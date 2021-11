Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe – 48-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Dienstagnachmittag ein

48-jähriger deutscher Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen

Amtsgericht vorgeführt. Dem Beschuldigten wird bewaffnetes Handeltreiben mit

Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Im Rahmen eines vom Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz und der Staatanwaltschaft

Karlsruhe geführten Ermittlungsverfahrens wurde am Montagmorgen die Wohnung des

Beschuldigten in Karlsruhe durchsucht. Hierbei wurden mehr als 200 Gramm

Amphetamin, etwa 100 Gramm Marihuana sowie ein Dolch, ein Wurfmesser und ein

Kurzschwert aufgefunden und sichergestellt.

Kraichtal- 63-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensbedrohlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Zu einem Arbeitsunfall kam es am Dienstagmorgen beim Abladen

eines Lkws in der Alte Münzesheimer Straße in Gochsheim.

Nach bisherigem Sachstand hielt der Lkw-Fahrer gegen 07:45 Uhr im Bereich der

dortigen Baustelle um Metallrohre anzuliefern. Bevor die Entladefirma die

Metallrohre sichern konnte, löste der Fahrer die Sicherheitsgurte der Plane.

Hierdurch fallen vier Metallrohre (6 m lang, Durchmesser 40 cm) vom Auflieger

herunter und begraben den 63-Jährigen unter sich. Dieser wird hierbei

schwerstverletzt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Karlsruhe- Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden im unteren

dreistelligen Bereich sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am

Montagabend in der Kaiserallee ereignete.

Nach bisherigen Kenntnisstand fuhr gegen 19:15 Uhr eine 24 Jahre alte

Rollerfahrerin auf der Anliegerfahrbahn der Kaiserallee in Richtung Entenfang

und überholte vermutlich mit zu geringem Seitenabstand einen 23-jährigen

Fahrradfahrer. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 23-Jährige beim

Überholvorgang mit seinem Rad nach links und kollidierte hierbei mit der

Rollerfahrerin. Durch den Zusammenstoß verloren beide das Gleichgewicht und

kollidierten erneut miteinander und stürzten in der Folge zu Boden. Der Roller

der 24-Jährigen streifte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Durch den Sturz zogen sich beide Unfallbeteiligte leichte Verletzungen zu.

Ettlingen – Auto zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Autobesitzer, der sein Fahrzeug am Samstag in der

Schleinkoferstraße abgestellt hatte, stelle am Sonntag fest, dass sein Fahrzeug

auf beiden Seiten zerkratzt worden war.

Der 30-jährige Geschädigte hatte sein Fahrzeug, einen BMW, am Samstag, gegen

19.30 Uhr, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Schleinkoferstraße geparkt. Als er

am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr wieder zu seinem Auto kam, musste er

feststellen, dass der Lack tief zerkratzt worden war. Und zwar sowohl auf der

der Fahrbahn zugewandten als auch auf der abgewandten Seite.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier

Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

Rheinstetten – Zigarettenautomat aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter hebelten vermutlich am späten

Montagabend einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofsstraße in Rheinstetten auf.

Die im Automat befindlichen Zigarettenschachteln, sowie der Inhalt des

Scheingeldbehälters und das Münzfach wurden entwendet. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Karlsruhe – Einbrecher am Montag in Rintheim und Hagsfeld unterwegs

Karlsruhe (ots) – Einen vollendeten und einen versuchten Einbruch in Rintheim

und Hagsfeld wurden der Polizei am Montagabend gemeldet.

Zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern durch das

Einschlagen einer Scheibe in ein Wohnhaus im Weinweg einzusteigen. Obwohl die

Wohnungsinhaber zum Tatzeitpunkt zuhause waren, stahlen die Täter Bargeld und

Schmuck und verließen anschließend unerkannt das Anwesen.

Gegen 18:30 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Wohnung in der

Hofäckerstraße in Hagsfeld. Auch hier gelangten sie in die Wohnung in dem sie

ein Fenster einwarfen. Da die Täter durch die nach Hause kommende Bewohnerin

gestört wurden, ließen diese von ihrem weiteren Vorhaben ab und flohen durch das

Treppenhaus. Einer der Täter wird als 175-180 cm groß, hellhäutig, mit dunklen

kurzen Haaren beschrieben. Er war mit dunkler Kleidung, einer schwarze Basecap

und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz bekleidet.

In wie weit die Einbrüche im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der

Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Zeugenhinweise werden beim Kriminaldauerdienst unter Telefon: 0721 666 555

entgegengenommen.

Karlsruhe – Aggressiver 35-Jähriger in Gewahrsam genommen

Karlsruhe (ots) – Einem Zeugen fiel der 35-Jährige zunächst kurz nach 22.00 Uhr

auf der Kriegsstraße auf, da er an einer Baustelle Warnbarken umstieß und den

Außenspiegel eines Pkw beschädigte. Der Mann ging anschließend zum Marktplatz

und stieg dort in eine Straßenbahn. In der Bahn trat er dann gegen die Türen,

schlug gegen die Kabinentüre des Fahrers und beleidigte diesen. Er konnte

schließlich gegen 22.20 Uhr in der Straßenbahn vorläufig festgenommen werden. Da

er sich weiterhin aggressiv verhielt und nicht beruhigen ließ, musste er in

Gewahrsam genommen werden.

Karlsruhe – Betrunken und unter Drogeneinfluss unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein Mann mit einem unfallbeschädigten Auto fiel am

Montagnachmittag in der Karlsruher Innenstadt Polizeibeamten auf. Bei einer

Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann stark betrunken und unter

Betäubungsmitteleinfluss gefahren war. Darüber hinaus hatte er keine

Fahrerlaubnis.

Der 35-Jährige fuhr gegen 15.30 Uhr verbotswidrig auf der Kaiserstraße in

Richtung Westen. Den Polizisten fielen die starken Beschädigungen im

Frontbereich des BMW auf, auch das vordere Kennzeichen fehlte. Bei der

anschließenden Kontrolle war starker Alkoholgeruch wahrnehmbar. Außerdem äußerte

der Fahrer, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Ein Atemalkoholtest

ergab einen Wert von über ein Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine

Drogenbeeinflussung.

Dem Mann wurde auf der Dienststelle Blut abgenommen, das Fahrzeug wurde durch

Bekannte des Mannes versorgt. Bislang konnte noch keine Unfallstelle aufgefunden

werden, deren Schäden mit den Schäden an dem Pkw korrespondieren.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe informiert: „SICHER WOHNEN – EINBRUCHSCHUTZ“

Karlsruhe (ots) – Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen

ein traumatisches Erlebnis. Nicht nur der entstandene materielle Schaden,

sondern die Verletzung der Privatsphäre und das verloren gegangene

Sicherheitsgefühl machen den betroffenen Menschen zu schaffen.

Vom Einbruchdiebstahl bleiben auch Gewerbe- und Dienstleistungsobjekte nicht

verschont. Häufig entstehen in Zusammenhang mit diesem Delikt, teilweise

verbunden mit Vandalismus, sehr hohe Schäden.

Die Polizei misst dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger einen sehr hohen

Stellenwert bei und informiert die Bevölkerung deshalb über richtige

Verhaltensweisen und notwendige Sicherungsmaßnahmen. Schließlich ist Vorbeugung

die beste Möglichkeit, sich vor solchen Taten zu schützen.

Das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg ist im

Landkreis Karlsruhe unterwegs, und zwar in

Bruchsal, Marktplatz,

am Donnerstag, 25.11.2019, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Im so genannten „i MOBIL“ bekommen Interessierte die richtigen Tipps zur

Sicherung von Fenstern, Türen und anderen Bereichen des Hauses, der Wohnung oder

auch des gewerblichen Objektes. Eine Vielzahl von Exponaten, von der einfachen

Fenster- bzw. Türsicherung bis zur Überfall- und Einbruchmeldeanlage machen

deutlich, wie man sich wirkungsvoll schützen kann.

Übrigens: Einbruchschutz lohnt sich! Mehr als 45% der versuchten

Wohnungseinbrüche scheitern an Sicherungstechnik!

Daher sollte man die Gelegenheit nutzen sich kostenlos und unverbindlich zu

informieren. Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle stehen

dabei gerne für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Bezüglich des Betretens des Informationsfahrzeuges gelten die aktuellen

Infektionsschutzmaßnahmen nach der CoronaVO.

„Die Polizei – Ihr Partner für Sicherheit – Wir beraten Sie gerne!“

Polizeipräsidium Karlsruhe

Referat Prävention Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Karlsruhe Beiertheimer

Allee 16 76137 Karlsruhe Tel. 0721/666-1234

Freiheitsberaubung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte am Karlsruher Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) – Am späten Freitagabend (19.11.2021) ist es am Karlsruher

Hauptbahnhof nach einer Freiheitsberaubung zu einem Widerstandsdelikt gekommen.

Gegen 21:40 Uhr wurde der Bundespolizei am Hauptbahnhof Karlsruhe durch eine

Streife der DB Sicherheit eine Streitigkeit zwischen zwei Personen in der

Haupthalle gemeldet.

Beim Eintreffen der Streife vor Ort stellte sich heraus, dass der 21-jährige

iranische Tatverdächtige die 19-jährige Geschädigte gegen ihren Willen gewaltsam

zum Bahnhof Waldbronn und anschließend in einen Zug Richtung Karlsruhe zerrte.

Der Geschädigten gelang es schließlich, sich am Hauptbahnhof Karlsruhe

hilfesuchend an die Streife der DB Sicherheit zu wenden.

Den eingesetzten Beamten gegenüber zeigte sich der Tatverdächtige unkooperativ

und aggressiv. Er versuchte mehrfach, sich den polizeilichen Maßnahmen zu

entziehen und sich schreiend und bedrohend der Geschädigten zu nähern. Aus

diesem Grund wurde ihm die vorläufige Festnahme ausgesprochen. Der 21-Jährige

entfernte sich daraufhin von der Kontrollörtlichkeit in Richtung der

Geschädigten. Er konnte jedoch nach einigen Metern von den Beamten eingeholt und

am Arm festgehalten werden. Gegen die Maßnahme wehrte er sich ebenfalls heftig.

Er konnte nur unter erheblichem Kraftaufwand dreier Polizeibeamte unter

Kontrolle und zur Dienststelle verbracht werden. Bei den Widerstandshandlungen

wurde keiner der Beamten verletzt.

Gegen den iranischen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen

Freiheitsberaubung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.