Die Brandursachenermittlungen vor Ort sind inzwischen abgeschlossen. Im Rahmen der bisherigen polizeilichen Ermittlungen haben sich keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Es ist nach derzeitigen Erkenntnissen von einem elektrotechnischen Defekt als Ursache des Feuers auszugehen.

Ursprungsmeldung:

Schenklengsfeld/Schenksolz – Am Dienstagabend (23.11.), gegen 19:30 Uhr, kam es in der Solztalstraße zum Brand eines Einfamilienhauses.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Zimmer im Obergeschoss des Einfamilienhauses in Flammen. Durch die schnellen Löschmaßnahmen der Feuerwehren aus Bad Hersfeld, Schenklengsfeld, Malkomes und Wippershain konnte ein Übergreifen auf andere Räume und den Dachstuhl größtenteils verhindert werden.

Die Bewohner des Hauses retteten sich glücklicherweise rechtzeitig und unverletzt aus dem Gebäude.

Brandermittler der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen brach das Feuer in der oberen Etage des Wohnhauses aus. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Es entstand Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Verkehrsunfallmitteilung

Petersberg – Ein 62-jähriger E-Trike Fahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (23.11.) leicht verletzt. Eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr, gegen 10 Uhr, in Petersberg die Dipperzer Straße in Fahrtrichtung Petersberger Straße auf dem rechten von zwei Fahrspuren. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Dipperzer Straße / Rabanus- Maurus-Straße / An Sankt Johann, musste sie ihr Fahrzeug an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage anhalten. Der nachfolgende 62-jährige E-Trike Fahrer hielt ebenfalls an. Der hinter ihm befindliche 66-jährige Renault-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der 62-jährige E-Trike Fahrer stürzte zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.100 Euro.

Verkehrsunfall eines Linienbusses

Bad Hersfeld – Am Dienstag (23.11.), gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mann aus Rotenburg an der Fulda mit einem Linienbus die Reichsstraße. Zur selben Zeit befuhr ein 79-jähriger Mann aus Bad Hersfeld die Dudenstraße und bog in die Reichsstraße ab. Hierbei stieß er mit dem vorfahrtberechtigten Linienbus zusammen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Verkehrsunfall während des Überholvorgangs

Bad Hersfeld – Am Dienstag (23.11.), gegen 7 Uhr, befuhren eine 41-jährige Frau aus Rotenburg mit einem Opel Vectra und ein 35-jähriger Mann aus Rotenburg mit einem Tesla, die zweispurige Bundesstraße 27 aus Friedlos kommend in Richtung Bad Hersfeld. Der 35-Jährige setzte zum Überholen auf der linken der beiden Spuren an. Während des Überholvorgangs setzte die 41-jährige Frau mit ihrem Opel Vectra ebenfalls nach links zum Überholen an. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die Schadenshöhe beträgt circa 12.000 Euro. Beide Pkw`s waren noch fahrbereit.

Verkehrsunfallflucht

Bebra – Ein Pkw-Fahrer aus Bebra parkte seinen BMW am Montag (22.11.), in der Zeit von 19 Uhr bis 22 Uhr, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Lindenallee. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am rechten Kotflügel fest. Der Schaden beträgt circa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sprinter streift Fußgängerin

Alsfeld – Am Montag (22.11.), gegen 14.45 Uhr, benutzte eine 90-jährige Fußgängerin aus Alsfeld den Gehweg in der Straße „Reibertenröder Weg“ und lief in Richtung Innenstadt. Am dortigen Bahnübergang musste sie vor der geschlossenen Schranke warten und blieb dazu auf dem Gehweg stehen. Gleichzeitig fuhr ein 33-jähriger Mann aus Fulda mit seinem weißen Sprinter rückwärts aus einer Grundstückszufahrt. Dabei erfasste er die Fußgängerin, die in der Folge zu Fall kam. Durch den Zusammenstoß wurde die 90-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Neuhof – Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale im Zollweg am frühen Mittwochmorgen (24.11.), gegen 2:55 Uhr, hat die Kriminalpolizei Fulda die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurden am heutigen Morgen, gemeinsam mit Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamts, aufwendige Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt.

Am Gebäude und am Geldautomat entstand erheblicher Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Mehrere Glasscheiben der Bankfiliale zersplitterten durch die Druckwelle der Sprengung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die Täter mit einer Limousine über die Hanauer Straße in Richtung der Autobahn 66 geflüchtet. Wer hat in Neuhof in den Morgenstunden ab 2 Uhr oder auch in den Tagen zuvor, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0.

Einbruch in Apotheke

Fulda/Horas – Am Aschenbergplatz brachen Unbekannte am frühen Dienstagmorgen (23.11.), gegen 4.45 Uhr, in eine Apotheke ein. Die Täter zerschlugen die Scheibe eines Schaufensterglases und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und Medikamente im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Es entstand 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Apotheke

Petersberg – Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen (23.11.), gegen 5.30 Uhr, in der Straße „Im Heiligengarten“ in eine Apotheke einzubrechen. Die angegangene Scheibe einer Glastür hielt den Schlägen der Täter stand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit drei Lkw und hohem Sachschaden, Nachtrag zur Erstmeldung

Niederaula

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und etwa 200.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Dienstagabend (23.11.2021) gegen 22:20 Uhr auf der A 7 in der Gemarkung Niederaula zwischen den Anschlussstellen Hünfeld/Schlitz und Niederaula. Ein 65-jähriger aus Aschaffenburg mit seinem Solo-Lkw, ein 35-jähriger aus Rumänien mit seinem Sattelzug, sowie ein 36-jähriger aus Crailsheim mit seinem Lkw-Gespann befuhren in dieser Reihenfolge hintereinander den besagten Streckenabschnitt auf dem rechten Fahrstreifen in nördlicher Richtung. Aufgrund eines liegengebliebenen Lkw etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Niederaula und dadurch bedingter Sperrung des rechten Fahrstreifens mit Staubildung, mussten der Aschaffenburger und der Rumäne ihre Fahrzeuge am Stauende anhalten. Der 36-jährige Crailsheimer konnte sein Gespann aus noch ungeklärter Ursache nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen bzw. ausweichen und fuhr auf den stehenden Sattelzug des Rumänen auf. Dieser wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm stehenden Solo-Lkw des 65-jährigen Aschaffenburgers geschoben. Alle drei Fahrer wurden dabei verletzt. Lediglich der Crailsheimer musste mit schweren Verletzungen stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Für die Dauer der umfangreichen Bergungsarbeiten blieb die A 7 ab der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz in nördlicher Richtung bis 04:55 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Aufgrund geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Behinderungen.

Neben mehreren Streifen der Polizeiautobahnstationen Petersberg und Bad Hersfeld, waren zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr Hünfeld, der Autobahnmeisterei Fulda sowie mehrere Abschlepp- und Bergungsdienste an der Unfallstelle eingesetzt. Zudem musste die Untere Wasserbehörde wegen des Eindringens ausgelaufener Betriebsstoffe ins angrenzende Erdreich verständigt werden. Erwähnenswert sei noch am Rande, dass es beim Durchfahren der Rettungsgasse im Rahmen einer Alarmfahrt zu einer Kollision zwischen einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr und einem im Stau stehenden Lkw kam, die mit lediglich geringem Sachschaden glücklicherweise glimpflich verlief.

Geldausgabeautomat (GAA) gesprengt

Fulda

Gegen 02:55 Uhr (24.11.21) wurde am frühen Mittwochmorgen in 36119 Neuhof der GAA der Raiffeisenbank gesprengt. Die bislang unbekannten Täter sind vermutlich mit einem Pkw geflüchtet, nachdem sie den Geldausgabeautomaten gesprengt und dabei erheblichen Gebäudeschaden angerichtet hatten. Die Polizei ist mit starken Kräften in der Nahbereichsfahndung und werden dabei durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe und sachdienliche Hinweise:

Wer hat zur besagten Zeit Beobachtungen im Bereich des Zollweges

in 36119 Neuhof / Tatortnähe gemacht?

in 36119 Neuhof / Tatortnähe gemacht? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen unter der Rufnummer 0661/105-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de – Onlinewache

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen /

Niederaula

Der Leitstelle des PP Osthessen wird um 22:26 Uhr (23.11.21) ein Verkehrsunfall auf der BAB 7, Fahrtrichtung Norden, ca. 1,5 km vor der Anschlussstelle Niederaula gemeldet. Am Unfall sollen nach ersten Erkenntnissen mehrere Fahrzeuge / Lkw beteiligt sein. Autobahn ist im Bereich der Unfallstelle derzeit voll gesperrt. Nähere Einzelheiten zum Unfall liegen nicht vor.