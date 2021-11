Mannheim-Käfertal: Frontalzusammenstoß auf Weinheimer Straße, Korrektur

Mannheim (ots) – Am Montagabend kam es in der Weinheimer Straße zu einem

Frontalzusammenstoß, dabei wurde eine Person verletzt. Ein 26-jähriger

Renault-Fahrer fuhr gegen 19:45 Uhr von der Mannheimer Straße kommend auf der

Weinheimer Straße als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die

entgegensetzte Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden

Audi. Der Renault wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts von der

Fahrbahn abgewiesen und stieß dabei frontal gegen eine Straßenlaterne. Der

26-jährige Verursacher, der bei dem Unfall verletzt wurde, kam zur Behandlung in

ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.Der entstandene

Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme

sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Straße

teilweise von den Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal gesperrt werden.

Mannheim-Neckarstadt: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer

Straßenbahn ereignete sich am Montagabend im Stadtteil Neckarstadt. Ein

44-jähriger Mann war kurz vor Mitternacht mit seinem Taxi in der Käfertaler

Straße von der Röntgenstraße kommend stadteinwärts unterwegs. Beim Einbiegen in

die Friedrich-Ebert-Straße verwechselte er die Fahrstreifen und geriet in den

Gegenverkehr. Hierbei stieß er mit einer Straßenbahn zusammen, die ebenfalls

gerade in die Kreuzung eingefahren war. Verletzt wurde niemand. Es entstand

Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro.

Mannheim-Herzogenried: Autofahrer kollidiert mit Radfahrer und haut ab – Radfahrer leicht verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim-Herzogenried (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag

zwischen einem Auto und einem Radfahrer wurde ein 22-jähriger Fahrradfahrer

leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der

Unbekannte wollte aus der verkehrsberuhigten Straße „Am Schulgarten“ auf die

Herzogenriedstraße einfahren. Dabei übersah er den 22-Jährigen, der mit seinem

Fahrrad auf dem entlang der Herzogenriedstraße verlaufenden Radweg in Richtung

Waldhofstraße unterwegs war. Der Radler schlug zunächst mit dem Kopf auf der

Motorhaube des Fahrzeugs auf und stürzte anschließend zu Boden. Dabei zog er

sich leichte Verletzungen am Kopf und Bein zu. Der Unbekannte fragte kurz, ob

alles in Ordnung sei und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich weiter

um den Verletzten zu kümmern. Nach Auskunft eines Zeugen handelte es sich bei

dem Unfallverursacher um einen Mercedes-A-Klasse-Fahrer, der noch zweimal die

Unfallstelle passierte, ohne jedoch anzuhalten.

Der 22-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus

eingeliefert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer

geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.:

0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 12

Uhr auf der Straße zwischen den Quadraten K2 und K3. Ein 46-Jähriger Seat-Fahrer

war auf der Straße in Fahrtrichtung Luisenring unterwegs, als sich der Verkehr

staute. In Folge dessen fuhr der Mann einer 42-Jährigen Nissan-Fahrerin auf. Die

Frau, sowie ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide

Fahrzeuge waren trotz des Unfalls noch fahrbereit, der Sachschaden beträgt rund

3.000 EUR.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit Straßenbahn – ein Fahrgast verletzt – Verursacher geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn am

Montagabend in der Mannheimer Innenstadt wurde ein Fahrgast leicht verletzt.

Eine Straßenbahn der Linie 3 befuhr kurz vor 19 Uhr die Fußgängerzone „Breite

Straße“ in Richtung Kurpfalzbrücke. Beim Einfahren in die Haltestelle

„Abendakademie“ querte ein Fußgänger so knapp vor dem Straßenbahnzug die Gleise,

dass der Fahrer eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß

zu verhindern. Hierdurch stürzte jedoch ein Fahrgast der Bahn und zog sich

leichte Verletzungen zu. Der Fußgänger setzte seinen Weg anschließend fort.

Der Fußgänger wird wie folgt beschrieben:

Männliche Person

Dunkle kurze Haare

Trug eine schwarze Maske unter dem Kinn

Bekleidet mit schwarzer Hose

Trug eine beigefarbene Jacke mit weißem Fellkragen

Trug weiße Turnschuhe

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Fußgänger geben können, werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Gartenstadt: LKW beschädigt zwei Fahrzeuge – 6.500 EUR Schaden

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Am Montag wurden gegen 15:50 in der Karlsternstraße

zwei Autos beschädigt. Ein 47-Jähriger LKW-Fahrer befuhr die Karlsternstraße in

Fahrtrichtung Karlstern. Auf Höhe der Waldschule öffnete sich am Aufbau des LKWs

ein Seitenteil. Dieses stieß beim Vorbeifahren an einen KIA und einen Golf und

beschädigte diese. Der Sachschaden beträgt rund 6.500 EUR.

Weinheim / Mannheim: Anrufe von „Falschen Polizeibeamten“ gehen weiter

Weinheim / Mannheim (ots) – Die bei der Polizei eingehenden Meldungen von

verdächtigen Anrufen im Zusammenhang mit der Betrugsmasche „Falsche

Polizeibeamte“ reißen nicht ab. Erst gestern versuchten wieder Trickbetrüger

Betroffene um ihr Vermögen zu bringen. Versucht haben die Unbekannten es dieses

Mal in Weinheim und in mehreren Mannheimer Stadtteilen.

Den gesamten Montag über, im Zeitraum von 11 Uhr bis 22:30 Uhr, erhielten 16

Betroffene, im Alter zwischen 61 Jahren und 95 Jahren, derart verdächtige

Anrufe. In allen genannten Fällen gaben die Trickbetrüger vor, Polizeibeamte zu

sein. Die Unbekannten wollten die Betroffenen über Einbrüche in der

Nachbarschaft und die damit verbundenen, angeblichen Täterfestnahmen

informieren. Nachdem sich die „Falschen Polizeibeamten“ dann allerdings nach dem

Vermögen der Betroffenen erkundigten, flogen sie auf. Alle Betroffenen erkannten

den dreisten Betrugsversuch und beendeten umgehend das Gespräch. Zu einem

Schadenseintritt kam es glücklicherweise nicht.

Das Fachdezernat für Betrugsdelikte bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim-Almenhof: Vorfahrt missachtet, Fahrradfahrer verletzt

Mannheim (ots) – Am Montagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Neckarauer

und der Paul-Wittsack-Straße zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad- und einem

Autofahrer. Der 20-jährige Fahrer eines Nissan übersah dabei beim Anfahren gegen

13:40 Uhr einen 22-Jährigen der auf dem Fahrradweg der Neckarauer Straße fuhr.

Bei der sofort eingeleiteten Bremsung des Zweirradfahrers fiel dieser dabei über

die Lenkstange auf den Boden, während sein Fahrrad gegen den Nissan prallte.

Neben geringen Sachschaden, verletzte sich der 22-Jährige bei dem Sturz leicht.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Unfallermittlungen gegen den

Autofahrer aufgenommen.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Unfall zwischen E-Scooter und Fußgänger – Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Montag um 13:30 Uhr kam es in der

Seckenheimer Straße auf Höhe der Einmündung Bachstraße zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein 57-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Zwei bisher unbekannte

Männer fuhren gemeinsam mit einem E-Scooter auf dem Gehweg und übersahen den

Fußgänger, wodurch es zum Zusammenstoß kam. In der Folge stürzte der Fußgänger

zu Boden und verletzte sich leicht. Die Unbekannten auf dem E-Scooter verließen

nach einem verbalen Streit mit dem 57-Jährigen die Unfallstelle. Die Männer

werden wie folgt beschrieben: Beide zwischen 18 und 22 Jahre, ungefähr 180 cm

groß, dunkle Haare und Bart. Einer der Männer trug eine blau/weiß/rote Jacke und

hatte ein Paket unter den Arm geklemmt. Zeugen, welche den Unfall beobachtet

haben oder Hinweise auf die E-Scooter-Fahrer geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter 0621/174-3310 telefonisch zu melden.