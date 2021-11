Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Neuhofen (ots) Am Sonntagabend 21.11.2021 gegen 19:15 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Speyerer Straße/Woogstraße ein Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Ein 41-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Woogstraße in Richtung des Kreisverkehrs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen 17-jährigen Motorradfahrers.

Durch den Sturz verletzte sich der 17-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.600 Euro. Gegen den PKW-Fahrer wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Limburgerhof (ots) – Am Montagmorgen 22.11.2021 gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin die Speyerer Straße in Richtung Rehhütte. Beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände stieß die Fahrerin mit einer auf dem Radweg in Fahrtrichtung Ortsmitte fahrenden, 55-jährigen Radfahrerin zusammen.

Die Radfahrerin verletzte sich leicht am Fuß. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht notwendig. Gegen die PKW-Fahrerin wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Seniorin wird beim Einkaufen bestohlen- Zeugenaufruf

Speyer (ots) – Während des Einkaufs bestohlen wurde am Montag 22.11.2021 gegen 14:45 Uhr eine 76-jährige Rollstuhlfahrerin in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße. Die Geschädigte befand sich gerade vor einem Regal, als eine unbekannte Frau die Geldbörse der Seniorin aus der am Rollstuhl hängenden Tasche nahm. Durch das Mitwirken einer weiteren Täterin gelang dies unbemerkt, wodurch beide Frauen mit ihrer Beute flüchten konnten. Die Höhe des Diebesgutes steht bislang noch nicht fest.

Die beiden Diebinnen können wie folgt beschrieben werden:

Täterin 1: ca. 25 bis 40 Jahre alt, normale Statur, braune Haare, teilweiße blond gefärbt, zum Zopf gebunden. Sie trug weiße Turnschuhe, schwarze Hosen, schwarze Jacke, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung sowie eine schwarze Umhängetasche.

Täterin 2: vermutlich älter als 40 Jahre, etwas kräftigere Statur, Haare aufgrund einer schwarzen Mütze nicht erkennbar, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, schwarze Stiefel “Boots”, helle Jeans, welche aufgrund eines hellen langen Mantels (grau, beige) kaum sichtbar waren. Über dem Mantel trug sie eine schwarze ärmellose Jacke

Zeugen, welche die Frauen bei ihrer Tat bzw. ihrer Flucht beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.

Falscher Polizist scheitert mit Betrugsmasche

Speyer (ots) – Als Sicherheitsbeauftragter der Polizei gab sich am Montag 22.11.2021 gegen 19:30 Uhr ein Unbekannter gegenüber einer 81-Jährigen am Telefon aus. Der Betrüger gab vor, mehrere Haushalte zu kontaktieren, um deren Sicherheitsstandards abzufragen. Da die Geschädigte bereits mehrfach sogenannte Schockanrufe erhielt, wurde sie auch dieses Mal stutzig und beendete das Gespräch. Somit konnte die Seniorin einen Vermögensverlust verhindern.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei:

-Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde an und schildern Sie den Sachverhalt. -Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. -Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. -Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen,

Denken Sie daran. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Speyer (ots) – Mit einem Radfahrer kollidierte am Montag 22.11.2021 um 06:50 Uhr eine 48-Jährige PKW-Fahrerin. Als sie von der Franz-Kirrmeier-Straße nach rechts in den Ziegelofenweg abbog, übersah sie den von links nach rechts querenden 32-Jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Auestraße unterwegs war.

Der Radweg ist an dieser Stelle für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Infolge der Kollision kam der Radfahrer zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.