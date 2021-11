Aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen (siehe Foto)

Kandel (ots) – Unachtsamkeit oder Ablenkung dürfte wohl die Ursache dafür gewesen sein, dass am Montag 22.11.2021 um 09:05 Uhr auf der L554 von Kandel in Richtung Steinweiler von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Fahrer des Mobilkrans hatte noch Glück im Unglück, dass sein Gefährt in dem aufgeweichten Grund nicht umgekippt ist.

Gleich zwei Fahrer mit zu viel Alkohol im Blut

Berg (ots) – Knapp 3 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtestes eines 69-jährigen PKW Fahrers, der am 22.10.21 um 18:20 Uhr in der Bruchbergstraße kontrolliert wurde. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde um 19:50 Uhr mit seinem E Scooter in der Eisenbahnstraße festgestellt. Sein Ergebnis war etwas geringer, aber mit 2,1 Promille immer noch deutlich zu viel. Beiden Fahrern wurde der Führerschein sichergestellt.

Ausfälliger und betrunkener E Scooter Fahrer

Hördt (ots) – Montagabend 22.11.2021 stellten Germersheimer Polizisten auf dem Radweg zwischen Sondernheim und Hördt einen auffällig fahrenden E-Scooter Fahrer fest. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 22-jährige Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zudem ließ er während der Kontrolle eine geringe Menge Cannabis fallen.

Zu allem Überfluss beleidigte er die Beamten massiv. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. In gleich drei Strafverfahren muss sich der junge Mann nun verantworten. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Geparktes Fahrzeug aus Supermarktparkplatz beschädigt

Jockgrim (ots) – Als am Montag 22.11.2021 ein Fahrer gegen 12:00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine frische Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher war jedoch nicht mehr vor Ort.