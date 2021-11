Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: 18- und 56-Jähriger wegen Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls in Untersuchungshaft

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden ein 18- und ein 56-jähriger

Tatverdächtiger dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl.

Die beiden Männer stehen im dringenden Verdacht, am Dienstagmittag in eine

Privatwohnung in der Nördlichen Bergstraße eingebrochen zu sein. Dazu sollen die

Tatverdächtigen zur Mittagszeit die Balkontüre des Einfamilienhauses aufgehebelt

haben, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Neben einer Geldkassette sollen

sie dabei auch einen Tresor mit einer vierstelligen Bargeldsumme entwendet

haben.

Zum Zeitpunkt des Geschehens kam der betroffene Bewohner nach Hause und traf

dabei auf die Tatverdächtigen, die hieraufhin samt Beute die Flucht in einem Pkw

ergriffen. Der Geschädigte alarmierte über den Notruf die Polizei.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung von 14 Streifenwagen wurden die

Flüchtenden nach einer Verfolgung auf der Autobahn 5, Fahrtrichtung Karlsruhe,

in Höhe der Raststätte Hardtwald gestellt und vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung des Fluchtfahrzeugs wurden neben dem Diebesgut aus der

Nördlichen Bergstraße auch weitere Wertgegenstände sichergestellt, die aus

Einbrüchen in Weinheim am selben Tag stammen könnten.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim, der Ermittlungsgruppe Eigentum

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter Einbindung der Kriminaltechnik

sowie des Polizeireviers Weinheim dauern derzeit an.

Am heutigen Mittwoch wurden die Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter beim

Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim

Haftbefehle wegen Fluchtgefahr gegen die beiden kroatischen Staatsangehörigen

erließ. Beiden wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand – zwei Personen verletzt

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 13:15 Uhr wurden Polizei

und Feuerwehr verständigt, nachdem im Keller eines Einfamilienhauses in der

Straße „Fasanenweg“ ein Brand ausgebrochen war. Zum genannten Zeitpunkt fanden

dort Wartungsarbeiten statt. Zwei Personen wurden durch die Rauchgase verletzt

und mit hinzugerufenen Rettungswägen in umliegende Kliniken gebracht. An dem

Gebäude entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro.

Aufgrund der Verrußung ist das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar. Die genaue

Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Brandexperten

des Polizeipostens Waibstadt.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 62-jähriger Radfahrer beim Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem

Autofahrer und einem Radfahrer erlitt am Dienstagnachmittag ein 62-jähriger

Fahrradfahrer leichte Verletzungen. Ein 22-jähriger Mann war gegen 15.30 Uhr mit

seinem VW Passat auf der Walldorfer Straße in Richtung Walldorf unterwegs. Beim

Linksabbiegen in die Straße „In den Auwiesen“ übersah er den 62-Jährigen, der

mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Walldorfer Straße in Richtung Wiesloch

befuhr. Dabei kommt es zur Kollision, wodurch der 62-Jährige auf die Fahrbahn

stürzte. Hierbei zog sich dieser leichte Verletzungen zu. Er wurde nach

Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein

nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund

1.000 Euro.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Dreister Trickdieb greift zu und entwendet Bargeld – Polizei sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag gegen 12:30 Uhr sprach ein

bislang unbekannter Mann eine 76-Jährige an der Ecke Leopoldstraße/ Winterstraße

an und fragte diese nach etwas Kleingeld. Die hilfsbereite und nichtsahnende

Frau zückte daraufhin ihren Geldbeutel. Bei einer anschließenden Nachschau wurde

sie dann aber plötzlich von dem Unbekannten unterstützt. Was die Frau nicht

wusste, der Mann täuschte seine Hilfe nur vor. In Wirklichkeit nutzte der

Langfinger nämlich den Moment aus und entwendete so unbemerkt 15 Euro Scheingeld

aus dem Portemonnaie der 76-Jährigen. Anschließend ergriff der Trickdieb die

Flucht in unbekannte Richtung. Erst als die 76-Jährige wieder zuhause war,

stellte sie den dreisten Diebstahl fest.

Beschreibung Trickdieb:

männlich, ca. 50 Jahre alt, stämmiger Körperbau, ca. 170 cm groß, Halbglatze,

Dreitagebart. Besonders auffällig wäre das höfliche Auftreten des Mannes gewesen

sowie der Umstand, dass er einen osteuropäischen Akzent hatte. Weitere Hinweise

zu dem Täter liegen derzeit nicht vor.

Der Polizeiposten Walldorf hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht

nun nach Zeugen, die den Mann möglicherweise gesehen haben sowie Angaben zu

dessen Fluchtrichtung machen können. Darüber hinaus kann derzeit nicht

ausgeschlossen werden, dass auch weitere Personen durch den Trickdieb geschädigt

wurden. Zeugen sowie mögliche Betroffene werden gebeten, sich unter der Tel.:

06227 8419990 zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 31-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen

in Hockenheim wurde ein 31-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Eine

42-jährige Frau war kurz nach 7 Uhr mit ihrem Nissan auf der Heidelberger Straße

in Richtung Untere Hauptstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Untere

Hauptstraße übersah sie den 31-Jährigen, der mit seinem Fahrrad die Obere

Hauptstraße in Richtung Untere Hauptstraße befuhr und stieß im

Einmündungsbereich mit ihm zusammen. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn und zog

sich Verletzungen an beiden Handgelenken zu. Er wurde von Rettungskräften vor

Ort medizinisch versorgt. Es war lediglich geringfügiger Sachschaden entstanden.

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis: Tiefstehende Sonne blendet VW-Fahrer

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 08:40 Uhr

befuhr ein 72-Jähriger mit seinem VW die Schulstraße in Richtung Karlstraße, als

seine Sicht durch die tiefstehende Sonne zunehmend eingeschränkt wurde. Obwohl

der VW-Fahrer seine Geschwindigkeit bereits reduziert hatte, übersah er auf Höhe

der Hausnummer 13 einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Ford. Einen

Zusammenstoß mit diesem konnte der 72-Jährige nicht mehr rechtzeitig verhindern.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 6500

Euro. Der 72-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin übersieht Radfahrer – eine verletzte Person

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag

gegen 12:55 Uhr an der Kreuzung Trajanstraße / Schriesheimer Straße. Eine

46-Jährige Mazda-Fahrerin war auf der Trajanstraße unterwegs. Als sie an der

Kreuzung zur Schriesheimer Straße angekommen war, wollte die Frau nach links

abbiegen und übersah beim Abbiegevorgang einen 73-Jährigen Fahrradfahrer,

welcher die Schriesheimer Straße in Fahrtrichtung Dossenheim befuhr. Der Mann

wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in eine

Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.500 EUR.

A61, Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall am Stauende – Verursacher flüchtet

A61 / Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen der Landesgrenze

Rheinland-Pfalz und dem Autobahndreieck Hockenheim kam es am Dienstag gegen

17:10 Uhr am Stauende zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw – der Verursacher

flüchtete.

Der Unfallflüchtige fuhr zuvor auf einen vor ihm bremsenden Skoda auf und schob

diesen in der Folge auf einen bereits stehenden KIA. Der Unfallverursacher stieg

aus seinem BMW und erkundigte sich bei den beiden anderen Fahrern um deren

Befinden. Um die Unfallstelle so schnell als möglich zu räumen, einigten sich

alle Beteiligten darauf auf den Seitenstreifen zu fahren. Dort angekommen

bemerkten der KIA- und der Skoda-Fahrer wie der Unfallverursacher mit seinem BMW

auffallend stark beschleunigte und noch vor dem Austausch der erforderlichen

Daten flüchtete.

Das Autobahnpolizeirevier Walldorf hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht

aufgenommen. Der Fahrer des BMW mit Heidelberger Zulassung kann wie folgt

beschrieben werden: männlich, 40-50 Jahre alt, schlank, dunkle kurze Haare,

sprach im badischem Dialekt. Hinweise zum Unfallgeschehen und / oder dem

flüchtigen Fahrer werden unter 06223 92540 entgegengenommen.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden E-Bikes aus Tiefgarage – Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag

zwischen 20 und 7 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter zwei E-Bikes aus einer

Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der Carl-Orff-Straße. Die Polizei hat die

Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Die

Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest. Zeugen, welche etwas Verdächtiges im

Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Ladenburg unter 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.