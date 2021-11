Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Wer sah den Angriff? – Offenbach

(aa) Nachdem ein Fußgänger am späten Dienstagabend in der Liebigstraße unvermittelt geschlagen und leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war der 39-Jährige gegen 22.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 30 unterwegs, als er auf die etwa 1,75 Meter großen Männer traf. Diese schlugen ihn und sprühten mit einem Reizstoffsprühgerät. Dann flüchteten die Unbekannten, wobei sie unweit entfernt in ein Fahrzeug gestiegen sein könnten. Beide Täter waren dunkel gekleidet und einer ist blondhaarig. Der 39-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet nun Anwohner und Passanten, die verdächtige Personen und vor allem auch Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

49-Jähriger mit unzulässigem Blaulicht unterwegs – Langen

(lei) Mit einem illegalen Blaulicht auf seinem BMW soll ein 49-Jähriger am Samstagnachmittag mehrere Verkehrsteilnehmer mit teilweise hoher Geschwindigkeit überholt haben. Die Polizei in Langen sucht nun Zeugen und weitere Geschädigte des Vorfalls. Was war passiert? Aufmerksame Zeugen teilten den Ordnungshütern gegen 15.25 Uhr mit, dass ein weißer X7 mit OF-Kennzeichen während der Fahrt in der Pittlerstraße das Blaulicht eingeschaltet habe und mehrere Fahrzeuge offenbar zur Seite fahren mussten, sodass der SUV überholen konnte. Die Straße befuhr er dabei offenbar mehrmals. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Pittlerstraße (40er-Hausnummern) trafen die Beamten den 49-jährigen mutmaßlichen Fahrer schließlich an. Im Fahrzeuginnenraum erblickten sie auf dem Armaturenbrett tatsächlich eine mobile Rundumleuchte und stellten diese sicher. Gegen den Mann aus Egelsbach wurde ein Strafverfahren eingeleitet, in dem er sich nun wegen Verdachts der Amtsanmaßung sowie der Nötigung verantworten muss. Die missbräuchliche Verwendung eines Blaulichts stellt zudem eine Ordnungswidrigkeit dar. Die Ermittler bitten nun weitere Zeugen und diejenigen, die zur Seite fahren mussten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Hinweis: Ein Bild des sichergestellten Blaulichts ist dieser Meldung beigefügt (Quelle: PP Südosthessen)

Unfallflucht: Geparkten Golf touchiert – Mühlheim

(jm) Die Polizei in Mühlheim sucht einen Unfallverursacher, der am Dienstagabend in der Hindemithstraße einen dort geparkten VW Golf beschädigte. Gegen 18.55 Uhr hörte ein Passant einen Knall und informierte die Polizei. Die Beamten konnten in Höhe der Hausnummer 8 den geparkten Golf mit einem beschädigten Außenspiegel feststellen. Offenbar touchierte der bislang unbekannte Fahrer beim Vorbeifahren den Golf und fuhr in Richtung Friedensstraße davon. Weitere aufmerksame Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06108 6000-0 bei der Polizei in Mühlheim zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Dunkles Auto flüchtig: Unbekannter Unfallzeuge soll sich bitte melden! – Hanau

(lei) Ein dunkles Auto hat am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, in der Breitscheidstraße 22 einen Schaden von rund 2.000 Euro an einem weißen Renault mit HU-Kennzeichen verursacht. An dem Auto vom Typ 207 wurden die Fahrseite und der linke Außenspiegel beschädigt. Beobachtet wurde das Ganze durch einen bislang unbekannten Unfallzeugen, der gegenüber dem Fahrzeughalter angab, dass das Verursacherfahrzeug anschließend in Richtung Karl-Marx-Straße weitergefahren sein soll. Dieser sowie weitere Zeugen werden nun gebeten, sich bitte bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Diebe bauten Abstandssensoren aus – Hanau

(aa) Diebe hatten sich in der Luise-Kiesselbach-Straße auf das hintere Gelände eines Autohauses geschlichen. Die Unbekannten bauten aus den vorderen Stoßstangen von insgesamt acht Fahrzeugen die Abstandssensoren aus und verschwanden mit einer Beute von über 10.000 Euro. Der Diebstahl wurde am Dienstag, gegen 15 Uhr, festgestellt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Rentner findet teuren Schmuck und Bargeld in seiner Hecke – Main-Kinzig-Kreis

(neu) Eine überaus ungewöhnliche Fundsache gibt seit gut drei Wochen der Hanauer Polizei Rätsel auf. Nun wendet sie sich mit der Angelegenheit an die Öffentlichkeit und hofft auf neue Hinweise.

Ein Rentner aus der Nähe von Hanau hatte bei Gartenarbeiten auf seinem Grundstück in einer Hecke einen Müllbeutel gefunden, den ein Unbekannter dort anscheinend entsorgt hatte. Doch in der Tüte war keinesfalls Unrat, wie anfangs zu vermuten war, sondern ganz im Gegenteil befand sich hochwertiger Goldschmuck und eine ansehnliche Summe Bargeld im sechsstelligen Bereich darin.

Seit dem ungewöhnlichen Fund versucht die Hanauer Polizei die Herkunft der Wertsachen zu klären, bislang allerdings vergeblich. Auch wenn Geld und Schmuck in der Hecke wohl kaum „verloren“ wurden, ließ sich ein konkreter Bezug zu einer möglichen Straftat bislang nicht herstellen. Aufgrund des äußerlichen Zustandes dürfte die Tüte zudem wohl schon mehrere Jahre in der Hecke gelegen haben, ohne dass sie entdeckt wurde.

Die Ermittler erhoffen sich nun mit der Veröffentlichung von Fotos der Schmuckstücke, den rechtmäßigen Eigentümer oder zumindest die Hintergründe der vermeintlich herrenlosen Sache ermitteln zu können und fragt die Bevölkerung:

Wer kennt die abgebildeten Schmuckstücke und kann etwas zu deren Herkunft sagen?

Herkunft sagen?

Wer kann Angaben darüber machen, wer die Tüte (vielleicht schon vor einigen Jahren) in die Hecke geworfen hat?

vor einigen Jahren) in die Hecke geworfen hat?

Es handelt sich um überwiegend um Damen- und Herrenringe sowie mehrere Taschenuhren, aber auch Halsketten und Ohrstecker. Die Schmuckstücke wurden in einem Fachbetrieb begutachtet und auf rund 20.000 Euro geschätzt. Es handelt sich um sogenannte Massenware, die in den 50er und 60er Jahren in den USA hergestellt sein dürfte.

Sollten sich keine neuen Hinweise ergeben, wird die Mülltüte samt Inhalt wie jede andere „normale“ Fundsache behandelt und geht demnach dem kommunalen Fundbüro zu.

Hinweise nimmt die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 90100 entgegen.

Offenbach, 24.11.2021, Pressestelle, Rudi Neu, Telefon: 069 8098-1200.