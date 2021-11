Drei berauschte Verkehrsteilnehmer an einem Tag

Pleisweiler-Oberhofen-Bad Bergzabern-Steinfeld (ots) – Drei Verkehrsteilnehmer wurden am Montag, 22.11.2021, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aus dem Verkehr gezogen. Um 08:10 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw BMW in Pleisweiler-Oberhofen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Der 35-Jährige zeigte zudem betäubungsmittel-typische Auffallerscheinungen.

Gegen 16:10 Uhr kontrollierten die Beamten in der Marktstraße in Bad Bergzabern einen Mofafahrer. Der Alkoholtest ergab bei dem 61-Jährigen einen Wert von knapp über 1 Promille.

Bei einem 65-jährigen PKW-Fahrer ergab eine Kontrolle um 19:10 Uhr in Steinfeld, einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille. Den beiden Pkw-Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mofafahrer führte einen gerichtsverwertbaren Evidentialtest durch. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Einbruch in Vereinsheim

Neuhofen (ots) – In dem Zeitraum vom 20.11.2021 um 09:45 Uhr bis 21.11.2021 um 05:30 Uhr, sind unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in ein Vereinsheim in der Jahnstraße eingedrungen. Aus dem Inneren wurden eine Wechselkasse mit einem niedrigen, zweistelligen Betrag, sowie Süßigkeiten entwendet.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.