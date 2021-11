Eschelbach, Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand – sechs Personen leicht verletzt; Ergänzung

Eschelbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem am Montagabend in einem Keller in

Eschelbach ein Brand ausgebrochen war, gingen die Ermittlungen der Brandexperten

des Polizeireviers Sinsheim am Dienstagmorgen weiter. Die sechs Personen, die

durch die Rauchgase leicht verletzt wurden, konnten mittlerweile alle wieder aus

den Kliniken entlassen werden. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund

40.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die

Brandermittler davon aus, dass womöglich ein technischer Defekt brandursächlich

gewesen sein könnte. Zur Verifizierung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen,

der den Brandort gemeinsam mit den Brandexperten des Polizeireviers Sinsheim in

den kommenden Tagen begutachten wird.

Weinheim, Sulzbach, Rhein-Neckar-Kreis: Täterfestnahme nach Wohnungseinbruch, Pressemitteilung Nr. 1

Weinheim / Sulzbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einer Verfolgungsfahrt mit

14 Streifenwägen wurden am Dienstagmittag zwei flüchtige Einbrecher auf BAB 5

festgenommen.

Die beiden Täter wurden zuvor von einem heimkehrenden Bewohner eines Hauses in

der Nördlichen Bergstraße überrascht und ergriffen daraufhin gegen 12:20 Uhr

samt Beute die Flucht in einem Pkw. Die sofort alarmierten Beamten des

Polizeireviers Weinheim sowie der umliegenden Polizeireviere nahmen daraufhin

die Verfolgung des Pkw auf. Letztlich stoppten die Uniformierten die Flüchtigen

auf der Autobahn 5 auf Höhe der Raststätte Hardtwald. Die beiden Täter wurden

widerstandslos festgenommen. Die Beute, ein Tresor samt Inhalt, wurde im

Fluchtfahrzeug sichergestellt. Während der polizeiliche Maßnahmen am

Festnahmeort war die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig

vollgesperrt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: 48-Jähriger löst zwei Feuerwehreinsätze aus

Leimen (ots) – Am Montag löste ein 48-Jähriger Mann in einer Kleingartenanlage

Am Fischwasser innerhalb eines Tages gleich zwei Feuerwehreinsätze aus, indem er

unerlaubt Unrat verbannte. Der Mann hatte bereits am Morgen bei der örtlichen

Feuerwehr um Erlaubnis eines Nutzfeuers gebeten, jedoch erfolglos. Trotzdem

entzündete er ein Feuer und verbrannte Abfälle sowie lackierte Holzbretter. Ein

Zeuge beobachtete die starke Rauchentwicklung und löste gegen 14:15 Uhr den

ersten Feuerwehreinsatz aus. Der 48-Jährige musste das Feuer löschen, wonach die

Einsatzkräfte wieder abrückten. Doch zu beginnender Dämmerung entzündete der

Mann das Feuer erneut, was auch einer Polizeistreife des Polizeiposten

Sandhausen nicht entging. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Leimen

konnten das Feuer wiederum rasch löschen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige

wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Technischer Defekt an Auto löst Brand aus

Weinheim (ots) – Am Montag, gegen 15:30 Uhr, geriet in der Bahnhofstraße ein

Auto aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Nachdem die 55-jährige

Peugeot-Fahrerin ungewöhnliche Fahrgeräusche feststellte und die Elektrik

versagte, parkte sie das Auto ab und bemerkte die Rauchentwicklung im Motorraum.

Kurz darauf entzündete sich die Batterie des Peugeots. Sofort eilten Passanten

mit einem Feuerlöscher zu Hilfe und konnten den Brand löschen. Bei den

Löschversuchen verletzte sich einer der Helfenden leicht und musste mit einem

Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug

wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht

bekannt.

Weinheim / Rippenweiher: Autofahrerin überschlägt sich und kommt auf Dach zum Liegen

Weinheim (ots) – Am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr überschlug sich auf der

Odenwaldstraße eine 42-jährige VW-Fahrerin und blieb auf dem Dach liegen,

nachdem sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Hyundai kollidierte. Die

42-Jährige war von Weinheim kommend in Richtung Ursenbach unterwegs, als sie

ersten Ermittlungen zufolge durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde. Sie

kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit dem hier abgestellten Hyundai

zusammen und überschlug sich. Schwer verletzt musste die Frau von der Feuerwehr

aus dem Auto befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

geflogen werden. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die

Ortsdurchfahrt von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr voll gesperrt.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Vorbeifahren geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen – Zeugen gesucht

: Beim Vorbeifahren geparktes Fahrzeug (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte

am Montagmittag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Dielheim. Der Unbekannte

streifte vermutlich beim Vorbeifahrern in der Straße „Wiesengrund“ einen in

Fahrtrichtung Hoffenheim am Fahrbahnrand geparkten Toyota Avensis. Dabei

beschädigte er den Außenspiegel. Anschließend fuhr er einfach weiter, ohne sich

um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es war Sachschaden in Höhe von rund

2.000 Euro entstanden.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

BAB 5 / Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter bricht PKW auf und entwendet Wertgegenstände- Zeugen gesucht; Hinweise der Polizei

BAB 5 / Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Rund zehn Minuten reichten einem

bislang unbekannten Täter am Montagmorgen aus, um einen PKW gewaltsam

aufzubrechen und Wertgegenstände aus diesem zu entwenden.

Ein 66-Jähriger suchte um kurz vor 10 Uhr mit seinem Mercedes die Tank-und

Rastanlage „Hardtwald-Ost“ auf. Als er seinen PKW geparkt hatte, verschloss er

diesen und entfernte sich kurzzeitig. Diesen unbeobachteten Moment nutzte der

unbekannter Täter offenbar aus und schlug mit einem bislang nicht bekannten

Gegenstand eine Fensterscheibe am Auto ein. Anschließend entwendete er eine auf

dem Beifahrersitz liegende Laptoptasche samt Inhalt sowie ein Handyladekabel und

persönliche Dokumente des 66-Jährigen. Als der Mercedes-Fahrer rund zehn Minuten

später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war der Täter samt Wertsachen weg. Die

Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesguts sind bislang

nicht bekannt.

Das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen

im Bereich des silberfarbenen Mercedes gesehen haben sowie darüber hinaus

sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.:

0621 470930 zu melden.

So schützen Sie sich vor Diebstählen rund um das Auto:

Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät, Ihr Mobiltelefon oder

andere Wertgegenstände nicht im Fahrzeug.

andere Wertgegenstände nicht im Fahrzeug. Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen oder

wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab.

wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab. Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet,

nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Weitere Informationen sowie Tipps und Tricks rund um das Thema „Diebstahl rund

ums KFZ“ finden Sie auch auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention

unter: https://www.polizei-beratung.de

