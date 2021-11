Lkw-Fahrer übersieht Radfahrerin

Kaiserslautern (ots) – Der 50-jährige Fahrer eines Lkw war am Montagmittag auf

der Spittelstraße von der Fruchthallstraße kommend in Richtung Fischerstraße

unterwegs. Am Stiftsplatz wollte er nach rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit

befuhr eine 41 Jahre alte Fahrradfahrerin den Radweg in gleicher Richtung. Sie

wollte geradeaus über die Kreuzung fahren.

Beim Rechtsabbiegen übersah der Lkw-Fahrer die Frau. Es kam zum Zusammenstoß der

beiden Fahrzeuge. Die Radfahrerin stürze zu Boden und rutschte unter den Laster.

Ein Passant handelte schnell: Der 26-Jährige zog die Frau von der Straße auf den

Gehweg und brachte sie so aus der Gefahrenzone.

Rettungskräfte versorgten die Frau. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Am Rad

entstand Sachschaden. |mhm

Katalysatoren gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben in der Nacht zum Montag an neun Fahrzeugen

den Katalysator gestohlen. Die Autos standen auf einem Betriebsgelände im

Flickerstal. An zwei der Wagen schlugen die Täter die Heckscheiben ein. Aus den

Autos nahmen sie ein Radkreuz und ein Ersatzrad, vermutlich um damit die Wagen

anzuheben, von denen sie die Katalysatoren stahlen. Die Polizei sicherte Spuren

und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat in

der Nacht zum Montag Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbruch in Berufsschule

Kaiserslautern (ots) – Am Wochenende sind Diebe in der Martin-Luther-Straße in

die Berufsschule eingebrochen. Unter anderem im Lehrerzimmer durchwühlten sie

sämtliche Fächer und Schränke. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde

nichts gestohlen. Durch den Einbruch entstand Sachschaden, den die Polizei auf

mindestens 2.000 Euro schätzt. Die Beamten ermitteln. Zeugen, die Hinweise geben

können oder die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf