durchtrennten zunächst das Faltschloss eines

Mountainbikes. Des Weiteren brachen die Täter ein abgetrenntes Kellerabteil auf

und entwendeten hieraus ein E-Bike. Der Sachschaden ist bisher noch unbekannt

und wird im Rahmen der Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des

Diebstahls beziffert. Zeugenhinweise zu Tat oder Täter werden beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621/71849-0 entgegengenommen.