Leitpfosten heraus gerissen und auf B450 geworfen

Fritzlar-Lohne (ots) – 21.11.2021, 02:12 Uhr – Vermutlich ein unbekannter Täter riss in der Nacht von Samstag 20.11.2021 zu Sonntag 21.11.2021 an der B 450 mehrere Leitpfosten aus und warfen einige davon auf die Fahrbahn der Bundesstraße. 2 Pkws fuhren darüber. Der Täter war zu Fuß auf der B 450, von Fritzlar kommen, in Richtung Lohne unterwegs. Auf der Strecke bis kurz hinter der Einmündung nach Wehren, riss er mehrere Leipfosten heraus und warf diese teilweise auf die Fahrbahn.

Im Anschluss fuhren 2 Pkws über die auf der Fahrbahn liegenden Leitpfosten, bei einem Pkw wurde hierdurch ein Reifen beschädigt. Von der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die Ermittler suchen Zeugen, welche Angaben zu dem Täter machen können oder in der Nacht von Samstag zu Sonntag im Bereich der B 450 zwischen Fritzlar und Lohne verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Unbekannte stehlen Bargeld und Schmuck aus Wohnhaus

Knüllwald-Remsfeld (ots) – 22.11.2021, 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr – In ein Wohnhaus im Grünen Weg brachen unbekannte Täter am Montagabend 22.11.2021 ein und stahlen Bargeld und ein Schmuckstück. Die Täter begaben sich an die Rückseite des Hauses und brachen dort eine Terrassentür und ein Fenster auf. Anschließend begaben sie sich in das Wohnhaus und durchsuchten die meisten Räume nach Wertgegenständen.

Die Täter stahlen vorgefundenes Bargeld aus einer Geldbörse und ein Armband. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 520 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Wohnhaus

Felsberg-Gensungen (ots) – 22.11.2021, 05:40 Uhr bis 19:45 Uhr – In ein Wohnhaus im Giesenweg brachen unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Montags ein und stahlen vorgefundenes Bargeld. Die Täter begaben sich zu dem Wohnhaus und kletterten dort an einem Regenfallrohr auf einen Balkon des Hauses. Hier brachen sie ein Fenster auf und stiegen in das Haus ein. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und stahlen vorgefundenes Bargeld aus einem Portemonnaie.

Mit der Beute flüchteten die Täter über den Balkon in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

