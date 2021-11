Diebisches Duo gesucht

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Zwei noch unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen 24.11.2021 versucht, in ein Bekleidungsgeschäft in der Lassallestraße in Kassel einzubrechen. Da sie beim Aufhebeln eines Fensters jedoch von einer Anwohnerin ertappt und angesprochen wurden, ergriffen sie die Flucht, ohne in das Geschäft gelangt zu sein. Die Kasseler Kripo sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können.

Der Notruf der Anwohnerin war heute Morgen gegen 6:55 Uhr bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Sofort entsandten die Beamten mehrere Streifenwagen zur Fahndung nach den beiden Einbrechern, die über die Goethestraße in Richtung Kirchweg geflüchtet waren. Den Unbekannten war jedoch die Flucht gelungen.

Die Fahndung blieb erfolglos.

Wie sich bei der Anzeigenaufnahme durch Beamte des Kriminaldauerdienstes am Tatort herausstellte, hatten die Täter versucht, ein zweiflügeliges Fenster des im Erdgeschoss liegenden Bekleidungsgeschäfts mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Dabei hatten sie mehrere Hebelmarken im Rahmen hinterlassen, das Fenster aber nicht öffnen können.

Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Zu den beiden Einbrechern liegt derzeit folgende Beschreibung vor:

Täter 1: Männlich, ca. 1,80 Meter groß, muskulöse Statur, südosteuropäisches Äußeres, dunkle Hose, graue Wollmütze, braune Kunstlederjacke, Mund-Nasen-Schutz.

Täter 2: Männlich, ca. 1,75 Meter groß, hagere Statur, südosteuropäisches Äußeres, Wintermütze, Mund-Nasen-Schutz.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Drogenberauschter Fahrer gestoppt

Kassel-Unterneustadt (ots) – Beamte des Polizeireviers Ost haben am Dienstagabend 23.11.2021 Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit auf der Hafenbrücke in Kassel durchgeführt. Zwischen 22-23:30 Uhr überprüften die Polizisten die in Richtung Hafenstraße fahrenden Verkehrsteilnehmer. 19 Fahrzeuge wurden in dieser Zeit in die Kontrollstelle gewinkt.

Bei 3 Autos waren Scheinwerfer defekt, weshalb die Fahrer verwarnt und ihnen eine sogenannte Mängelkarte ausgestellt wurden. Sie müssen ihre Fahrzeuge nun nochmals in einwandfreiem Zustand vorführen. Zudem überprüften die Beamten die angehaltenen Fahrer auf ihre Fahrtüchtigkeit. Dabei geriet ein 20-Jähriger aus Lohfelden, der mit seinem BMW gegen 22:50 Uhr in die Kontrollstelle gewinkt wurde, in den Verdacht, berauscht am Steuer seines Wagens zu sitzen.

Ein durchgeführter Drogentest schlug anschließend auf verschiedene Rauschgifte in seinem Urin an, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme mit auf das Revier begleiten musste. Gegen ihn wird nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt.

