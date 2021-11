26-Jähriger nach schwerer Vergewaltigung festgenommen

Wetzlar (ots) – Nach einer schweren Vergewaltigung im September 2021 im Bereich der Spinnereistraße zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes, klickten Dienstagmorgen 23.11.2021 die Handschellen. Im Rahmen der Ermittlungen erhärteten sich die Hinweise auf einen 26-jährigen Somalier.

Die Wetzlarer Kriminalpolizisten erwirkten einen Haftbefehl beim Amtsgericht Wetzlar gegen den derzeit in Offenbach am Main wohnhaften Mann. Der 26-Jährige wurde Dienstag 23.11.2021 in einer Gemeinschaftsunterkunft durch Kollegen der Polizei Offenbach am Main festgenommen. Der Somalier sitzt derzeit in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Dietzhölztal-Ewersbach: BMW X3 zerkratzt

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag (20.11.2021), 13:30 Uhr und Montag (22.11.2021), 12:00 Uhr, zerkratzen Unbekannte einen BMW X3. Der weiße SUV stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Sportplatzes am Weiher. Die Vandalen beschädigten das Auto rundherum. Der Schaden wird mit 10.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger: Mercedes-Stern abgebrochen und mitgenommen

Von einem blauen Daimler-Benz brachen Unbekannte am Freitag (19.11.2021), um 13:45 Uhr den Stern von der Motorhaube ab. Der 190er Mercedes stand auf einem Parkplatz am Haigerer Bahnhofsvorplatz. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Offenbar riss ein Jugendlicher, der mit weiteren Jugendlichen unterwegs war, den Stern von der Haube.

Wer kann Hinweise zu den bisher unbekannten Jugendlichen geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Festnahme nach Trickdiebstahl

Eine 64-Jährige tätigte gestern Vormittag (23.11.2021) ihre Einkäufe im Aldi-Markt in der Kasseler Straße. Gegen 09:45 Uhr wurde sie von einer fremden Frau in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Ein Mann nutzte die Gelegenheit, öffnete die Handtasche der

64-Jährigen und griff sich die Geldbörse. Die aus einem Dillenburger Stadtteil stammende 64-Jährige bemerkte die offene Tasche und versuchte den unbekannten Dieb festzuhalten. Dabei wurde sie zu Boden gerissen und verletzte sich leicht.

Der Mann flüchtete mit seiner Beute, während seine Komplizin durch aufmerksame Mitarbeiterinnen des Einkaufsmarktes festgehalten und der Polizei übergeben werden konnte. In der Geldbörse befanden sich mehrere Karten und Bargeld. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte die aus Rumänien stammende 47-Jährige Trickdiebin die Wache wieder verlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls, sowie Trickdiebstahl und sucht Zeugen: Wer hat die Situation im Einkaufsmarkt mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität des 40-45 Jahre alten, rund 165 cm großen, stämmigen,unbekannten Mannes geben? Er war mit einer schwarzen Steppjacke, einer schwarzen Hose und dunkler Wollmütze bekleidet. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Unbekannter drängelt und verursacht Verkehrsunfall

Am 18.11.2021 fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Suzuki Swift auf der Bundesstraße 277 von Dillenburg in Richtung Herborn. Die Suzuki-Fahrerin war auf der linken Spur unterwegs. Dicht hinter ihr fuhr ein Unbekannter, betätigte die Lichthupe, hupte und drängelte offenbar. Die junge Frau wurde offensichtlich verunsichert, geriet mit ihrem weißen Swift nach links und prallte mit der linken Fahrzeugseite in die Mittelleitplanke.

Der Unfallschaden wird mit 3.000 Euro beziffert. Der Unbekannte flüchtete von der Unfallstelle. Die Herborner Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

