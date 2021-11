Heidelberg-Bergheim: Radfahrerin nach Unfall mit Fußgängerin schwer verletzt – Unfallbeteiligte gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im

Stadtteil Bergheim erlitt eine 64-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen. Die

64-Jährige befuhr kurz vor 16 Uhr mit ihrem Fahrrad verbotswidrig den

Fußgängerbereich „Alte Glockengießerei“ in Richtung Römerstraße. Dabei streifte

sie beim Vorbeifahren eine Fußgängerin und kam zu Fall. Da zunächst die

Verletzungen der Radfahrerin nicht abzuschätzen waren, verzichteten beide

beteiligten Frauen nach kurzem Gespräch auf einen Personalienaustausch,

woraufhin sich die Fußgängerin entfernte. Erst im Zuge der Erstversorgung der

64-Jährigen durch Rettungskräfte und Notarzt ergaben sich schwerwiegende

Verletzungsmuster in Form von Rippenbrüchen. Die Frau wurde zur Behandlung in

ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs benötigen die Ermittler der

Verkehrspolizei die Angaben der beteiligten Fußgängerin und bittet diese, sich

unter der Rufnummer 0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei Heidelberg zu melden.

Heidelberg-Bergheim: 31-Jähriger ohne gültigen Fahrschein erwischt – vorläufige Festnahme nach Fluchtversuch

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr wurde die Polizei

verständigt, nachdem ein 31-Jähriger ohne gültigen Fahrschein die Straßenbahn

nutzte und schließlich die Flucht ergriff. Kurz zuvor stiegen zwei Mitarbeiter

der Verkehrsbetriebe an der Haltestelle „Am Hauptbahnhof“ in eine Straßenbahn

ein. Während die beiden Kontrolleure die Mitführpflicht eines gültigen

Fahrscheins überprüften, fiel ihnen ein Fahrgast auf, der erst nach Beginn der

Kontrollmaßnahmen sein Ticket entwertete. Der 31-Jährige wurde daraufhin zur

Rede gestellt und aufgefordert auszusteigen. An der Haltestelle „Stadtbücherei“

verließen die beiden Mitarbeiter zusammen mit dem 31-Jährigen die Straßenbahn.

Sofort versuchte der Mann die Flucht zu ergreifen und sich so der Feststellung

seiner Personalien zu entziehen. Durch ein Entgegenstellen konnten die beiden

Kontrolleure die Flucht des 31-Jährigen zunächst noch verhindern. Als dieser

dann aber anfing die beiden Männer zu beleidigen und sich provokativ vor ihnen

aufbaute, verständigten diese die Polizei. Diesen Moment nutzte der 31-Jährige

offenbar schamlos aus, sprang über die dortige Brüstung und flüchtete in

Richtung Gerichtsgebäude. Die bereits anfahrenden Einsatzkräfte des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnten den Flüchtigen wenige Meter von der

Haltestelle entfernt feststellen und vorläufig festnehmen. Dieser wurde dann zur

weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Gegen ihn wird nun wegen

des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie wegen des Verdachts der

Beleidigung ermittelt.

Heidelberg-Pfaffengrund: Betrunkene Autofahrerin kollidiert frontal mit Gegenverkehr

Heidelberg (ots) – Am Dienstagabend gegen 19:55 Uhr geriet eine betrunkene

52-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf dem Kurpfalzring in den Gegenverkehr und

kollidierte mit einem VW, der mit drei Personen besetzt war. Die 52-Jährige

wollte vom Wieblinger Weg auf den Kurpfalzring in Richtung Pfaffengrund

abbiegen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem VW im Gegenverkehr

kollidierte. Die 20-jährige VW-Fahrerin befand sich auf der Linksabbiegerspur

des Kurpfalzrings und wollte auf den Wieblinger Weg abbiegen. Ihr Auto war mit

zwei weiteren Insassen besetzt. Durch den Aufprall wurden die drei Insassen des

VWs leicht verletzt und mussten mit Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser

gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Unfallverursacherin einen

Wert von 2,24 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Eine Reinigungsfirma musste die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen

reinigen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Führerschein der 52-Jährigen wurde sichergestellt.

Heidelberg-Pfaffengrund: Frontalzusammenstoß – drei leicht Verletzte

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Am Dienstagabend gegen kurz vor 20.00 Uhr

ereignete sich auf dem Kurpfalzring in Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei

welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin

befuhr mit ihrem Mitsubishi die L637 vom Hornbach-Baumarkt kommend in Richtung

des Kurpfalzrings. An der Einmündung L637 / Kurpfalzring kam sie nach links in

den Gegenverkehr, wo sie frontal mit dem Pkw einer 20-Jährigen kollidierte. Die

Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die 20-Jährige, sowie deren beiden

19-Jahre alten Mitfahrerrinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen

im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten, ausgehend von der

Fahrzeugführerin des Mitsubishi Eclipse Cross, Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein

daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über

2,2 Promille, weshalb der 52-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe

entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden an

beiden Pkw beträgt ca. 20.000 Euro. Sowohl der VW Polo als auch der Mitsubishi

waren im Anschluss an die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn

durch eine Spezialfirma gereinigt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es

hierdurch nicht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes

Heidelberg.